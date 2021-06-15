Официально операционную систему должны представить 24 июня.

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Возможные скриншоты из предстоящей Windows появились на китайском сайте Baidu. На изображениях можно увидеть, как изменится интерфейс операционной системы и меню «Пуск».

В издании The Verge подтвердили, что утёкшие скриншоты — настоящие, и отметили, что они сделаны в Windows 11 Pro.

Microsoft ранее объявила, что проведёт презентацию следующего поколения Windows 24 июня. На официальном сайте компании также указали предварительную дату окончания технической поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года.