Сбой в работе Fastly, из-за которого «упали» Twitch, Reddit и Twitter, произошёл из-за смены конфигурации одного клиента Статьи редакции
Провайдер не уточнил, какого именно.
- Fastly столкнулась с ранее необнаруженной ошибкой, которую спровоцировало изменение конфигурации у одного конкретного клиента — какого именно, неизвестно.
- Провайдер обнаружил сбой в течение минуты, а спустя 40 минут определил конфигурацию, которая вызвала неполадки и отключил её. В компании уточнили, что в течение 49 минут 95% её сети работало в обычном режиме.
- Спустя примерно полтора часа после сбоя, специалисты Fastly восстановили большинство сервисов. Вечером 8 июня компания развернула исправление обнаруженной ошибки.
- Сбой устранили менее, чем за час, что впечатлило инвесторов — акции провайдера подорожали почти на 11%, до $56,20.
- Fastly изучит инцидент и использует полученный опыт, чтобы находить подобные сбои заранее и оперативнее устранять их, если они происходят. Провайдер пообещал, что также попытается сократить время восстановления после неполадок любого масштаба.
- Сбой в работе провайдера произошёл 8 июня. Он привёл к проблемам в работе Reddit, Amazon, Twitter, Github, Twitch, Spotify и других крупных сервисов и сайтов.
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6 комментариев
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Акции сначала полетели вверх, после «такого» быстрого устранения проблем, а теперь полетели вниз, после «таких» проблем, Ы
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А затем снова вверх, когда поняли, как много сторонних сервисов этот Fastly подсадил на свою иглу:
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