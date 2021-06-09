Курьеры «Яндекс.Еды» и «Доставки» начнут принимать оплату картой при получении заказа Статьи редакции
До этого товары из магазинов и ресторанов нужно было оплачивать заранее.
- Курьеры смогут использовать смартфон как терминал с помощью программы на базе NFC-технологии, рассказали vc.ru в компании. Чек придёт покупателю в виде ссылки в SMS.
- Деньги сразу придут на счёт сервисов, а после на счёт партнёров. У курьера не будет доступа к данным карты или личным данным клиента.
- Интернет-магазинам не нужна будет инкассация наличных, не будет риска кражи наличных и не нужно будет покупать оборудование для курьеров для безналичной оплаты.
- Подключить оплату картой смогут ритейлеры, которые пользуются «Яндекс.Доставкой» в 10 городах-миллионниках. «Яндекс.Еда» начала тестировать сервис в Воронеже, позже безналичная оплата при получении появится в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксарах. На момент публикации заметки в «Яндексе» не ответили на вопросы vc.ru, когда оплата при получении будет доступна в Москве и Петербурге.
А если выяснится что заказавший неплатёжеспособен?
Этот риск включен в цену.
Курьер оставит свои биологически вещества под дверью!)
Немалый американец
Я ебаться не хочу - я везу тебе мочу (с)
Это из творчества Хаванского?)
Немалый
Не, это тут комментарий был к посту о курьере Яндекса, который ведёрко мочи случайно в заказе оставил, после поста Деливери, где курьер клеился к клиенте 'могу на полчаса заскочить, пока мужа нет дома' -)
Хз, мне кажется это какая то лишняя с проволочка по времени и нервам, в случае если начнется какая то шляпа с карточкой и тд, несоизмеримые с теми 60 секундами когда люди вводят данные карты сразу
Ну психология же. При выборе оплатить вперёд или по факту я выберу по факту. А курьеры горя хапнут с ложными заказами или, когда интернет пропал
Ну вот курьеров и жалко) но всем наверное пох, начинается вот это жополизательство в стиле клиент всегда прав)
На самом деле, у клиентов просто вырастет время ожидания заказа и стоимость заказа.
Вкусвилл по похожей схеме не первый месяц работает - при заказе авторизация на произвольную сумму, проверочное списание одного рубля, а реальное списание когда заказ соберут, и только потом думают какому из курьеров его вручить. Но у них курьеры собственные, пустая беготня исключена.
Это проблема курьера... Все издержки на нём, Яндексу исключительно прибыль.
а в чем смысл? если я плачу картой, то сразу
Наверное перед оплатой дадут посмотреть что привезено и в каком состоянии иначе смысла мало.
Вряд ли, а то начнут отказывать по причинам "Тут срока годности всего 2 дня осталось - увозите!"
Многим комфортнее платить по факту получения заказа. Это всегда проще, чем потом выбивать деньги, если заказ не так собран.
У меня был случай, когда разрядился телефон и заказывали через телефон друга. Привязать карту к Apple Pay нет возможности, соответственно подтвердить 3Ds тоже. Потому вполне удобная опция в некоторых ситуациях.
Ну надо же инвесторам и рынку показывать РАЗВИТИЕ. Вот и придумывают свистелки-перделки, которые один раз на миллион пригодятся.
Я микро ИП-эшник уже год так торгую товарами и услугами
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Чисто Российская тема недоверия к онлайн ретейлу. Незнаю почему, но стараюсь везде платить сразу, если и были проблемы, то не более 2-4% случаев, что нормально (в моем случае, проблемы можно решить через поддержку).
В фуд ретейле конечно может вылиться в рост выручки на определенный процент, но не сказал бы что критично, процент отказов тоже вырастет, думаю что оплаченные заказы возвращают реже.
Чисто Российская тема недоверия
Ага, именно поэтому во многих странах сервисы доставки включают оплату "при получении" наличными или картой даже несмотря на то, что списание денег с карты автоматом не происходит и всегда есть время заблочить платеж
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Если бы у Яндекса не было банка, то такой штуки не было бы. Раскатывают финтех, хорошая штука, интересный сценарий с едой будет, если в заказе чего-то нет, то что делать?
Ну и понятно почему всех стягивают в Яндекс.Про, а лавочки нет
Возникает главный вопрос безопасности решения. Это решения явно будет сделано через андройд и явно с нарушением требований платежных систем. Если сейчас крадут аккаунты, то станут красть карточки).
Так же видать кто это придумал не сталкивался с проблемой иногда при оплате NFC, особенно при некоторых кейсах, когда нужна оплата именно через чип)
люди, прекратите платить картой, если вы не хотите увеличивать давление на себя со стороны государства. это небольшая цена за свободу
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