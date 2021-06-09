«Сотрудники говорили спасибо, что продал "Сберу", а не "Яндексу"»: главное из интервью основателя «2ГИС» Статьи редакции
Александр Сысоев рассказал проекту «Русские норм!», как научился продавать рекламу, 10 лет вёл переговоры с «Яндексом» и почему не видит альтернативы ручному сбору информации.
Кто пытался купить «2ГИС» до «Сбера» и почему никому не удалось
Александр Сысоев вспоминает, что в 2001 году к нему в Новосибирск приехали заказать карты два директора разных телефонных справочников. Во время обеда он поделился с ним, что аудитория «2ГИС» растёт, но как её монетизировать, он не понимает.
Благодаря им Сысоев начал развивать в своей компании отдел продаж. В результате через четыре года «2ГИС» экологично вписалась в российский рекламный рынок, не отняв долю у других каналов, считает предприниматель.
Бумажные справочники к тому времени стали пропадать, а телевизор, радио и билборды не так хорошо работали: человек мог запомнить компанию, а телефон и адрес ему потом надо было уточнить, объяснил он.
В 2006 году Сысоеву сделал первое предложение о покупке «2ГИС» директор одного из справочников «Жёлтые страницы».
По словам Сысоева, тогда он понимал, что его бизнес развивается, хотя и с трудностями. Он не искал инвестиций для быстрого роста, ведь «2ГИС» ещё не был ИТ-компанией и технически не был готов к росту.
Сысоев также признаётся, что на тот момент не знал, как расти быстрее даже при наличии инвестиций. Партнёр, которому «2ГИС» тогда отдавал на аутсорсинг часть задач, физически не мог выполнять больший объём работы.
Второе предложение о покупке компании поступило Сысоеву от «Яндекса» в 2008 году. Тогда давний друг Сысоева Александр Ларьяновский, в то время директор «Яндекса» по международному развитию, приехал к нему с одним из топ-менеджеров и предложил продать «2ГИС».
Основатель «2ГИС» объясняет, что переговоры с «Яндексом» затягивались из-за сомнений компании в потенциале картографического сервиса и разных корпоративных культур.
Как «Яндекс» помогает «2ГИС» расти и почему все жалуются на их «колдунщики»
Сысоев говорит, что многолетние переговоры принесли им другие плоды: «Яндекс» стал развивать геосервисы по модели «2ГИС» и помог им в формировании рынка рекламы.
Сысоев говорит, что ежедневная и месячная аудитория их мобильного приложения сейчас больше, чем у «Яндекс.Карт».
При этом число активных пользователей в Москве и Санкт-Петербурге у конкурента «2ГИС» существенно больше. Сысоев говорит, что у «Яндекс.Карт» 80% аудитории — это столица, а 20% — вся остальная Россия. У «2ГИС» всё наоборот.
Сысоев благодарен «Яндексу» за конкуренцию, которая помогает им развиваться. Однако он считает их «колдунщики» — злоупотреблением своим монопольным положением на поисковым рынке, поэтому подписал жалобу в ФАС вместе с другими ИТ-компаниями.
Как «2ГИС» привлёк деньги Леонида Богуславского и задержал приложение на полтора года
Сысоев говорит, что общался со многими фондами, но отказывался от их предложений: «2ГИС» тогда был не готов к масштабированию, а он сам — нести ответственность за чужие деньги.
В итоге в 2013 году Леонид Богуславский сам приехал к Сысоеву в Новосибирск на переговоры, но тот сказал, что хочет вернуться к обсуждению через год. В октябре 2014 года они подписали контракт, а вскоре начался кризис и рубль резко упал.
Сысоев рассчитывал, что выпустит новое приложение с рекламной платформой в мае 2015-го, но команда задержала релиз на полтора года, и оно вышло только в конце 2016-го. Он объясняет это тем, что команда увлеклась другими задачами и ослабила контроль за разработкой платформы.
Почему «2ГИС» продался «Сберу»
Через несколько лет после привлечения денег Сысоев понял, что «2ГИС» нужен стратег — компания начала отставать от рынка.
На тот момент они рассматривали предложения от пяти потенциальных кандидатов: двух китайских компаний, «Сбера», «Яндекса», а пятого претендента он не назвал.
С китайскими стратегами сделка не сложилась из-за разгара пандемии коронавируса, а со «Сбером» к тому времени Сысоев уже взаимодействовал в течение четырёх лет.
Сысоев говорит, что «2ГИС» продолжает заниматься рекламным бизнесом и сотрудничает с конкурентами «Сбера». Например, на их картах пользователи могут смотреть цены на квартиры в разных домах, как от «ДомКлика», так и от «Яндекс.Недвижимости».
При этом Сысоев не исключает, что через пять-семь лет «Сбер» захочет назначить на его место другого управленца. При таком сценарии он займётся масштабированием на зарубежных рынках, где он сохраняет контроль над активами «2ГИС» за собой.
Почему «2ГИС» не выходит на рынок США
По словам Сысоева, в дальнем зарубежье «2ГИС» как навигатор успешнее всего растёт в Дубае. Он говорит, что для успешного запуска за границей важно, чтобы минимальная стоимость оплаты труда была невысокой.
Ручной труд позволяет сделать данные точнее, чем у Google, считает Сысоев. По его словам, компания даже предлагала «2ГИС» стать их поставщиком данных, но они отказались.
Предприниматель говорит, что вместе со «Сбером» они ищут другие модели и методы сбора данных, используют машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы сделать получение информации дешевле.
Мы принимали решение вместе с Аркадием Воложем и операционным директором Александром Шульгиным, но когда дело доходило до деталей и условий — всё рушилось. У меня даже нет этому объяснения. Договариваемся об одном, а они, оказывается, всё по-другому понимают. Возможно, я просто не умею договариваться, но переговоры вела наша команда, а не я один.
Хо! В тему приглашается Олег Тиньков. Похоже, тут он всё же "не один такой".
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