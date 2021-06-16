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Таня Боброва

Основной владелец OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером по версии американского Forbes Статьи редакции

За финансовый год, закончившийся в ноябре, выручка сервиса выросла на 553% — до $390 млн.

  • Forbes оценил состояние Леонида Радвинского в $1,8 млрд. Ему принадлежит контроль в Fenix International, в которую входит британский сервис подписки на контент OnlyFans.
  • Предприниматель не ответил на запрос издания, представитель OnlyFans отказался от комментариев.
  • Радвинский купил не менее 75% Fenix International в 2018 году, писала Financial Times. Биография предпринимателя до этой сделки почти неизвестна, отмечает Forbes. Издание лишь выяснило, что в начале 2000-х он управлял «небольшой империей» веб-сайтов с порноссылками.
  • OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли, который сейчас занимает пост гендиректора компании. Платформа берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
  • В апреле компания отчиталась о росте выручки на 553% за финансовый год, закончившийся в ноябре 2020 года, — до $390 млн. Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до $2,36 млрд, а количество пользователей выросло с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году.

#новость #onlyfans

3774 просмотров
60 60 комментариев
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MEGAtraXXXer666

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Raimond Vladimirov

MEGAtraXXXer666
0

Имхо расс хэннеман один из лучших персонажей в сериале

Ответить

Sergey T

Raimond
0

А я топлю за Гилфойла :))

Ответить

Людвик Иванов

17

молодец.помогает детям зарабатывать .

Ответить

Митя Мурасов

3

Приятно что я не из тех , на ком он разбогател

Ответить

Сергей Милосердов

Митя
10

Вот на самом деле не совсем понятно, о какой из сторон вы)

Ответить

Илья М

Сергей
2

обе не очень :)

Ответить

Митя Мурасов

Сергей
0

Не о моделях

Ответить

One Geek

2

Чем-то не тем я занимаюсь...

Ответить

Get Money

One
8

Там вроде открытая регистрация 😂

Ответить

Gleb Tyutikov

One
0

Думаете, ещё можете на OnlyFans зажечь?

Ответить

Инокентий Смирнов

4

Есть одно Но, миллиардером в оценке

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

Инокентий
0

В чем разница, он разве не может продать акции и выйти в кеш, думаю это не проблема

Ответить

Владимир Линов

Айдар
1

Думаю это не так просто. Как минимум слив такого объема повлечёт снижение цены, хоть и кратковременно.

Ответить

Blackrock

Владимир
0

ARM выкупили же сразу причем дороже чем изначальная цена

Ответить

Владимир Линов

Blackro…
3

Нет, я не отрицаю, что все возможно. Просто всё-таки не очень корректно равнять деньги и рыночную стоимость бизнеса.

Ответить

Кирилл Федянин

Владимир
1

Вы думаете хоть кто-то из списка форбс в кэше деньги держит?

Ответить

Владимир Линов

Кирилл
1

Нет конечно. Просто «стал миллиардером» не такая удачная формулировка как «рыночная стоимость бизнеса превысила 1ккк$».

Ответить

Инокентий

Blackro…
0

Это ARM :)

Ответить

Антон Семенов

Айдар
1

Акции не продаются, акции покупаются. Это очень важное правило. Иначе говоря нужно сначала найти крупную рыбу которая отдаст несколько лярдов. Иногда это получается. Иногда нет

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Лучше расскажите как оф раскручивали

Ответить

Сергей Мазур

Shlomo
6

так там все на поверхности. Это инсташлюхи выкладывали видосы на этом сайте и своим подписчикам в инсте говорили, типа голой меня хошь увидеть переходи и покупай.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Сергей
0

Как их туда изначально набрали, как вообще критическую массу проходили. Я в свое время делал аналог фейсбука и упирал на свободу слова и анонимность. И это уже когда фб задолбал цензурой. Нихуя, толпы ко мне не валили туда, и даже те, кто возмущались фейсбуком, ко мне не шли. А тут каким то образом кучу баб заманили

Ответить

Hashtap

Shlomo
1

Подскажите, пожалуйста, как ваш аналог ФБ назывался.

Ответить

Shlomo

Hashtap
0

Уже закрыт давно

Ответить

Сергей Мазур

Shlomo
1

Начнем с того, что Лео очень давно в адалт бизе, он один из первых создал камсы - myfreecams. Хантят моделей на камсы через студии, партнерки, скорее всего на ОФ такая же схема. Подробности не знаю на форумах можно почитать: gfy.com и МастерX  

Ответить

Shlomo

Сергей
0

Да, ниже сейчас статью на базе прочитал, ну в общем то не с нуля начал

Ответить

Grigoriy

Shlomo
0

если мы говорим именно про таких дамочек, то в данном случае совсем несравнимые вещи. Тут заманить просто: есть тулза для заработка, которая берет комиссию.
а "бесплатные аналоги" не позволяют трекать количество подписчиков как минимум, кроме того, для какой-либо доп. монетизации за действия надо использовать дополнительные прилки или сайты, а подписчикам, соответственно, надо регаться в еще одном месте.
ну и да, стримплатформы не рассматриваются из-за ограничения по контенту

Ответить

Blackrock

Shlomo
4

https://onlyfans.baza.io/
Вот статейка на эту тему

Как OnlyFans совершил революцию в порно
И сколько на новом сайте зарабатывают в России
onlyfans.baza.io
Ответить

Илья М

1

Издание лишь выяснило, что в начале 2000-х он управлял «небольшой империей» веб-сайтов с порноссылками.

ничёсе карьера. Миллиардер-порномастер... с Украины, вангую? :)

Ответить

А. С.

Илья
1

Илья неустанно оправдывает рос власть и про окраину упомянуть не забывает.
Вы на зарплате?

Ответить

Giant Schlong

А.
1

Думаешь, безвозмездно это делать невозможно?

Ответить

Александр

Giant
1

Возможно, но глупо )

Ответить

Giant Schlong

Алексан…
0

Ну, если ты сам росвласть или бенефициар — то, может, и не глупо вовсе

Ответить

Илья М

Giant
0

Если бы я был солидной властью - сидел бы я тут? :)
так что нет, чисто из любви к искусству и к Родине.

Ответить

Gleb Tyutikov

Giant
0

Или стебешься, включив патриотический режим.

Ответить

Giant Schlong

Gleb
0

Гуд поинт. Но это как-то очень уж толсто, есть риск передознуться жирком

Ответить

Gleb

Giant
0

Я полагаю, что это вторая большая категория людей, пишущих урапатриотические тирады и воззвания. У человека все относительно неплохо, с его субъективной точки, а дай, он думает, подпитаюсь негативными эмоциями: напишу бред на VC.ru, и пусть меня поминусят, а я посмеюсь.

Ответить

Илья М

Алексан…
0

т.е. нытикам-критикам можно строчить "всё пропало" и это норм. А возразить им - уже глупость? интересные двойные стандарты :)

Ответить

Kirk Louson

А.
1

ну тут без всякого расизма и прочей окраинной суеты
если к движу присмотреться - то действительно, для эро-движа всех мастей украинцы сделали очень много.
и, на самом деле, спасибо им за это)

Ответить

Илья М

А.
0

ну где в моем коменте про росвласть-то, вы чего?
про родину миллиардера - выходит, угадал я? :)

Ответить

А. С.

Илья
0

ну где в моем коменте

Это собирательное впечатление.

Ответить

Илья М

А.
1

если в целом, то верное оно, да.
Тут столько критиканов-нытиков что можно комменты в спорах набивать килотоннами просто, мне нра :) Я не во всём наше государство поддерживаю, но чаще да чем нет, можете считать меня "адвокатом дьявола".

Ответить

Shlomo Goldenberg

Илья
1

Рыков тоже с порноссылок начинал. А потом стал депутатом гд

Ответить

Илья М

Shlomo
1

вот я говорю - мощный карьерный старт эта порнуха. Молодцы.

Ответить

Red Boy

1

Блин, тоже хотел заняться, но модель не так просто найти

Ответить

Андрей Иванов

Red
1

продвигай себя

Ответить

Red Boy

Андрей
1

Спроса нет

Ответить

Андрей Иванов

Red
3

и про старуху бывает порнуха

Ответить

J S

Red
0

В России за это сажают

Ответить

Red Boy

J
1

Нет, у россиян и денег нет на такие удовольствия

Ответить

J S

Red
2

Я про производство порно.

Русских порномоделей полно, но снимать и распространять незаконно и организаторов сажают.

Ответить

Илья М

J
0

а те модели из РФ что в OF: пока не доказан факт возмездного распространения - могут дышать свободно?

Ответить

J S

Илья
0

Для моделей статьи нет, если они не сами себя снимают конечно. Для них максимум административный штраф.

Статья для тех кто снимает и распространяет. За деньги или нет там роли не играет.

Ответить

Илья М

Red
1

если уж по затратам на мобильные игры РФ на пятом месте уже, то на такие-то развлечения тем более россияне найдут деньжат, я уверен :)

Ответить

From Siberia to London

J
0

На кукан.

Ответить

Михаил Синицын

1

Хорошая бизнес-модель))

Ответить

Defacto

1

Ля, красава

Ответить

Кигхриль Vselensky

1

Интересно а сотрудникам онлифанс доступны все нюдсы без подписки??

Ответить

Андрей Иванов

0

Заслуженно! 

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