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Таня Боброва

Браузер Vivaldi обновился: добавил встроенный переводчик, RSS-агрегатор и другие функции Статьи редакции

Сервис не собирает и не передаёт никакие данные пользователей, утверждают в компании.

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Наиболее значимое обновление в версии 4.0 браузера от Vivaldi Technologies — встроенные переводчик, который позволяет переводить веб-страницы без необходимости устанавливать сторонние расширения, рассказали vc.ru в компании. Vivaldi Translate, который разработала Lingvanex, не сохраняет историю переводов.

Среди других функций (пока в бета-версии):

  • Почтовый сервис Vivaldi Mail, который позволяет синхронизировать почтовые ящики и календари пользователя, зарегистрированные в других сервисах, в одном аккаунте. Пользователи могут создать новый аккаунт или добавить почтовый ящик от сторонних сервисов, например Fastmail.
Vivaldi Mail Vivaldi
  • Встроенный календарь Vivaldi Calendar синхронизируется со сторонними календарями или может работать в закрытом режиме. У календаря есть три вида просмотра, фильтры сортировки и навигации по событиям, функция создания задач.
Vivaldi Calendar Vivaldi
  • RSS-агрегатор Vivaldi Feed Reader, который позволяет просматривать контент без рекламы, добавлять видео с YouTube-каналов и подкасты и так далее.
Vivaldi Feed Reader Vivaldi

Обновление доступно для компьютеров на Windows, Mac, Linux и мобильных устройств на Android (начиная с пятой версии), а также на Chrombook.

Vivaldi в 2016 году официально запустил создатель Opera Йон фон Течнер. В марте он рассказывал, что браузер не продаёт рекламу или данные пользователей и развивается без внешних инвестиций, чтобы сохранять независимость.

Зачем делать новый браузер и как бороться с…
«Работаем. Вот, собственно, и вся борьба», — рассказывает Йон Стефенсон фон Течнер о попытках…
vc.ru

#vivaldi #новость

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