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Nazigul Jusupova

«Яндекс» обновил поисковик: показал редизайн главной страницы, генеративные нейросети и улучшенную «умную» камеру Статьи редакции

Обновления должны помочь пользователям экономить время.

98 98 комментариев
8151 просмотров

Предложение посмотреть главную страницу в новом дизайне в веб-версии размещено на странице с описанием обновлений в поиске. В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице, уточнили vc.ru в компании. Версии доступны в бета-версии, пока «Яндекс» собирает обратную связь.

Бета-версия обновлённой главной страницы 
Так сейчас выглядит главная страница 
Обновлённая версия главной страницы в мобильном приложении «Яндекс»

Обновления в поиске

Всего обновление поиска «Яндекса» Y1 включает более 2100 улучшений, главная тема которых — экономия времени пользователей. Они уже доступны для мобильных устройств, а на десктопе появятся в ближайшее время.

В обновлении компания впервые применила новые генеративные нейросети YaLM — семейство языковых моделей, которые умеют генерировать тексты на русском языке. Они используются в навыках голосового помощника «Алиса», а также для составления подзаголовков объектных ответов и ранжирования быстрых ответов.

  • Поисковик может найти по запросу нужный фрагмент видео. Для этого система сравнивает смысл запроса с содержанием видео: картинкой и звуковой дорожкой. Поиск по фрагменту работает для инструкций.
«Яндекс»
  • В результатах поиска стало больше быстрых ответов, они стали разнообразнее. В поиске также появился новый тип быстрых ответов: они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них.
  • В приложении работает обновлённая «умная» камера, которая может распознать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков и автоматически улучшать сканы документов. В компании отметили, что камера стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени.
«Яндекс»
  • В запросах о заведениях поисковик сразу выдаёт анализ отзывов и визуальную шкалу оценок.
«Яндекс»
  • Также приложение позволяет включить автоматический определитель номера для показа вызовов от спамеров. В июле определитель научится автоматически блокировать или заглушать такие звонки.

#новость #яндекс

98 98 комментариев
2
40
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98 комментариев
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KINCH

53

Это что за ппц и вырви глаз

Ответить

Андрей

KINCH
45

А там будет реклама)

Ответить

Evgeny Shirokov

Андрей
5

Не сомневаюсь, слишком много чистого места оставил Яндекс, не свойственно им

Ответить

Dancing Astronaut

KINCH
25

просто может это блокировщик рекламы
и все это пространство занимают баннеры ахахах

Ответить

Александр Антипов

Dancing
1

Это точно, еще и платить начнем за пустое место, по подписке +

Ответить

KINCH

Dancing
0

Отключил, ничего не поменялось :)

Ответить

Маркетологов к стенке

KINCH
6

Адблок плюс + Ублок ориджинал+темперманке+руадлист и все девственно чисто.

Ответить

Андрей Малых

Маркетологов
5

ya.ru - и все девственно чисто без костылей =)

Яндекс
Найдётся всё
ya.ru
Ответить

Маркетологов к

Андрей
1

наш метод распространяется на весь интернет, без каких-либо компромиссов!)

Ответить

Evgeny Shirokov

Андрей
0

Это только одна страница

Ответить

Leo Sol

Маркетологов
0

Красота, любо глянуть

Ответить

Leo Uvarov

Маркетологов
0

девственно это если бы путена не было

Ответить

Александр Белов

Маркетологов
0

Без антиадблока все прекрасно можно настроить, чтобы не было ни дзенов, ни рекламы. Какой-то костыль придумали) 

Ответить

Александр Белов

Алексан…
0
Ответить

Максим

Алексан…
0

Ну мне бы хотелось ещё бы и новости отключить...
А что за Яндекс.Аренда?

Ответить

Маркетологов к

Алексан…
0

Так адблоки распространяются на весь интеренет. Я рекламу в последний раз видел году в 2009. Не для того все сбегали от тв в интернет, чтобы мой мозг всяким рекламным хламом заваливать.
Поэтому только адблоки, только за чистый интернет

Ответить

Максим Абдрахманов

KINCH
1

У Яндекса извечная проблема с дизайном. Нормальные дизайнеры видимо не хотят там работать)

Ответить

Антон Штадлер

KINCH
1

Нормально, для дизайна от Яндекса это уже прогресс :)))

Ответить

Игрок

KINCH
0

там тебе 36 писем пришло, не благодари

Ответить

KINCH

Игрок
0

39

Ответить

Илья

KINCH
0

там будут самые "топовые" рекомендации от Яндекс.Дзен...

Ответить

Максим Наумов

34

Маловато Дзена. Переделать

Ответить

Max Chirin

Максим
35

Мне кажется поиск лишний

Ответить

Seller of Happiness

17

А что мне нравиться. Ничего лишнего.

Ответить

Valery Vlasyuk

Seller
23

тся 

Ответить

Seller of Happiness

Valery
0

👌согласен

Ответить

Петя Иванов

Seller
2

Так это же просто: если в вопросе нет "ь", то и нет в тся.
(гуманитарий подъехал)

Ответить

Eugene Pastukhov

21

честно говоря, никогда не понимал главную яндекса. Вроде заходишь поискать что-то, а тебе тут и новости лезут, и календарик, и заказ пиццы, и Яндекс.Браузер уже устанавливается, и в Яндекс.Такси уже подъехало к твоему дому. По этому гугл. Там зашёл что-то найти и ищешь. Ничто не отвлекает

Ответить

Люц Шнайдер

Eugene
4

ya.ru

Яндекс
Найдётся всё
ya.ru
Ответить

Evgeny Shirokov

Люц
7

Не путайте, это всего лишь одна страница Яндекса, на которую ты хрен вернёшься из результатов поиска

Ответить

Люц Шнайдер

Evgeny
2

Не путаю. Это страница Яндекса с одной поисковой строкой. Что тебе ещё нужно?

Ответить

Evgeny Shirokov

Люц
0

Путаешь. Я кажется все понятно разжевал. Если не доходит, объясню по другому. Это домен, который делает редирект на основной, с которого ты на я.ру стандартным способом не вернёшься и в любом случае уткнешься в ту же мусорную кучу рекламы. Так понятно?

Ответить

Люц Шнайдер

Evgeny
2

Зачем тебе возвращаться? Ты набрал в поиске запрос и перешёл в поисковую выдачу. И можешь продолжать поиск из поисковой выдачи.

Ответить

Evgeny Shirokov

Люц
0

Вы явно не понимаете о чем речь. Вы даже сейчас товарищ сравнивание веб-версию поиска и браузер Гугла. В браузере Яндекса ещё больше пиздеца. Не смешите.

Ответить

Люц

Evgeny
0

Ты пользуешься поиском Яндекса?

Ответить

Pavel Romanov

Eugene
0

Ну потому что начинали-то Яндекс и Гугл одинаково — как поисковики. Только если Гугл, в принципе, таковым и остался в понимании пользователей (минималистичным), то Яндекс превратил поисковик в целую экосистему из своих сервисов. Просто подходы у компании изменились.

Ответить

Дмитрий Немов

15

Не нашел самой важной функции — скрытия новостей и дзена. 

Ответить

Люц Шнайдер

Дмитрий
3
Ответить

Дмитрий Немов

Люц
0

В браузере. 

Ответить

Александр Белов

Дмитрий
3
Ответить

Люц Шнайдер

Алексан…
2

Нытики даже не знали, что можно отключить эти блоки. Вот так всегда.

Ответить

Люц Шнайдер

Дмитрий
0

Не пользуюсь десктопом 

Ответить

Alex Cox

8

Сейчас опять у всех, кто кормится за счет трафика яндекса подгорит, мол Яндекс опять себе трафика больше хочет отжать.

Ответить

KINCH

Alex
19

Яндекс.Рафик — я твой трафик шатал

Ответить

Сашка Тютин

KINCH
0

Яндекс.Рафик

полностью неуиноуный

Ответить

Неведомый лолипоп

Alex
0

Да все уж привыкли, этой тенденции хз сколько лет )

Ответить

Game Topia

9

Бл*ть! Они даже в презентации не упустили возможности предложить сделать свой поиск страницей по умолчанию 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Game
2

Если бы это сделали не они, это сделали бы солдаты НАТ...гугла

Ответить

Oleg Boliuk

5

Путин, Навальный, Украина, война … норм новости. Скорее даже тренды 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Oleg
11

Дегенеративные нейросети 

Ответить

Hambala Fully

Oleg
2

Ну так люди читают это. В чем Яндекс-то виноват?

Ответить

KINCH

8

Дуров, верни стену. (с)

Ответить

Рома Дмитриев

5

какой-то ужас 

Ответить

Georgiy Tibua

4

обновил мобильную версию
ребзя, не очкуйте
стало только лучше, и главное нижней панели уродской больше нету)

Ответить

Чудовищный щит

4
Ответить

Константин Рогов

4

Говно поп-ап в левом верхнем углу, говно поп-ап в правом нижнем углу, баннер с абсолютно неподходящей рекламой по центру, какие-то мусорные новости о величии путина. Короче все как обычно

Ответить

Sergey Chudarin

3

Весь дизайн и редизайн в СНГ измеряется одной метрикой — либо это ВЫРВИ глаз, либо НЕ ВЫРВИ глаз. Думаю пора уже даже сделать какой-то инструмент, в котором есть шкала от 5 до -5, где при отрицательных значениях будет как раз «вырви глаз». Замер конечно же должен происходить непосредственно по комментариям на vc.

Ответить

Руслан Абушаев

0

Каждый найдёт свое. Как по мне очень удобно но вот моему товарищу может быть не понравиться.

Ответить

Виталий Асташкин

Руслан
7

тся

Ответить

Максим Абдрахманов

2

Хочу, чтобы главная страница Яндекса выглядела так - https://ya.ru/
По-моему на ней всё идеально

Ответить

Олег Чернов

1

Чтобы улучшить дизайн страницы поиска, достаточно просто...сделать возможность отключать ленту Дзен. А ещё лучше, дать возможность настраивать главный экран под себя.

Ответить

Serg Ya

Олег
3

Я использую приложение для хрома Tampermonkey и оно отключает нахуй всю рекламу и блоки яндекса в погоде, новостях и прочих сервисах :) Удобная штукенция.

Ответить

Люц Шнайдер

Олег
1

Там, кстати, в настройках можно отключать некоторые блоки

Ответить

Олег Чернов

Люц
0

Спасибо! Осталось рекламу на пол страницы убрать)

Ответить

Олег Чернов

Олег
4

Если отключить вообще все и скрыть ненужные блоки – новый дизайн мне нравится!

Ответить

Люц Шнайдер

Олег
1

Рад, что смог помочь.

Ответить

Никита Ежов

1

Чё за мобильная версия..

Ответить

Константин Суворов

1

Ужас. Дзен теперь на весь экран, хотя в идеальной вселенной его быть не должно, чтобы не засорять людям мозг непроверенной и антинаучной хернёй.

Если коротко - новый дизайн подразумевает растянутую мобильную версию и отцентровку.

Чуть адекватнее выглядит если в браузере уменьшить масштаб со 100% на 80%. Всё что выше Дзена становится симотрибельным, а сам Дзен мелким (что хорошо).

Ответить

Маркетологов к стенке

Константин
0

Уберите дзен вообще, в чем проблема?

Ответить

Леонид Цветков

1

ну выглядит явно свежее и просторнее

Ответить

Степан Марципан

1

Эти люди учат кого-то дизайну, а сами не в состоянии сделать нормальную главную страницу. Вот уж реально кто не умеет - учит..

Ответить

Люц Шнайдер

1

Про рекомендации Дзена я вообще молчу. Я вот Google не пользуюсь для поиска,  но почему-то он мне постоянно присылает новостные пуши по моим интересам: недавно про беспилотник, Сбера, например. Чтобы найти эту новость в моей ленте Дзена мне прям пришлось потрудиться. А ведь Яндекс стоит у меня поиском по умолчанию.

Ответить

Георгий Козырев

1

В любом случае самая полезная фича мобильной версии это 👇🏻

Ответить

Повышенный паук например

1

За 2 минуты сделал диз в 100 раз лучше.

Отдельно отмечу, что строку с сервисами должен я настраивать под себя, а не Яндекс.

Ответить

Внешний томагавк_два

0

Там ещё и Wylsacom поучаствовал.

Ответить

ЯжПрограммист

0

Дно. Лучше ya.ru уже не сделают ничего.

Ответить

Александр Белов

ЯжПрограммист
1

Все блоки можно отключить, если что)

Ответить

Gre Li

0

«Найти что почитать» выглядит явно лишним. От «телепрограммы» и то больше толку будет. Или это так «дзен» замаскировали, чтобы не ассоциироваться с помойкой?

Ответить

Евгений Делюкин

Gre
1

Эти блоки персонализированы. При клике на него переходит на поисковый запрос «лучшие книги»

На лендинге другие блоки: 

Ответить

Подходящий вентилятор

Евгений
0

А как Вы убрали блок с новостями?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Чё-т как-то не оч

Ответить

Руслан Абушаев

Небольшой
0

Если внимательно приглядеться между старым и новым то очевидно что из одной кучи, разложили все на свои места и разделили. Например для меня удобнее будет вот как сейчас погода выглядит и сами меню с сервисами сделали отдельно. Ты не теряешься, глаз не сломаешь. Но опять таки, это имхо. Давно пора было им поменять дизайн.

Ответить

Serg Ya

0

Чет не существующая и новая не нравится :) Все цветастое какое то без акцентов, как гирлянда на елке, говорю как дизайнер, но мнение свое не навязываю :) 

Ответить

Антоха Казанцев

0

Что-то не понял, это везде так будет выглядеть новый дизайн - на пк и мобильных устройствах? Или на пк ничего не меняется?

Ответить

Tim А.

Антоха
0

везде

Ответить

Елена Зарубина

0

Буду пользоваться поисковиком, но только когда с одного клика ЯндексДзен будет блокироваться..

Ответить

Люц Шнайдер

0

Они бы ещё Алисой что-нибудь сделали. Помню, когда её презентовали, то много было разговоров о том, что она понимает контекст.....но по факту,  она даже сокращения правильно не может раскрыть. Конечно, за последнее время она сильно стала лучше.

Ответить

SEO-Шмео

0

Без всяких адблоков.

Ответить

Петя Иванов

0

А почему выдача опять слева? В середине же лучше выглядит?

Ответить

Антоха Казанцев

0

И как по мне: новый дизайн стал не таким нагруженным

Ответить

Nikolay Skidanov

0

и дегенеративный дзен

Ответить

Подходящий вентилятор

0

Сеточка, конечно, хитросделанная - с модулем 0.25, с подогнанными шрифтами (font-size: .9375rem;) - все по науке и круто!
Однако эстетически - каша-малаша на сером фоне. 
Вывод - такую хуиту мог нарисовать только бездушный робот :-(

Ответить

Pavel Zhirnov

0

Старый дизайн нравится больше, но и к новому привыкну, ничего страшного. Единственное, что прям совсем не понравилось - это огромный дзен в одну колонку. Хотелось бы его убрать совсем.

Ответить

Светлана Завацкая

0

Одной мне кажется что как то неудачно они обновили поиск? Как по мне, ужас.

Ответить

Serj Seed

0

Отобрали возможность персонализации главной страницы. Нет возможности убрать ненужные блоки как я мог делать раньше. Лично для меня кажется слишком бледным общее окно - слишком «выгоревшее» пространства хочется чуть больше контраста для глаз.

Пользовался переходом с главной страницы на Яндекс Диск в один клик теперь нужно больше больше действий в меню круто сделали «неспасибо» за это. В лучших традициях мэйламиго случайный мисклик и ты уже устанавливаешь яндекс браузер у меня лично три рекламы разом с предложением установки этого браузера! Пользуюсь Vivaldi - ребята умеют сделать удобно. Новый дизайн яндекса стал чище но менее эргономичным.

Ответить

Андрей Ивановский

–6

Выдержка из закона №1854

В целях повышения КПД пользовательского поиска в рамках информационных и не коммерческих тематик гражданам РФ запрещено создавать сайты подобной направленности. 

Примечание к закону №1854 №1
  ... создавать подобного рода информационные сервисы может только yandex и...

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Ян Марков

Андрей
0

Что это

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Vyacheslav Anzhiganov

Андрей
0

Что за закон?

Ответить
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