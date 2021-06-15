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DTF

Пользователи нашли в интернете сборку и скриншоты Windows 11 с новым рабочим столом и меню «Пуск» Статьи редакции

Официально операционную систему должны представить 24 июня.

86 86 комментариев
8387 просмотров

Возможные скриншоты из предстоящей Windows появились на китайском сайте Baidu. На изображениях можно увидеть, как изменится интерфейс операционной системы и меню «Пуск».

В издании The Verge подтвердили, что утёкшие скриншоты — настоящие, и отметили, что они сделаны в Windows 11 Pro.

Microsoft ранее объявила, что проведёт презентацию следующего поколения Windows 24 июня. На официальном сайте компании также указали предварительную дату окончания технической поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года.

Следующая ОС, судя по намёкам Microsoft, может получить название Windows 11.

Baidu
Baidu
Nils Ahrensmeier
Nils Ahrensmeier
Nils Ahrensmeier

#новость #windows

86 86 комментариев
1
28
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86 комментариев
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Грязный щит

41

pc is now mac 

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Dmitry Mezenin

Грязный
41

— Мама, купи компьютер с Mac OS
— У нас уже есть Mac OS дома

Mac OS дома: 

Ответить

Алина Сухачёва

Грязный
0

😂😂

Ответить

Вячеслав Андреев

Алина
6

Где я ещё увижу что над этой шуткой девушка смеется

Ответить

Kirill Vasilyev

49

Я один помню новость о том, что новой винды больше не будет, а будут подаваться апдейты к 10 винде и всё?

Ответить

Syzygy

Kirill
9

Это что, я помню новость, как майки говорили о том, что не будут больше выпускать браузеры под ХР, потому что IE 5.5 - лучшее, что можно было создать.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Syzygy
2

640кб хватит всем 

Ответить

Василий С.

Небольш…
1

да кому нужны эти компьютеры, максимум 4-5 человек во всем мире

Ответить

Александр

Василий
1

IBM собиралась продавать максимум несколько компьютеров в год, про человеков не говорили )

Ответить

Игорь Рачук

Kirill
3

Дык. Это и не новая винда)) 
Тупо опять обосрали дизайн и два апгрейда в ядро положат! 

Ответить

evilnw

Kirill
1

На самом деле официально MS такого не обещали. Это ляпнул какой-то адепт и новостные порталы это подали за чистую монету.

Ответить

Aleksandr A

Kirill
0

майки так и обещали

Ответить

Max B

23

Кажется, я догадался!...
Как сделать новый дизайн забесплатно, если ты - виндус?
Пускаешь слух, что в новой виндус будет ого-го-го-го!
Через некоторое время в Интернете "находятся утекшие скриншоты". Выбираешь лучшие и в прод )))

Ответить

Dmitry Mezenin

Max
2

Самое смешное, что они сами уже который год показывают красивые концепты, но до релиза добралось почти ничего.

Ответить

Социологический Макс

Max
0

ну, надеюсь повторится история с w8

Ответить

Anton Frolov

2

Как-то ничем не удивили... я-то подумал, какой-нибудь новый необычный стиль оформления придумали...

Ответить

Жалкий Илья

Anton
21

Как по мне, так внешне ничего особо менять и не нужно. Нафига, если все привыкли уже. Дизайн ради дизайна?

Ответить

J S

Жалкий
5

По большому счету сильное изменение интерфейса и дизайна было после 3.1, а с win 98 кардинально ничего не менялось

Ответить

Anton Frolov

Жалкий
4

В общем-то да, меня и в WIndows XP дизайн устраивал. Лучший вариант - помотреть-подивиться на современные достижения, а потом переключиться обратно на старенькое :)

Ответить

Syzygy

Жалкий
–1

У Win 8-10 самый отвратительный дизайн из всех. Идеальной была семёрка.

Ответить

Sabit Sugirov

Жалкий
0

Вы пробовали MacOS?

Ответить

Igor Chimbur

Sabit
7

Я работаю на обеих системах. Кардинальных преимуществ для работы в macOS не вижу. А проводник и стандартный просмотрщик фото имхо лучше на винде.

Ответить

Евгений Плужников

Жалкий
2

да хотя бы к единому стилю ос привести.

Ответить

artёm rudomёtov

6

Мне кажется, что это ни революция, ни эволюция, но деградация. Скоро дизайн станет похож на 3.11

Ответить

Амбиент Музыкантов

artёm
3

А чем плох дизайн 3.11? До сих пор с теплотой вспоминаю. 

Ответить

artёm rudomёtov

Амбиент
0

Он может и неплох, но неактуален.

Ответить

Igor Chimbur

artёm
1

Надо было им перед релизом у тебя спросить, а лучше продактом нанять. Тогда б все комментаторы вц были бы в восторге

Ответить

artёm rudomёtov

Igor
2

Возможно и так

Ответить

Eugene Danilov

6

Помню как 20 лет назад ставил на винду какой-то специальный "кастомизатор" тем, который делал интерфейсы windows максимально похожими на тогдашний macOS. Эх, молодость

Ответить

Дмитрий Алексеев

Eugene
1

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Ответить

Andrey Samko

6

Привет макбук 👋

Ответить

Сергей Багрецов

5

Я бы за счастье вернул 7 винду. Но, новые ноутбуки лишены этой возможности. Либо будут костыли)

Ответить

Cat Hello

Сергей
1

Почему же лишены?

Ответить

Albert Enstein

Cat
7

Да это типичный каммент от тех кто не работает в системе и максимум что запускает какие-нибудь танчики и ютубчик посмотреть...
Ну хоть не "ХП дучшая система!"

Ответить

Родион Бодров

Cat
–10

Покупал жене для работы (тупо печатать) ноут за 35.000 характеристики «нормальные» на работе у меня комп в 2 раза хуже. В итоге: эта блевата загружалась 25 минут и выключались столько же, с отключёнными обновлениями.. с трудом снес десятку и поставил 7ку. Половины драйвером элементарно нет, не было и не будет никогда.. в итоге после непродолжительных танцев с бубном продал его за 15000 ₽ и ни о чем не жалею.

Ответить

Albert Enstein

Родион
5

Вот прям типичный комментарий лошары.
Жена, "танцы с бубном" и все это. Если ты дебил, то тебе ничего не поможет. Вот есть у меня пара знакомых в таком духе. Но они в танчики играют вечно (в 40х лет!) и торренты качают (тоже упорото отрицают стримминговые сервисы), и антивирусы всем ставят до сих пор "обязательно"

Я работаю с кучей файлов, с кучей приложений много лет. Макось еще с 8.х что-то там юзаю. У меня под столом 2 компа - мак и pc.
Винда десятая охуенна.

Ответить

Андрей Иванов

Albert
7

а чё сказать то хотел?

Ответить

Дмитрий Алексеев

Андрей
1

Что он не дебил. Но не убедил. 

Ответить

Константин

Albert
0

Вин 10 сраное говно. Вернее, не вин 10 в целом, а ряд проектных решений.

Ответить

Александр

Констан…
0

Каких конкретно?

Ответить

Константин

Алексан…
1

Например, решение заменить панель управления максимально неудобной хуйнёй.

Ответить

Александр

Констан…
0

Это да.

Ответить

Vladislav

Родион
12

Можно было просто купить SSD-диск и поставить в ноутбук. Загружался бы за 2 мин. максимум + вся навигация в windows на порядок быстрее.

Ответить

Александр

Родион
2

Эм. У меня на десятилетнем (sic!) эйсере (прости, господи) десятка более-менее работает. Вот обновляется долго, это да.

Ответить

Влад Берг

Cat
0

Железо не поддерживает

Ответить

Raimond Vladimirov

3

Windows 10 с новым рабочим столом и меню «Пуск»

Какой технологический прорыв, революция в дизайне 

Ответить

tatonimus

3

С тех пор как появился поиск в меню Пуск, стало без разницы как «оно» выглядит. Нажимаю Пуск - печатаю название того что нужно, нажимаю Ввод и работаю.

Мне не важно как выглядит ОС , важно как выглядит программа, а она не всегда реализует гайды операционки.

Ответить

Anton Zhitarev

tatonimus
1

win-r

Ответить

Нелепый браслет

Anton
2

Поиск в пуске и Win-R мягко говоря по разному работают :)

Ответить

Anton Zhitarev

Нелепый
0

я в курсе

Ответить

tatonimus

Anton
0

Win+R Calc и Win+R Cmd или Win+R Msconfig это другое :)

Ответить

Владимир Бугаев

2

А что изменилось?

Ответить

Evgeni Nabokov

Владимир
3

Нескучные обои.

Ответить

Денис Бузоверов

Evgeni
4

Болгенос фарэва 😂😂😂

Ответить

Всемирный вентилятор

Владимир
3

Состояние Microsoft и обьемы продаж. А ты про пользователей... пффф...

Ответить

Нямка Нямка

Владимир
0

Ещё один UI в копилочку недопиленных стилей

Ответить

Степан Марципан

2

Бгг они придумали док)

Ответить

Vyacheslav Teplyakov

2

Там ещё где-то внутри должны быть иконки и окна настроек из windows 95

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

0

Как обычно - стоят на месте

Ответить

Александр Вербицкий

iFenixxZ
2

Пусть лучше стоят, чем как обычно.

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Александр
0

Согласен. Для всего остального есть macOS

Ответить

Александр

iFenixxZ
0

Не, macOS это вообще жесть, винда еще более-менее.

Ответить

Susano Browng

1

Как сделать новый дизайн забесплатно, если ты - виндус?

Ответить

Yarik Elk

1

 Win 11 = Win 10 (x + 1). Интересно, уберут ли легаси (win32 не в счёт), как это обещали изначально в Win 10x arm

Ответить

Сергей Подгорный

1

Почему базовая концепция интерфейса макоси не меняется уже 30 лет, а винду так колбасит? Верните блядский Пуск как в хп уже в конце концов. Это самое гениальное и интуитивно понятное изобретение которое когда-либо появлялось.

Ответить

Александр Вербицкий

Сергей
0

Потому что винда как ОС достигла совершенства примерно в Vista SP1, и после этого единственное, что можно там менять - это UI, вот и. Шутка, но лишь отчасти.

Ответить

Анон Плиз

Сергей
0

Спасибо, не надо этого говна

Ответить

Sergei Markov

Сергей
0

Базовая концепция интерфейса венды никогда и не менялась, если не считать 8ку. То, что панель задач ближе к центру передвинули по факту ничего не меняет.

Ответить

Нямка Нямка

1

Windows с каждым таким релизом напоминает квартиру где обои наклеивают слоями друг на друга, где-то можно их пролистывать и видеть UI покойной 95, Windows XP, иконки из 7, плитку из 8. 

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Илитный Иксперт

0

Нескучные обои

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lakoros

0

Иконки на панели задач в центре... это весь революшн?

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Printsessa Derevyashka

0

"Следующая ОС, судя по намёкам Microsoft, может получить название Windows 11"

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Антон Гамаюнов

0

Кто-нибудь предложите им обновить иконки для ярлыков, которые до сих пор в дедовском дизайне

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Nikita Zhukov

0

Memesis. А вот это забавно

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M J

0

Пора уже ребрендинг Doors :)

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Pavel Vakhrushev

0

По виду как десятка же

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Anton Lachkov

0

главное, чтобы на презентации все были excited

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Небольшой жёлтый робот

Anton
0

Excited Steve ballmer.avi

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Александр Вербицкий

Anton
0

Лишь бы не amazing ground beaking brand new technology.

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hakhagmon

0

Лол 3:4 экран, хуйня кароче а не слив

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Феттучини с Креветкой

0

Обычно утечки в барах. Но, видимо, не смогли нормально скриншоты оставить. ))))

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Alexander Star

0

Унылая хрень

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Sabit Sugirov

0

Ужасный дизайн. 

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Дмитрий Беленов

0

Эти скрины слепил кто то по быстрому, видно же. Особенно трэй..

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Илья Я́рец

–1

Майкрософт прощупывает почву

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Дэни Трэхо

–1

Закос под гейОС, убогий пуск. Ну что ж, видимо будем обновляться сразу до Windows 12.

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