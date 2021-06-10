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Сервисы
Таня Боброва

Финтех-стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлёк $16 млн от Target Global и других инвесторов Статьи редакции

Сервис помогает начинающим предпринимателям открыть компанию в интернете, а работающему бизнесу — решить все административные задачи.

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Инвесторы раунда — фонды Target Global, AltaIR Capital, Phystech Ventures и S16VC, а также бизнес-ангел, сингапурский серийный предприниматель и инвестор Пенг Т. Онг, рассказал vc.ru представитель стартапа. Условия сделки и оценку компании стороны не раскрывают.

С помощью инвестиций Osome планирует укрепить позиции на международном уровне и ускорить интеграцию новых продуктов.

Сервис в 2017 году зарегистрировал сооснователь «Рокетбанка» Виктор Лысенко, операции стартап начал в январе 2018 года. Второй основатель — создатель малазийского агрегатора интернет-магазинов iPrice Group Константин Ланге. В ноябре 2020 года стартап привлёк $3 млн от AltaIR Capital и XA Network, а всего, по данным Crunchbase, — $8,5 млн.

Osome предлагает компаниям услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, корпоративного секретаря, платежей и другие. Платформа классифицирует, маркирует и хранит документы, следит за дедлайнами и отвечает на вопросы в чате. Стартап работает в основном с малым и средним бизнесом.

По собственным данным, у него 6000 клиентов в Великобритании, Сингапуре и Гонконге. Показатель ARR (annualized revenue runrate; годовая возобновляемая выручка) на июнь 2021 года составляет $9,5 млн. Выручку и прибыль/убыток компания не раскрывает.

У компании пять офисов в Сингапуре, Великобритании и России, в которых работают более 200 сотрудников.

Osome
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vc.ru

#новость #osome

2 2 комментария
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Shlomo Goldenberg

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Для чего так много фондов? Как они там между собой решают, ведь конкуренты же, как доли делят? 

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Yury Kotov

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Удобный сервис, ребята нормально так в Гонконге destrupt местные обслуживающие компании

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