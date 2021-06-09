Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США Статьи редакции
Трамп подписал его летом 2020 года.
Соответствующие документы президент США подписал в среду 9 июня, сообщает The Verge.
Джо Байден поручил Министерству торговли США провести расследование и выяснить, представляют ли иностранные приложения, собирающие данные американских пользователей, угрозу национальной безопасности.
В феврале Wall Street Journal писал, что Байден начал «ревизию» деятельности предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он «заморозили» сделку TikTok с Walmart и Oracle: американские компании должны были выкупить часть TikTok для того, чтобы китайская соцсеть продолжила работу в США.
- В сентябре администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.
- Компромиссное решение выглядело так: ByteDance создаёт новую компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart покупают в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров была бы американцами.
- В феврале 2021 года источник China Morning Post сообщил, что владелец TikTok отказался от продажи бизнеса в США Oracle и Walmart.
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Похоже Байдену недолго осталось сидеть в кресле, его уже даже свои поносят за мягкую политику. Либо импичмент, либо инсценируют что-нибудь, что сам уйдет.
Да не, если и поносят свои, то совсем мало, не переживайте. Вроде большинство демократов за Байдена в любом случае.
Там скорее важно не за кого большинство, а нравишься ли ты "нужным людям". Потому что если нравишься, то CNN, NYT и остальные 90% американских медиа, принадлежащие демократам, будут топить за тебя и большинство будет за кого надо в любом случае (с Хилари вот фейл вышел, не задалось, ну это уже отступление от темы). Так что за кого большинство - на самом деле вообще не имеет значения, если погода лётная (в 2016 демократы излишне приелись, например и система дем. пропаганды попросту не работала уже), то сделают какой угодно рейтинг кому надо и когда надо.
Для демократов это обычная линия политики - за дружбу с Китаем, её ещё Картер начал.
Интересно они её запрещали так же как у нас Телегу и Твиттер, замедляя?
Просто запретили бы американским компаниям с ними сотрудничать. То есть никакого эппстора и гугл плэя, никаких рекламодателей.
Помню, кучка жертв озверелой пропаганды доказывала в слюни, что в сша запретили тик-ток ) где вы?
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