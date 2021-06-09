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Маша Цепелева

Курьеры «Яндекс.Еды» и «Доставки» начнут принимать оплату картой при получении заказа Статьи редакции

До этого товары из магазинов и ресторанов нужно было оплачивать заранее.

  • Курьеры смогут использовать смартфон как терминал с помощью программы на базе NFC-технологии, рассказали vc.ru в компании. Чек придёт покупателю в виде ссылки в SMS.
  • Деньги сразу придут на счёт сервисов, а после на счёт партнёров. У курьера не будет доступа к данным карты или личным данным клиента.
  • Интернет-магазинам не нужна будет инкассация наличных, не будет риска кражи наличных и не нужно будет покупать оборудование для курьеров для безналичной оплаты.
  • Подключить оплату картой смогут ритейлеры, которые пользуются «Яндекс.Доставкой» в 10 городах-миллионниках. «Яндекс.Еда» начала тестировать сервис в Воронеже, позже безналичная оплата при получении появится в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксарах. На момент публикации заметки в «Яндексе» не ответили на вопросы vc.ru, когда оплата при получении будет доступна в Москве и Петербурге.

#новость #доставка #яндекседа

1394 просмотров
31 31 комментарий
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31 комментарий
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Ирина Леонидовна

1

А если выяснится что заказавший неплатёжеспособен?

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Ринат Хафизов

Ирина
2

Этот риск включен в цену.

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Ирина Леонидовна

Ринат
0

Тогда ок)))

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Сергей Васильев

Ирина
1

Курьер оставит свои биологически вещества под дверью!)

Ответить

Немалый американец

Сергей
1

Я ебаться не хочу - я везу тебе мочу (с) 

Ответить

Сергей Васильев

Немалый
0

Это из творчества Хаванского?)

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Немалый

Сергей
1

Не, это тут комментарий был к посту о курьере Яндекса, который ведёрко мочи случайно в заказе оставил, после поста Деливери, где курьер клеился к клиенте 'могу на полчаса заскочить, пока мужа нет дома' -) 

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Ирина Леонидовна

Сергей
0

Хз, мне кажется это какая то лишняя с проволочка по времени и нервам, в случае если начнется какая то шляпа с карточкой и тд, несоизмеримые с теми 60 секундами когда люди вводят данные карты сразу

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Сергей Васильев

Ирина
1

Ну психология же. При выборе оплатить вперёд или по факту я выберу по факту. А курьеры горя хапнут с ложными заказами или, когда интернет пропал

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Ирина Леонидовна

Сергей
0

Ну вот курьеров и жалко) но всем наверное пох, начинается вот это жополизательство в стиле клиент всегда прав)

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Антон Штадлер

Сергей
0

На самом деле, у клиентов просто вырастет время ожидания заказа и стоимость заказа.

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Евгений Смирнов

Ирина
0

Вкусвилл по похожей схеме не первый месяц работает - при заказе авторизация на произвольную сумму, проверочное списание одного рубля, а реальное списание когда заказ соберут, и только потом думают какому из курьеров его вручить. Но у них курьеры собственные, пустая беготня исключена.

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Александр Медведь

Ирина
0

Это проблема курьера... Все издержки на нём, Яндексу исключительно прибыль.

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Tim А.

0

а в чем смысл? если я плачу картой, то сразу

Ответить

Канищев Максим

Tim
4

Наверное перед оплатой дадут посмотреть что привезено и в каком состоянии иначе смысла мало.

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ЯжПрограммист

Канищев
0

Вряд ли, а то начнут отказывать по причинам "Тут срока годности всего 2 дня осталось - увозите!"

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Роман Аванесов

Tim
1

Многим комфортнее платить по факту получения заказа. Это всегда проще, чем потом выбивать деньги, если заказ не так собран. 

Ответить

Игорь

Роман
3

Сколько проблемых вопросов не возникало проблем с возвратом не было) Конечно ситуации разные, но я всегда везде плачу онлайн.

Ответить

Maxim Bityukov

Игорь
0

Игорь, вы такой молодец, держите, пожалуйста, нас в курсе.

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Сергей Кайзер

Tim
1

У меня был случай, когда разрядился телефон и заказывали через телефон друга. Привязать карту к Apple Pay нет возможности, соответственно подтвердить 3Ds тоже. Потому вполне удобная опция в некоторых ситуациях.

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Bet Papa

Сергей
0

Ну впринципе, как резервная опция для расширения возможностей оплаты вполне.

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Александр Привалов

Tim
0

Ну надо же инвесторам и рынку показывать РАЗВИТИЕ. Вот и придумывают свистелки-перделки, которые один раз на миллион пригодятся.

Ответить

Ринат Хафизов

Tim
0

Курьер может не доехать.

Ответить

Сергей Васильев

0

Я микро ИП-эшник уже год так торгую товарами и услугами

Ответить

Alexander Veber

Сергей
4

Я сразу подумал, что Яндекс у кого-то подглядел

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Bet Papa

0

Чисто Российская тема недоверия к онлайн ретейлу. Незнаю почему, но стараюсь везде платить сразу, если и были проблемы, то не более 2-4% случаев, что нормально (в моем случае, проблемы можно решить через поддержку).

В фуд ретейле конечно может вылиться в рост выручки на определенный процент, но не сказал бы что критично, процент отказов тоже вырастет, думаю что оплаченные заказы возвращают реже. 

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Антон Штадлер

Bet
0

Чисто Российская тема недоверия

Ага, именно поэтому во многих странах сервисы доставки включают оплату "при получении" наличными или картой даже несмотря на то, что списание денег с карты автоматом не происходит и всегда есть время заблочить платеж

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Кирилл Загоскин

0

Это же сколько телефона с nfc надо???

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Кирилл Загоскин

0

Если бы у Яндекса не было банка, то такой штуки не было бы. Раскатывают финтех, хорошая штука, интересный сценарий с едой будет, если в заказе чего-то нет, то что делать? 

Ну и понятно почему всех стягивают в Яндекс.Про, а лавочки нет 

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Yan Purvenes

0

Возникает главный вопрос безопасности решения. Это решения явно будет сделано через андройд и явно с нарушением требований платежных систем. Если сейчас крадут аккаунты, то станут красть карточки).

Так же видать кто это придумал не сталкивался с проблемой иногда при оплате NFC, особенно при некоторых кейсах, когда нужна оплата именно через чип)

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Роман Коржнев

–3

люди, прекратите платить картой, если вы не хотите увеличивать давление на себя со стороны государства. это небольшая цена за свободу

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