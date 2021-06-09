Возможности устройства мы «обкатали» на нашем флоте из 16 тысяч машин в достаточно сложной среде — каршеринге. Мы увидели, что сделали такой продукт, который можно предложить за рубеж, например. Основное отличие в том, что мы не просто собираем и отображаем данные (как большинство решений на рынке), а даём ответы: скоринг, прогнозы. И предлагаем решения под ключ, где несем ответственность за все компоненты.