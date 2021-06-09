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TJ

Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США Статьи редакции

Трамп подписал его летом 2020 года.

Соответствующие документы президент США подписал в среду 9 июня, сообщает The Verge.

Джо Байден поручил Министерству торговли США провести расследование и выяснить, представляют ли иностранные приложения, собирающие данные американских пользователей, угрозу национальной безопасности.

В феврале Wall Street Journal писал, что Байден начал «ревизию» деятельности предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он «заморозили» сделку TikTok с Walmart и Oracle: американские компании должны были выкупить часть TikTok для того, чтобы китайская соцсеть продолжила работу в США.

  • В сентябре администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.
  • Компромиссное решение выглядело так: ByteDance создаёт новую компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart покупают в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров была бы американцами.
  • В феврале 2021 года источник China Morning Post сообщил, что владелец TikTok отказался от продажи бизнеса в США Oracle и Walmart.

#новость #wechat #tiktok #bytedance

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18 комментариев
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Сергей Щукин

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О! Опять невидимые руки рынка зашевелились.. 👀

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Andrei Smirnovsky

1

Акции в космос, когда таки сделают IPO

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David Shaner

Andrei
1

Какой тикер у тиктока?

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Роман Аванесов

David
0

RTRD

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Павел -

1

Какой аккаунт Джо Байдена в ТикТоке?

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Alexey QuQu

0

Оттепель

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Евгений Бв

0

Похоже Байдену недолго осталось сидеть в кресле, его уже даже свои поносят за мягкую политику. Либо импичмент, либо инсценируют что-нибудь, что сам уйдет.

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Роман Дегтярев

Евгений
0

Да не, если и поносят свои, то совсем мало, не переживайте. Вроде большинство демократов за Байдена в любом случае. 

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Никита Орлов

Роман
0

Там скорее важно не за кого большинство, а нравишься ли ты "нужным людям". Потому что если нравишься, то CNN, NYT и остальные 90% американских медиа, принадлежащие демократам, будут топить за тебя и большинство будет за кого надо в любом случае (с Хилари вот фейл вышел, не задалось, ну это уже отступление от темы). Так что за кого большинство - на самом деле вообще не имеет значения, если погода лётная (в 2016 демократы излишне приелись, например и система дем. пропаганды попросту не работала уже), то сделают какой угодно рейтинг кому надо и когда надо. 

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Роман Дегтярев

Никита
0

Безосу, Соросу, Цукербергу вроде Байдон заходит пока. 

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Никита Орлов

Евгений
0

Для демократов это обычная линия политики - за дружбу с Китаем, её ещё Картер начал.

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Иван Самойлов

0

Интересно они её запрещали так же как у нас Телегу и Твиттер, замедляя?

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Raimond Vladimirov

Иван
0

Просто запретили бы американским компаниям с ними сотрудничать. То есть никакого эппстора и гугл плэя, никаких рекламодателей.

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Андрей Яременко

0

Джо на трэп-хате дико тусит

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Murat Oshroev

0

Помню, кучка жертв озверелой пропаганды доказывала в слюни, что в сша запретили тик-ток ) где вы?

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Люц Шнайдер

Murat
0

Там же, где и те, кто доказывал, что в России запретили телеграм.

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Роман Дегтярев

0

Полагаю что это только начало

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Raimond Vladimirov

0

"Шутка про социальный рейтинг"

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