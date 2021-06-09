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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс.Драйв» начал продавать своё устройство для управления автопарком такси и логистическим компаниям Статьи редакции

Телематический блок сможет контролировать работу водителя, расход топлива, прогнозировать аварийные ситуации и выполнять другие функции.

22 22 комментария
1976 просмотров

«Яндекс.Драйв» предложит патентованный блок международным компаниям, об этом рассказали vc.ru представители сервиса. Он может быть полезен такси, грузовым операторам, страховым и логистическим сервисам.

Устройство следит за движением машин, составляет профили вождения, определяет нарушения правил, прогнозирует аварийные ситуации и расход топлива. Его разработали и использовали в каршеринге «Яндекс.Драйв».

Возможности устройства мы «обкатали» на нашем флоте из 16 тысяч машин в достаточно сложной среде — каршеринге. Мы увидели, что сделали такой продукт, который можно предложить за рубеж, например. Основное отличие в том, что мы не просто собираем и отображаем данные (как большинство решений на рынке), а даём ответы: скоринг, прогнозы. И предлагаем решения под ключ, где несем ответственность за все компоненты.

Даниил Шулейко
глава бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов «Яндекса»

При продаже «Яндекс» в первую очередь будет ориентироваться на рынки Европы и Ближнего Востока. Российские компании тоже смогут купить устройство. «Яндекс» ведёт переговоры о продаже с партнёрами, но пока не раскрывает детали.

Цена будет зависеть от региона и от набора функций, «Яндекс» будет пробовать разные модели: например, подписку за одну машину или продажу лицензии. Шулейко считает, что это будет очень значимая доля в выручке сервиса.

Телематический блок «Яндекс.Драйв»

#новость #яндексдрайв

22 22 комментария
1
17
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22 комментария
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Евгений Дроздов

15

Наконец-то не нефть за рубеж экспортируем, а технологии. Яндекс - молодцы.

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Semen Unban

Евгений
–14

Когда Яндекс будет на 100% зарегистрирован в РФ, и все налоги будет платить здесь тогда и "наконец-то", а пока нефть.

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Денис Середов

Semen
4

Ради подумать... Эпл и многие другие мировые компании не все налоги платят в США и странах своего создания, а оптимизирует через Нидерланды и другие места. Вам лишь бы ляпнуть ...

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Комментарий удален

nochnoy.ru

Semen
8

Это как раз ты здесь тот кто посрал. Новость позитивная, компания - российская, создана и находится в России, в ней работают граждане России. Нет же, должна вылезти какая-то посриврота и найти способ посрать даже тут.

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Комментарий удален

Евгений Дроздов

Semen
0

С Нидерландами порвали соглашение - нОлоги теперь в России

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Semen Unban

Евгений
5

Это еще бабушка надвое сказала. Посмотрим

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Денис Середов

Semen
1

Плюс есть и другие юрисдикции. 

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Андрей Соловьёв

Semen
0

По вашей логике тогда и когда нефть будет качаться российскими насосами, продаваться за рубли в российских танкерах и трубопроводах- тогда мы и станем поставщиком

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Dimitri

Евгений
1

Вы так говорите как будто Яндекс первая российская компания которая этим делом занимается. Технологической экспорт из РФ всегда существовал, но его ничтожность мало. И экспорт Яндекса эту ситуацию не изменит.

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Тот самый партизан

3

В России ничего не бывает просто так. Возьмут и выпустят закон, обязывающий коммерческий транспорт встраивать данные платы (заместо или вместе) к мониторингу Эры Глонасс. И Платон станет не оффлайновым, а онлайновым. 

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Антон Краснов

1

а даём ответы: скоринг, прогнозы

Так же, как Яндекс.Погода?

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kazakov

0

А можно ссылки на патенты посмотреть?
И хотелось бы ещё узнать, по какому принципу ведётся контроль автомобилей каршеринговых сервисов в китае, откуда сегодня вся электроника и везётся. Если кто знает, запилите статью, пожалуйста, что у них за модули используются.
Заранее спасибо.

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Georgii Tsikun

kazakov
0

Посмотрите видео «История одного авто» - там немного затрагивают эту тему, но конечно без патентов

https://youtu.be/lwgqiD3g2jw

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Bulat Ziganshin

kazakov
0

тут дело не в электронике, а софте

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Константин Конверсиев

0

"Устройство следит за движением машин, составляет профили вождения, определяет нарушения правил, прогнозирует аварийные ситуации и расход топлива."

И тут же снимает штраф за нарушение правил и увеличивает стоимость страховки 😳

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Проклятый Слава

0

Свой парк то они расширять станут, а то всего три машины Кашкай, Каптюр и Поло. Пусть предложат всем автосалонам хоть потестдрайвить можно будет.

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Printsessa Derevyashka

0

Ошибка в заголовке, поправьте

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Bulat Ziganshin

Printsessa
0

не ошибка, а неоднозначность. я бы поменял порядок дополнений

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Printsessa Derevyashka

Bulat
0

В заголовке – "для управления (чем?) логистическим компаниям"

Это не ошибка?

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Sergey K

0

Рад за Яндекс, но если это из серии того, что они установили в бюджетные каршеринги в виде мультимедиа - то, спасибо, но нет.
В Поло, Рапиде и прочих Кашкаях балайка тормозит нещадно. 

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Николай Беликов

Sergey
0

все еще ждем обещанного с прошлого года carplay и android auto ⏳https://vc.ru/transport/166635-yandeks-dobavit-podderzhku-apple-carplay-i-android-auto-v-karty-i-navigator

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Dmitriy Mamaev

0

"И предлагаем решения под ключ, где несем ответственность за все компоненты" - вот прям уверен, что у Яндекса будет точно такая же история, как во всех его остальных сервисах и прочем, когда все используется как есть и и вся ответственность на пользователе)

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