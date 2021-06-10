Обновления должны помочь пользователям экономить время.

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Предложение посмотреть главную страницу в новом дизайне в веб-версии размещено на странице с описанием обновлений в поиске. В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице, уточнили vc.ru в компании. Версии доступны в бета-версии, пока «Яндекс» собирает обратную связь.

Бета-версия обновлённой главной страницы

Так сейчас выглядит главная страница

Обновлённая версия главной страницы в мобильном приложении «Яндекс»

Обновления в поиске

Всего обновление поиска «Яндекса» Y1 включает более 2100 улучшений, главная тема которых — экономия времени пользователей. Они уже доступны для мобильных устройств, а на десктопе появятся в ближайшее время.

В обновлении компания впервые применила новые генеративные нейросети YaLM — семейство языковых моделей, которые умеют генерировать тексты на русском языке. Они используются в навыках голосового помощника «Алиса», а также для составления подзаголовков объектных ответов и ранжирования быстрых ответов.

Поисковик может найти по запросу нужный фрагмент видео. Для этого система сравнивает смысл запроса с содержанием видео: картинкой и звуковой дорожкой. Поиск по фрагменту работает для инструкций.

«Яндекс»

В результатах поиска стало больше быстрых ответов, они стали разнообразнее. В поиске также появился новый тип быстрых ответов: они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них.

В приложении работает обновлённая «умная» камера, которая может распознать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков и автоматически улучшать сканы документов. В компании отметили, что камера стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени.



«Яндекс»

В запросах о заведениях поисковик сразу выдаёт анализ отзывов и визуальную шкалу оценок.

«Яндекс»