В феврале Wall Street Journal писал, что Байден начал «ревизию» деятельности предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он «заморозили» сделку TikTok с Walmart и Oracle: американские компании должны были выкупить часть TikTok для того, чтобы китайская соцсеть продолжила работу в США.