Такая тенденция связана с ростом интереса инвесторов к рынку, который показал устойчивость во время локдауна.

За первый квартал 2021 года российские пользователи потратили на игры для мобильных устройств $235 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в исследовании App Annie и Wargaming, посвящённом рынку мобильного гейминга в России (исследование есть у vc.ru).

Первые три месяца 2021 года стали самыми успешными в России для индустрии с начала пандемии.

Российские игроки мобильных платформ чаще пользуются Android, доля iOS составляет 32%.

Число загрузок мобильных игр в России в первом квартале увеличилось на 6%: 727 млн скачиваний против 686 млн за аналогичный период 2020 года.

По выручке от мобильных игр Россия занимает пятое место в мире.

Исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отметил, что мобильные игры остаются одним из самых доступных и дешёвых средств развлечения, а на российском рынке все еще формируется культура потребления подобного контента.

Основатель WN Media Павел Ряйкконен считает, что интерес инвесторов игровая индустрия привлекла за счёт устойчивости во время локдауна. По его словам, это позволило многим участникам рынка в начале этого года нарастить маркетинговые бюджеты.