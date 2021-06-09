Сервисы
DTF

Сбой в работе Fastly, из-за которого «упали» Twitch, Reddit и Twitter, произошёл из-за смены конфигурации одного клиента Статьи редакции

Провайдер не уточнил, какого именно.

  • Fastly столкнулась с ранее необнаруженной ошибкой, которую спровоцировало изменение конфигурации у одного конкретного клиента — какого именно, неизвестно.
  • Провайдер обнаружил сбой в течение минуты, а спустя 40 минут определил конфигурацию, которая вызвала неполадки и отключил её. В компании уточнили, что в течение 49 минут 95% её сети работало в обычном режиме.
  • Спустя примерно полтора часа после сбоя, специалисты Fastly восстановили большинство сервисов. Вечером 8 июня компания развернула исправление обнаруженной ошибки.
  • Сбой устранили менее, чем за час, что впечатлило инвесторов — акции провайдера подорожали почти на 11%, до $56,20.
  • Fastly изучит инцидент и использует полученный опыт, чтобы находить подобные сбои заранее и оперативнее устранять их, если они происходят. Провайдер пообещал, что также попытается сократить время восстановления после неполадок любого масштаба.
  • Сбой в работе провайдера произошёл 8 июня. Он привёл к проблемам в работе Reddit, Amazon, Twitter, Github, Twitch, Spotify и других крупных сервисов и сайтов.
Reddit, Twitch и другие популярные сайты на час…
Мировым медиа пришлось искать способы оставаться на связи, например, использовать файл в Google…
tjournal.ru

#новость #сбои #fastly

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Книжный Илья

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Лайфхак: купил, сломал, починил, продал

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MEGAtraXXXer666

1

Акции сначала полетели вверх, после «такого» быстрого устранения проблем, а теперь полетели вниз, после «таких» проблем, Ы

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Павел -

MEGAtraXXXer666
0

А затем снова вверх, когда поняли, как много сторонних сервисов этот Fastly подсадил на свою иглу:

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Скучный кран

–6
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Павел -

Скучный
0

И +15% к капитализации )

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Raimond Vladimirov

0

Клиент это РКН

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