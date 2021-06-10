«Яндекс» купил видеоредактор Hypee для развития коротких вертикальных роликов в «Дзене» Статьи редакции
Компания запоздала с выходом в новый формат, но сможет конкурировать с TikTok, если предложит «что-то принципиально новое», считают эксперты.
- Команда разработчиков из студии 4spaces, которой принадлежит Hypee, перейдёт в «Яндекс.Дзен», а видеоредактор будет встроен в приложение «Яндекса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Яндекс». Информацию также подтвердил владелец студии Алексей Бальчунас.
- Стороны не раскрыли сумму сделки, но директор по работе с корпоративными клиентами Redmadrobot Дмитрий Панкрушев считает, что речь идёт «о не менее чем 100 млн рублей».
- Видеоформаты «Яндекс.Дзен» начал развивать в 2019 году. Короткие вертикальные видеоролики, созданные на Hypee, появятся в отдельной ленте «Яндекс.Дзена». По данным компании, у «Дзена» 21 млн уникальных пользователей ежедневно, которые проводят в среднем 45 минут в день.
- Эксперты, опрошенные «Ъ», назвали решение «Яндекса» «запоздалым». Они считают, что успешность покупки будет зависеть от того, сможет ли компания предложить рекламодателям новые решения и форматы, отличающиеся от того, что предлагают TikTok и другие китайские соцсети.
- Hypee накладывает визуальные и звуковые эффекты на видео, которые подходят для TikTok, Facebook, Instagram. Приложение зарабатывало на платной подписке, сейчас оно уже удалено из App Store.
- В июне 2020 года команда «ВКонтакте» запустила сервис коротких вертикальных видео «Клипы». Ежедневно пользователи сервиса просматривают 300 млн видео, приводит «Ъ» данные из отчёта компании. По данным Mediascope, месячная аудитория «ВКонтакте» на всех устройствах составляет 73 млн, TikTok — 36,6 млн человек.
Кто-то реально смотрит «Клипы» ВКонтакте? Откуда такие данные?
Пару раз смотрел те клипы, что вываливаются в ленте. Просмотров там дохрена, правда контент - лютая дичь.
В тик токе интереснее + умная лента ТТ рабоиает намного лучше, чем в вк.
В тик токе ещё осталась свобода слово, в отличие от вк и яши
Шо это за слово?
Скоро Яндекс всё купит.
Так они идут по пути развития крупных гигантов из СЩА, может быть с приходом крупных бюджетов, компания придумает нечто реально абсолютно новое или анало h.266 кодека для стриминга и прочих потоковых видео 😎👍
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