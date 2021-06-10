«Яндекс» обновил поисковик: показал редизайн главной страницы, генеративные нейросети и улучшенную «умную» камеру Статьи редакции
Обновления должны помочь пользователям экономить время.
Предложение посмотреть главную страницу в новом дизайне в веб-версии размещено на странице с описанием обновлений в поиске. В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице, уточнили vc.ru в компании. Версии доступны в бета-версии, пока «Яндекс» собирает обратную связь.
Обновления в поиске
Всего обновление поиска «Яндекса» Y1 включает более 2100 улучшений, главная тема которых — экономия времени пользователей. Они уже доступны для мобильных устройств, а на десктопе появятся в ближайшее время.
В обновлении компания впервые применила новые генеративные нейросети YaLM — семейство языковых моделей, которые умеют генерировать тексты на русском языке. Они используются в навыках голосового помощника «Алиса», а также для составления подзаголовков объектных ответов и ранжирования быстрых ответов.
- Поисковик может найти по запросу нужный фрагмент видео. Для этого система сравнивает смысл запроса с содержанием видео: картинкой и звуковой дорожкой. Поиск по фрагменту работает для инструкций.
- В результатах поиска стало больше быстрых ответов, они стали разнообразнее. В поиске также появился новый тип быстрых ответов: они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них.
- В приложении работает обновлённая «умная» камера, которая может распознать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков и автоматически улучшать сканы документов. В компании отметили, что камера стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени.
- В запросах о заведениях поисковик сразу выдаёт анализ отзывов и визуальную шкалу оценок.
- Также приложение позволяет включить автоматический определитель номера для показа вызовов от спамеров. В июле определитель научится автоматически блокировать или заглушать такие звонки.
Это что за ппц и вырви глаз
Не сомневаюсь, слишком много чистого места оставил Яндекс, не свойственно им
просто может это блокировщик рекламы
и все это пространство занимают баннеры ахахах
Адблок плюс + Ублок ориджинал+темперманке+руадлист и все девственно чисто.
ya.ru - и все девственно чисто без костылей =)
наш метод распространяется на весь интернет, без каких-либо компромиссов!)
Без антиадблока все прекрасно можно настроить, чтобы не было ни дзенов, ни рекламы. Какой-то костыль придумали)
Так адблоки распространяются на весь интеренет. Я рекламу в последний раз видел году в 2009. Не для того все сбегали от тв в интернет, чтобы мой мозг всяким рекламным хламом заваливать.
Поэтому только адблоки, только за чистый интернет
У Яндекса извечная проблема с дизайном. Нормальные дизайнеры видимо не хотят там работать)
Маловато Дзена. Переделать
А что мне нравиться. Ничего лишнего.
тся
👌согласен
Так это же просто: если в вопросе нет "ь", то и нет в тся.
(гуманитарий подъехал)
честно говоря, никогда не понимал главную яндекса. Вроде заходишь поискать что-то, а тебе тут и новости лезут, и календарик, и заказ пиццы, и Яндекс.Браузер уже устанавливается, и в Яндекс.Такси уже подъехало к твоему дому. По этому гугл. Там зашёл что-то найти и ищешь. Ничто не отвлекает
Не путайте, это всего лишь одна страница Яндекса, на которую ты хрен вернёшься из результатов поиска
Не путаю. Это страница Яндекса с одной поисковой строкой. Что тебе ещё нужно?
Путаешь. Я кажется все понятно разжевал. Если не доходит, объясню по другому. Это домен, который делает редирект на основной, с которого ты на я.ру стандартным способом не вернёшься и в любом случае уткнешься в ту же мусорную кучу рекламы. Так понятно?
Зачем тебе возвращаться? Ты набрал в поиске запрос и перешёл в поисковую выдачу. И можешь продолжать поиск из поисковой выдачи.
Вы явно не понимаете о чем речь. Вы даже сейчас товарищ сравнивание веб-версию поиска и браузер Гугла. В браузере Яндекса ещё больше пиздеца. Не смешите.
Ну потому что начинали-то Яндекс и Гугл одинаково — как поисковики. Только если Гугл, в принципе, таковым и остался в понимании пользователей (минималистичным), то Яндекс превратил поисковик в целую экосистему из своих сервисов. Просто подходы у компании изменились.
Не нашел самой важной функции — скрытия новостей и дзена.
В браузере.
Нытики даже не знали, что можно отключить эти блоки. Вот так всегда.
Сейчас опять у всех, кто кормится за счет трафика яндекса подгорит, мол Яндекс опять себе трафика больше хочет отжать.
Бл*ть! Они даже в презентации не упустили возможности предложить сделать свой поиск страницей по умолчанию
Если бы это сделали не они, это сделали бы солдаты НАТ...гугла
Путин, Навальный, Украина, война … норм новости. Скорее даже тренды
обновил мобильную версию
ребзя, не очкуйте
стало только лучше, и главное нижней панели уродской больше нету)
Говно поп-ап в левом верхнем углу, говно поп-ап в правом нижнем углу, баннер с абсолютно неподходящей рекламой по центру, какие-то мусорные новости о величии путина. Короче все как обычно
Весь дизайн и редизайн в СНГ измеряется одной метрикой — либо это ВЫРВИ глаз, либо НЕ ВЫРВИ глаз. Думаю пора уже даже сделать какой-то инструмент, в котором есть шкала от 5 до -5, где при отрицательных значениях будет как раз «вырви глаз». Замер конечно же должен происходить непосредственно по комментариям на vc.
Каждый найдёт свое. Как по мне очень удобно но вот моему товарищу может быть не понравиться.
Хочу, чтобы главная страница Яндекса выглядела так - https://ya.ru/
По-моему на ней всё идеально
Чтобы улучшить дизайн страницы поиска, достаточно просто...сделать возможность отключать ленту Дзен. А ещё лучше, дать возможность настраивать главный экран под себя.
Там, кстати, в настройках можно отключать некоторые блоки
Спасибо! Осталось рекламу на пол страницы убрать)
Если отключить вообще все и скрыть ненужные блоки – новый дизайн мне нравится!
Ужас. Дзен теперь на весь экран, хотя в идеальной вселенной его быть не должно, чтобы не засорять людям мозг непроверенной и антинаучной хернёй.
Если коротко - новый дизайн подразумевает растянутую мобильную версию и отцентровку.
Чуть адекватнее выглядит если в браузере уменьшить масштаб со 100% на 80%. Всё что выше Дзена становится симотрибельным, а сам Дзен мелким (что хорошо).
Эти люди учат кого-то дизайну, а сами не в состоянии сделать нормальную главную страницу. Вот уж реально кто не умеет - учит..
Про рекомендации Дзена я вообще молчу. Я вот Google не пользуюсь для поиска, но почему-то он мне постоянно присылает новостные пуши по моим интересам: недавно про беспилотник, Сбера, например. Чтобы найти эту новость в моей ленте Дзена мне прям пришлось потрудиться. А ведь Яндекс стоит у меня поиском по умолчанию.
Дно. Лучше ya.ru уже не сделают ничего.
«Найти что почитать» выглядит явно лишним. От «телепрограммы» и то больше толку будет. Или это так «дзен» замаскировали, чтобы не ассоциироваться с помойкой?
Эти блоки персонализированы. При клике на него переходит на поисковый запрос «лучшие книги»
На лендинге другие блоки:
Чё-т как-то не оч
Если внимательно приглядеться между старым и новым то очевидно что из одной кучи, разложили все на свои места и разделили. Например для меня удобнее будет вот как сейчас погода выглядит и сами меню с сервисами сделали отдельно. Ты не теряешься, глаз не сломаешь. Но опять таки, это имхо. Давно пора было им поменять дизайн.
Чет не существующая и новая не нравится :) Все цветастое какое то без акцентов, как гирлянда на елке, говорю как дизайнер, но мнение свое не навязываю :)
Что-то не понял, это везде так будет выглядеть новый дизайн - на пк и мобильных устройствах? Или на пк ничего не меняется?
Буду пользоваться поисковиком, но только когда с одного клика ЯндексДзен будет блокироваться..
Они бы ещё Алисой что-нибудь сделали. Помню, когда её презентовали, то много было разговоров о том, что она понимает контекст.....но по факту, она даже сокращения правильно не может раскрыть. Конечно, за последнее время она сильно стала лучше.
Старый дизайн нравится больше, но и к новому привыкну, ничего страшного. Единственное, что прям совсем не понравилось - это огромный дзен в одну колонку. Хотелось бы его убрать совсем.
Одной мне кажется что как то неудачно они обновили поиск? Как по мне, ужас.
Отобрали возможность персонализации главной страницы. Нет возможности убрать ненужные блоки как я мог делать раньше. Лично для меня кажется слишком бледным общее окно - слишком «выгоревшее» пространства хочется чуть больше контраста для глаз.
Пользовался переходом с главной страницы на Яндекс Диск в один клик теперь нужно больше больше действий в меню круто сделали «неспасибо» за это. В лучших традициях мэйламиго случайный мисклик и ты уже устанавливаешь яндекс браузер у меня лично три рекламы разом с предложением установки этого браузера! Пользуюсь Vivaldi - ребята умеют сделать удобно. Новый дизайн яндекса стал чище но менее эргономичным.
Выдержка из закона №1854
В целях повышения КПД пользовательского поиска в рамках информационных и не коммерческих тематик гражданам РФ запрещено создавать сайты подобной направленности.
Примечание к закону №1854 №1
... создавать подобного рода информационные сервисы может только yandex и...
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