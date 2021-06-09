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Сервисы
Маша Цепелева

Почтовый сервис Fastmail перестал регистрировать новых пользователей из России из-за требований Роскомнадзора Статьи редакции

Представители сервиса проиграли суд, в котором добивались пересмотра норм, рассказали в компании.

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Сервис электронной почты Fastmail больше не доступен для скачивания и регистрации для российских пользователей, сообщила компания.

В июле Роскомнадзор потребовал от Fastmail разместить сервер в России и зарегистрировать местный бизнес для соблюдения законодательства о данных. В противном случае Роскомнадзор грозил заблокировать сайт Fastmail и, возможно, всю передачу данных между компанией и кем-либо в пределах России.

В Fastmail рассказали, что наняли команду юристов, чтобы оспорить решение Роскомнадзора, потому что у сервиса нет представительства в России, немного клиентов в стране, нет местного расселера, нет рекламы для местных клиентов и продаж в рублях. В конце 2020 года компания проиграла дело и в 2021 году — аппеляцию, суд оставил в силе первоначальное решение.

Нам нужно было найти и разместить серверы (основной и резервный) в российском дата-центре, внести технические изменения, чтобы там размещались только данные российских клиентов. Нужны были расходы на создание дочерней компании в России. Подчинение любого из наших клиентов российским законам о доступе к данным могло создать неприемлемые риски конфиденциальности. Учитывая минимальное количество клиентов в России, мы пришли к выводу, что не сможем выполнить требования с технической, деловой или финансовой точки зрения.

Fastmail

Теперь Fastmail заблокировала регистрацию со всех IP-адресов, которые будут поступать из России, и удалила приложение из российских App Store и Google Play. Поток электронной почты из России и в Россию пока не заблокирован.

Fastmail — это сервис электронной почты, который обещает особую конфиденциальность данных и отсутствие рекламы. Подписка на сервис стоит $3-9 в месяц в зависимости от плана.

#новость #роскомнадзор

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