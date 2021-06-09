Сервис не собирает и не передаёт никакие данные пользователей, утверждают в компании.

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Наиболее значимое обновление в версии 4.0 браузера от Vivaldi Technologies — встроенные переводчик, который позволяет переводить веб-страницы без необходимости устанавливать сторонние расширения, рассказали vc.ru в компании. Vivaldi Translate, который разработала Lingvanex, не сохраняет историю переводов.

Среди других функций (пока в бета-версии):

Почтовый сервис Vivaldi Mail, который позволяет синхронизировать почтовые ящики и календари пользователя, зарегистрированные в других сервисах, в одном аккаунте. Пользователи могут создать новый аккаунт или добавить почтовый ящик от сторонних сервисов, например Fastmail.

Vivaldi Mail Vivaldi

Встроенный календарь Vivaldi Calendar синхронизируется со сторонними календарями или может работать в закрытом режиме. У календаря есть три вида просмотра, фильтры сортировки и навигации по событиям, функция создания задач.

Vivaldi Calendar Vivaldi

RSS-агрегатор Vivaldi Feed Reader, который позволяет просматривать контент без рекламы, добавлять видео с YouTube-каналов и подкасты и так далее.

Vivaldi Feed Reader Vivaldi

Обновление доступно для компьютеров на Windows, Mac, Linux и мобильных устройств на Android (начиная с пятой версии), а также на Chrombook.