Исследование: за январь-март россияне потратили $235 млн на мобильные игры — это лучший квартал с начала пандемии Статьи редакции
Такая тенденция связана с ростом интереса инвесторов к рынку, который показал устойчивость во время локдауна.
За первый квартал 2021 года российские пользователи потратили на игры для мобильных устройств $235 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в исследовании App Annie и Wargaming, посвящённом рынку мобильного гейминга в России (исследование есть у vc.ru).
Первые три месяца 2021 года стали самыми успешными в России для индустрии с начала пандемии.
- Российские игроки мобильных платформ чаще пользуются Android, доля iOS составляет 32%.
- Число загрузок мобильных игр в России в первом квартале увеличилось на 6%: 727 млн скачиваний против 686 млн за аналогичный период 2020 года.
- По выручке от мобильных игр Россия занимает пятое место в мире.
Исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отметил, что мобильные игры остаются одним из самых доступных и дешёвых средств развлечения, а на российском рынке все еще формируется культура потребления подобного контента.
Основатель WN Media Павел Ряйкконен считает, что интерес инвесторов игровая индустрия привлекла за счёт устойчивости во время локдауна. По его словам, это позволило многим участникам рынка в начале этого года нарастить маркетинговые бюджеты.
Жесть прятунов от реальности развелось.
Ну, когда вот Сталкер новый выйдет, то отличий дети реально не увидят.
Узко мыслишь, тут дело не в этом, а в самой игре личный пример: есть такая игра значит EVE online игра хорошая, но нужно очень много времени уделять что бы комфортно играть и мне легче выделить этой игре 2к в месяц чем тратить сотни часов на гринд и фарминг в этой игре.
И не нужно засирать словами "ойй 2к на игру тратишь лучше потрать на что то другое"
В евке можно сливать десятки тысяч баксов в месяц на войны, титаны и мазера, при желании. Времени она жрет очень много. Со временем пришел к выводу, что жить в реальной жизни намного интересней, а игры в той или иной степени - бегство от реальности.
Согласен, но когда ты играешь так сказать в соло и без всяких обязательств от альянсов и прочей лабуды то 2-3к достаточно, сейчас жизнь без онлайн игры не возможна так же как и с самим интернетом просто есть разница когда один человек тратит 6-8 часов на игру и когда человек не готов выделить больше 1-2 часов на игру
Соглашусь.
Каждый дрочит как хочет: один по выходным в игры донатит, другой тратится на хороший алкоголь, третий стейки жарит, четвертый жжет резину и бензин, пятый по тарелкам стреляет, шестой модельки клеит, седьмой собирает аудиофильскую систему и т.д. — всё это приносит удовольствие и почти не приносит практической пользы.
Ты один из тех идиотов которые тратят деньги на воздух а он узко мыслит..
Боженька пусть это будет ролф, но если нет, то объясни свою агрессию, вроде дорогу тебе не переходил
А все это ролф, внимательно прочитал
Интересно а сколько люди потратили на игру Real life?
Соглашусь, на более менее комфортную игру на сервере RU необходимо 50-70к у.е, проблема с графоном изо того что главные сервера находятся далеко, проблемы NPC вообще везде вон к примеру на сервере US нашествие BLM ивент клёвый но только для тех кто зареспился черным.
Я прекрасно понимаю, что бизнес и благотворительность почти никак не пересекаются.
Но, просто представьте, что все эти деньги могли бы пойти на лечение детей с редкими заболеваниями, не через фонды к примеру, а напрямую. Около 17 лярдов за квартал...через 4-5 лет таких людей просто не осталось бы в нашей стране.
Но нет, финансы планомерно сливаются в унитаз, то есть уходят на оплату не существующих ценностей в виртуальных играх (мобильных карл!).
Что с нами не так?
Я прекрасно понимаю, что VC и благотворительность почти никак не пересекаются.
Но, просто представьте, что все время, потраченное на комменты на VC, могло пойти на доп заработок, а эти доп деньги пойти на лечение детей с редкими заболеваниями, не через фонды к примеру, а напрямую. Около 120 к комментов за квартал...через 4-5 лет таких людей просто не осталось бы в нашей стране.
Но нет, время планомерно сливаются в унитаз, то есть уходят на чтение и комменты статей на VC (95% для человека бесполезных, КАРЛ!).
Что с нами не так?
Да согласен, пойду лучше реальными делами займусь, всем добра, берегите близких.
Какую долю своих доходов вы тратите на лечение чужих вам людей?
Какую долю своих доходов вы тратите на свой комфорт и отдых?
Сейчас туго с финансами, были деньги лишние, донатил их в Ночлежку.
Благотворительность — это не для других, это для себя, чтобы жить в мире с самим с собой
На каком-то из семинаров по управлению финансами подсказали формулу, больше 10 лет пользовался.
Все доходы мужа и жены сваливаются в одну кучу, затем:
— 10% родителям-пенсионерам (поровну всем, кто жив)
— 2,5% на благотворительность
Оставшаяся часть принимается за 100%, и делится:
— 60% расходы семьи
— 20% жене (и никто не должен знать, что она с ними делает)
— 20% мужу (и никто не спрашивает, что он с ними делает)
Всё с нами так, каждый тратит свою заработанную копейку как он хочет. Я не готов на чужих детей складываться. Они пользы обществу никогда не приносили.
С другой стороны Перельману перевёл бы на лечение от рака нормально так.
Так тогда бы без работы остались тысячи людей, которых этот рынок кормит.
Но, просто представьте, что все эти деньги могли бы пойти на лечение детей с редкими заболеваниями
Да и так эти деньги пошли разработчикам.
Игровая индустрия создает высокооплачиваемые рабочие места.
Производители игр платят большие налоги (в абсолютных цифрах на 1 сотрудника), по сравнению с кафешками и салонами красоты.
Государству - профит!
"Нищие" и "голодающие" россияне поставили рекорд по количеству взятых ипотек в 2020 году, но решили не останавливаться на этом: бахнули $235 млн в мобильные игры. Скоро пухнуть от голода начнут (нет)
Еще бы они не были сверх доходными, большинство этих блядских мобильных дрочилен, обычные казино, с манипулятивными механиками, замаскированные под игры. Причем если на казино в каждой стране действуют жесткие ограничения (в том числе, высокие налоги) то последние 5 лет эти п...ры догадались что телефон есть у каждого + подростки еще и почти не имеют тормозов в плане расходов, а большинство государств только сейчас стали обращать на этот рынок внимание.
Вот где бы пригодился этот сраный @Роскомназдор, но нееееет, мы лучше будем Аниме запрещать и искать в роликах Дудя пропаганду наркотиков....
У нас в клане в среднем потратили игроки 35.000$ на игру. Так что да, не удивительно.
По затратам прям WoW какой-то
Новый ред на vc? Welcome to hell
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потратили на игры для мобильных устройств $235 млн
По выручке от мобильных игр Россия занимает пятое место в мире.
а говорят "бедно живем" :)
Это скорее уровень психического здоровья.
Чем более непропорционально большими являются траты на игры - тем хуже у людей с кукухой в стране.
Непропорционально миниатюрности российской экономики и повальной нищете населения.
Медианная зарплата 400 баксов, лол.
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