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Nazigul Jusupova

Исследование: за январь-март россияне потратили $235 млн на мобильные игры — это лучший квартал с начала пандемии Статьи редакции

Такая тенденция связана с ростом интереса инвесторов к рынку, который показал устойчивость во время локдауна.

За первый квартал 2021 года российские пользователи потратили на игры для мобильных устройств $235 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в исследовании App Annie и Wargaming, посвящённом рынку мобильного гейминга в России (исследование есть у vc.ru).

  • Первые три месяца 2021 года стали самыми успешными в России для индустрии с начала пандемии.

  • Российские игроки мобильных платформ чаще пользуются Android, доля iOS составляет 32%.
  • Число загрузок мобильных игр в России в первом квартале увеличилось на 6%: 727 млн скачиваний против 686 млн за аналогичный период 2020 года.
  • По выручке от мобильных игр Россия занимает пятое место в мире.

Исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отметил, что мобильные игры остаются одним из самых доступных и дешёвых средств развлечения, а на российском рынке все еще формируется культура потребления подобного контента.

Основатель WN Media Павел Ряйкконен считает, что интерес инвесторов игровая индустрия привлекла за счёт устойчивости во время локдауна. По его словам, это позволило многим участникам рынка в начале этого года нарастить маркетинговые бюджеты.

#новости #игры

2121 просмотров
48 48 комментариев
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48 комментариев
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Vlsd Seregin

9

Жесть прятунов от реальности развелось.

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danil nik

Vlsd
18
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Роман Дегтярев

danil
6

Ну, когда вот Сталкер новый выйдет, то отличий дети реально не увидят. 

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Жандос Жетибаев

danil
0

Прочитал голосом Геральта

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Евгений Архипов

danil
–1
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NEFORMAT 13

Vlsd
1

Узко мыслишь, тут дело не в этом, а в самой игре личный пример: есть такая игра значит EVE online игра хорошая, но нужно очень много времени уделять что бы комфортно играть и мне легче выделить этой игре 2к в месяц чем тратить сотни часов на гринд и фарминг в этой игре.
И не нужно засирать словами "ойй 2к на игру тратишь лучше потрать на что то другое"

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Артем Акулов

NEFORMAT
9

В евке можно сливать десятки тысяч баксов в месяц на войны, титаны и мазера, при желании. Времени она жрет очень много. Со временем пришел к выводу, что жить в реальной жизни намного интересней, а игры в той или иной степени - бегство от реальности.

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Artem 69

Артем
3

Согласен, тоже в eve играл и вообще был геймером. Вспоминаю свои "жесткие годы" когда залипал, даже то время, что не в игре, всё-равно мыслями там. 
Сейчас и пол часа не могу усидеть за игрой, жалко времени. 

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Небольшой

Артем
2

Про неё читать интереснее

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NEFORMAT 13

Артем
0

Согласен, но когда ты играешь так сказать в соло и без всяких обязательств от альянсов и прочей лабуды то 2-3к достаточно, сейчас жизнь без онлайн игры не возможна так же как и с самим интернетом просто есть разница когда один человек тратит 6-8 часов на игру и когда человек не готов выделить больше 1-2 часов на игру

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Евгений Архипов

NEFORMAT
0

Соглашусь.

Каждый дрочит как хочет: один по выходным в игры донатит, другой тратится на хороший алкоголь, третий стейки жарит, четвертый жжет резину и бензин, пятый по тарелкам стреляет, шестой модельки клеит, седьмой собирает аудиофильскую систему и т.д. — всё это приносит удовольствие и почти не приносит практической пользы.

Ответить

Степан Марципан

NEFORMAT
–2

Ты один из тех идиотов которые тратят деньги на воздух а он узко мыслит..

Ответить

NEFORMAT 13

Степан
0

Боженька пусть это будет ролф, но если нет, то объясни свою агрессию, вроде дорогу тебе не переходил

Ответить

NEFORMAT 13

Степан
0

А все это ролф, внимательно прочитал

Ответить

Степан Марципан

NEFORMAT
0

Как я и написал)

Ответить

NEFORMAT 13

5

Интересно а сколько люди потратили на игру Real life?

Ответить

Denis Sh

NEFORMAT
3

Да я уже задолбался в нее донатить. Еще и графоний так себе, и NPC тупые.

Ответить

NEFORMAT 13

Denis
1

Соглашусь, на более менее комфортную игру на сервере RU необходимо 50-70к у.е, проблема с графоном изо того что главные сервера находятся далеко, проблемы NPC вообще везде вон к примеру на сервере US нашествие BLM ивент клёвый но только для тех кто зареспился черным.

Ответить

NEFORMAT 13

NEFORMAT
0

.

Ответить

Denis Bryukhachev

–5

Я прекрасно понимаю, что бизнес и благотворительность почти никак не пересекаются.

Но, просто представьте, что все эти деньги могли бы пойти на лечение детей с редкими заболеваниями, не через фонды к примеру, а напрямую. Около 17 лярдов за квартал...через 4-5 лет таких людей просто не осталось бы в нашей стране.

Но нет, финансы планомерно сливаются в унитаз, то есть уходят на оплату не существующих ценностей в виртуальных играх (мобильных карл!).

Что с нами не так?

Ответить

Георгий Станков

Denis
11

Я прекрасно понимаю, что VC и благотворительность почти никак не пересекаются.

Но, просто представьте, что все время, потраченное на комменты на VC, могло пойти на доп заработок, а эти доп деньги пойти на лечение детей с редкими заболеваниями, не через фонды к примеру, а напрямую. Около 120 к комментов за квартал...через 4-5 лет таких людей просто не осталось бы в нашей стране.

Но нет, время планомерно сливаются в унитаз, то есть уходят на чтение и комменты статей на VC (95% для человека бесполезных, КАРЛ!).

Что с нами не так?

Ответить

Denis Bryukhachev

Георгий
0

Да согласен, пойду лучше реальными делами займусь, всем добра, берегите близких.

Ответить

Vasiliy Gorin

Denis
8

Какую долю своих доходов вы тратите на лечение чужих вам людей?
Какую долю своих доходов вы тратите на свой комфорт и отдых?

Ответить

Denis Bryukhachev

Vasiliy
0

Сейчас туго с финансами, были деньги лишние, донатил их в Ночлежку.

Ответить

ur spam

Denis
0

Так и не ответили на его вопрос. Какую долю? Ну и от себя спрошу: сколько в сумме?

Ответить

Denis Bystruev

ur
0

Благотворительность — это не для других, это для себя, чтобы жить в мире с самим с собой

На каком-то из семинаров по управлению финансами подсказали формулу, больше 10 лет пользовался.

Все доходы мужа и жены сваливаются в одну кучу, затем:

— 10% родителям-пенсионерам (поровну всем, кто жив)
— 2,5% на благотворительность

Оставшаяся часть принимается за 100%, и делится:

— 60% расходы семьи
— 20% жене (и никто не должен знать, что она с ними делает)
— 20% мужу (и никто не спрашивает, что он с ними делает)

Ответить

Жандос Жетибаев

Denis
5

Всё с нами так, каждый тратит свою заработанную копейку как он хочет. Я не готов на чужих детей складываться. Они пользы обществу никогда не приносили.

С другой стороны Перельману перевёл бы на лечение от рака нормально так.

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Vadim Medvedev

Denis
1

Так тогда бы без работы остались тысячи людей, которых этот рынок кормит. 

Ответить

Леонид Белоус

Denis
1

Но, просто представьте, что все эти деньги могли бы пойти на лечение детей с редкими заболеваниями

Да и так эти деньги пошли разработчикам.

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lakoros

Denis
1
Ответить

Yuri Istomin

Denis
0

Игровая индустрия создает высокооплачиваемые рабочие места.
Производители игр платят большие налоги (в абсолютных цифрах на 1 сотрудника), по сравнению с кафешками и салонами красоты.
Государству - профит!

Ответить

Eugene Danilov

3

"Нищие" и "голодающие" россияне поставили рекорд по количеству взятых ипотек в 2020 году, но решили не останавливаться на этом: бахнули $235 млн в  мобильные игры. Скоро пухнуть от голода начнут (нет)

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Riddick

3

Еще бы они не были сверх доходными, большинство этих блядских мобильных дрочилен, обычные казино, с манипулятивными механиками, замаскированные под игры. Причем если на казино в каждой стране действуют жесткие ограничения (в том числе, высокие налоги) то последние 5 лет эти п...ры догадались что телефон есть у каждого + подростки еще и почти не имеют тормозов в плане расходов, а большинство государств только сейчас стали обращать на этот рынок внимание.

Вот где бы пригодился этот сраный @Роскомназдор, но нееееет, мы лучше будем Аниме запрещать и искать в роликах Дудя пропаганду наркотиков....

Ответить

Святослав Гусев

1

У нас в клане в среднем потратили игроки 35.000$ на игру. Так что да, не удивительно.

Ответить

Иван Шеметов

Святослав
6

Что то на богатом 

Ответить

No Name

Святослав
1

В клане гремлинов?

Ответить

Роман Дегтярев

Святослав
0

По затратам прям WoW какой-то

Ответить

MedievalRain

Роман
1

На что в WoW тратить такие деньги?

Ответить

MedievalRain

2

Жаль, что дерьмо всегда зарабатывает больше нормальных игр.

Ответить

lakoros

2

Донаты с лутбоксами когда уже начнут контролировать? 

Ответить

Николай Шелопугин

0

Новый ред на vc? Welcome to hell

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Роман Дегтярев

Николай
0

Мифик соберём, чтобы в данж пойти порубиться

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Michael Nick

0

кто эти сумасшедшие?

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Илья М

0

потратили на игры для мобильных устройств $235 млн

По выручке от мобильных игр Россия занимает пятое место в мире.

а говорят "бедно живем" :)

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Леонид Белоус

Илья
0

Это скорее уровень психического здоровья.

Чем более непропорционально большими являются траты на игры - тем хуже у людей с кукухой в стране.

Ответить

Илья М

Леонид
0

непропорционально чему?

Ответить

Леонид Белоус

Илья
0

Непропорционально миниатюрности российской экономики и повальной нищете населения.

Медианная зарплата 400 баксов, лол.

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Леонид Белоус

0

Brain damage на $235 млн!

И это только начало!

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