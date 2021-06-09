«Яндекс.Драйв» начал продавать своё устройство для управления автопарком такси и логистическим компаниям Статьи редакции
Телематический блок сможет контролировать работу водителя, расход топлива, прогнозировать аварийные ситуации и выполнять другие функции.
«Яндекс.Драйв» предложит патентованный блок международным компаниям, об этом рассказали vc.ru представители сервиса. Он может быть полезен такси, грузовым операторам, страховым и логистическим сервисам.
Устройство следит за движением машин, составляет профили вождения, определяет нарушения правил, прогнозирует аварийные ситуации и расход топлива. Его разработали и использовали в каршеринге «Яндекс.Драйв».
При продаже «Яндекс» в первую очередь будет ориентироваться на рынки Европы и Ближнего Востока. Российские компании тоже смогут купить устройство. «Яндекс» ведёт переговоры о продаже с партнёрами, но пока не раскрывает детали.
Цена будет зависеть от региона и от набора функций, «Яндекс» будет пробовать разные модели: например, подписку за одну машину или продажу лицензии. Шулейко считает, что это будет очень значимая доля в выручке сервиса.
Наконец-то не нефть за рубеж экспортируем, а технологии. Яндекс - молодцы.
Когда Яндекс будет на 100% зарегистрирован в РФ, и все налоги будет платить здесь тогда и "наконец-то", а пока нефть.
Ради подумать... Эпл и многие другие мировые компании не все налоги платят в США и странах своего создания, а оптимизирует через Нидерланды и другие места. Вам лишь бы ляпнуть ...
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Это как раз ты здесь тот кто посрал. Новость позитивная, компания - российская, создана и находится в России, в ней работают граждане России. Нет же, должна вылезти какая-то посриврота и найти способ посрать даже тут.
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С Нидерландами порвали соглашение - нОлоги теперь в России
Это еще бабушка надвое сказала. Посмотрим
По вашей логике тогда и когда нефть будет качаться российскими насосами, продаваться за рубли в российских танкерах и трубопроводах- тогда мы и станем поставщиком
В России ничего не бывает просто так. Возьмут и выпустят закон, обязывающий коммерческий транспорт встраивать данные платы (заместо или вместе) к мониторингу Эры Глонасс. И Платон станет не оффлайновым, а онлайновым.
А можно ссылки на патенты посмотреть?
И хотелось бы ещё узнать, по какому принципу ведётся контроль автомобилей каршеринговых сервисов в китае, откуда сегодня вся электроника и везётся. Если кто знает, запилите статью, пожалуйста, что у них за модули используются.
Заранее спасибо.
Посмотрите видео «История одного авто» - там немного затрагивают эту тему, но конечно без патентов
"Устройство следит за движением машин, составляет профили вождения, определяет нарушения правил, прогнозирует аварийные ситуации и расход топлива."
И тут же снимает штраф за нарушение правил и увеличивает стоимость страховки 😳
Ошибка в заголовке, поправьте
не ошибка, а неоднозначность. я бы поменял порядок дополнений
В заголовке – "для управления (чем?) логистическим компаниям"
Это не ошибка?
Рад за Яндекс, но если это из серии того, что они установили в бюджетные каршеринги в виде мультимедиа - то, спасибо, но нет.
В Поло, Рапиде и прочих Кашкаях балайка тормозит нещадно.
все еще ждем обещанного с прошлого года carplay и android auto ⏳https://vc.ru/transport/166635-yandeks-dobavit-podderzhku-apple-carplay-i-android-auto-v-karty-i-navigator
"И предлагаем решения под ключ, где несем ответственность за все компоненты" - вот прям уверен, что у Яндекса будет точно такая же история, как во всех его остальных сервисах и прочем, когда все используется как есть и и вся ответственность на пользователе)
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