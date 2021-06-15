Пользователи нашли в интернете сборку и скриншоты Windows 11 с новым рабочим столом и меню «Пуск» Статьи редакции
Официально операционную систему должны представить 24 июня.
Возможные скриншоты из предстоящей Windows появились на китайском сайте Baidu. На изображениях можно увидеть, как изменится интерфейс операционной системы и меню «Пуск».
В издании The Verge подтвердили, что утёкшие скриншоты — настоящие, и отметили, что они сделаны в Windows 11 Pro.
Microsoft ранее объявила, что проведёт презентацию следующего поколения Windows 24 июня. На официальном сайте компании также указали предварительную дату окончания технической поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года.
Следующая ОС, судя по намёкам Microsoft, может получить название Windows 11.
— Мама, купи компьютер с Mac OS
— У нас уже есть Mac OS дома
Mac OS дома:
😂😂
Я один помню новость о том, что новой винды больше не будет, а будут подаваться апдейты к 10 винде и всё?
640кб хватит всем
да кому нужны эти компьютеры, максимум 4-5 человек во всем мире
Дык. Это и не новая винда))
Тупо опять обосрали дизайн и два апгрейда в ядро положат!
Кажется, я догадался!...
Как сделать новый дизайн забесплатно, если ты - виндус?
Пускаешь слух, что в новой виндус будет ого-го-го-го!
Через некоторое время в Интернете "находятся утекшие скриншоты". Выбираешь лучшие и в прод )))
Самое смешное, что они сами уже который год показывают красивые концепты, но до релиза добралось почти ничего.
Как-то ничем не удивили... я-то подумал, какой-нибудь новый необычный стиль оформления придумали...
Жалкий Илья
Как по мне, так внешне ничего особо менять и не нужно. Нафига, если все привыкли уже. Дизайн ради дизайна?
В общем-то да, меня и в WIndows XP дизайн устраивал. Лучший вариант - помотреть-подивиться на современные достижения, а потом переключиться обратно на старенькое :)
Вы пробовали MacOS?
Я работаю на обеих системах. Кардинальных преимуществ для работы в macOS не вижу. А проводник и стандартный просмотрщик фото имхо лучше на винде.
Мне кажется, что это ни революция, ни эволюция, но деградация. Скоро дизайн станет похож на 3.11
А чем плох дизайн 3.11? До сих пор с теплотой вспоминаю.
Надо было им перед релизом у тебя спросить, а лучше продактом нанять. Тогда б все комментаторы вц были бы в восторге
Помню как 20 лет назад ставил на винду какой-то специальный "кастомизатор" тем, который делал интерфейсы windows максимально похожими на тогдашний macOS. Эх, молодость
Я бы за счастье вернул 7 винду. Но, новые ноутбуки лишены этой возможности. Либо будут костыли)
Да это типичный каммент от тех кто не работает в системе и максимум что запускает какие-нибудь танчики и ютубчик посмотреть...
Ну хоть не "ХП дучшая система!"
Покупал жене для работы (тупо печатать) ноут за 35.000 характеристики «нормальные» на работе у меня комп в 2 раза хуже. В итоге: эта блевата загружалась 25 минут и выключались столько же, с отключёнными обновлениями.. с трудом снес десятку и поставил 7ку. Половины драйвером элементарно нет, не было и не будет никогда.. в итоге после непродолжительных танцев с бубном продал его за 15000 ₽ и ни о чем не жалею.
Вот прям типичный комментарий лошары.
Жена, "танцы с бубном" и все это. Если ты дебил, то тебе ничего не поможет. Вот есть у меня пара знакомых в таком духе. Но они в танчики играют вечно (в 40х лет!) и торренты качают (тоже упорото отрицают стримминговые сервисы), и антивирусы всем ставят до сих пор "обязательно"
Я работаю с кучей файлов, с кучей приложений много лет. Макось еще с 8.х что-то там юзаю. У меня под столом 2 компа - мак и pc.
Винда десятая охуенна.
а чё сказать то хотел?
Вин 10 сраное говно. Вернее, не вин 10 в целом, а ряд проектных решений.
Windows 10 с новым рабочим столом и меню «Пуск»
Какой технологический прорыв, революция в дизайне
С тех пор как появился поиск в меню Пуск, стало без разницы как «оно» выглядит. Нажимаю Пуск - печатаю название того что нужно, нажимаю Ввод и работаю.
Мне не важно как выглядит ОС , важно как выглядит программа, а она не всегда реализует гайды операционки.
win-r
Нелепый браслет
Поиск в пуске и Win-R мягко говоря по разному работают :)
А что изменилось?
Нескучные обои.
Всемирный вентилятор
Состояние Microsoft и обьемы продаж. А ты про пользователей... пффф...
Там ещё где-то внутри должны быть иконки и окна настроек из windows 95
Как обычно - стоят на месте
Пусть лучше стоят, чем как обычно.
Согласен. Для всего остального есть macOS
Win 11 = Win 10 (x + 1). Интересно, уберут ли легаси (win32 не в счёт), как это обещали изначально в Win 10x arm
Почему базовая концепция интерфейса макоси не меняется уже 30 лет, а винду так колбасит? Верните блядский Пуск как в хп уже в конце концов. Это самое гениальное и интуитивно понятное изобретение которое когда-либо появлялось.
Потому что винда как ОС достигла совершенства примерно в Vista SP1, и после этого единственное, что можно там менять - это UI, вот и. Шутка, но лишь отчасти.
Базовая концепция интерфейса венды никогда и не менялась, если не считать 8ку. То, что панель задач ближе к центру передвинули по факту ничего не меняет.
Windows с каждым таким релизом напоминает квартиру где обои наклеивают слоями друг на друга, где-то можно их пролистывать и видеть UI покойной 95, Windows XP, иконки из 7, плитку из 8.
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"Следующая ОС, судя по намёкам Microsoft, может получить название Windows 11"
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Кто-нибудь предложите им обновить иконки для ярлыков, которые до сих пор в дедовском дизайне
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главное, чтобы на презентации все были excited
Обычно утечки в барах. Но, видимо, не смогли нормально скриншоты оставить. ))))
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Закос под гейОС, убогий пуск. Ну что ж, видимо будем обновляться сразу до Windows 12.
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