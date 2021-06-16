Основной владелец OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером по версии американского Forbes Статьи редакции
За финансовый год, закончившийся в ноябре, выручка сервиса выросла на 553% — до $390 млн.
- Forbes оценил состояние Леонида Радвинского в $1,8 млрд. Ему принадлежит контроль в Fenix International, в которую входит британский сервис подписки на контент OnlyFans.
- Предприниматель не ответил на запрос издания, представитель OnlyFans отказался от комментариев.
- Радвинский купил не менее 75% Fenix International в 2018 году, писала Financial Times. Биография предпринимателя до этой сделки почти неизвестна, отмечает Forbes. Издание лишь выяснило, что в начале 2000-х он управлял «небольшой империей» веб-сайтов с порноссылками.
- OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли, который сейчас занимает пост гендиректора компании. Платформа берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
- В апреле компания отчиталась о росте выручки на 553% за финансовый год, закончившийся в ноябре 2020 года, — до $390 млн. Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до $2,36 млрд, а количество пользователей выросло с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году.
Имхо расс хэннеман один из лучших персонажей в сериале
Приятно что я не из тех , на ком он разбогател
Вот на самом деле не совсем понятно, о какой из сторон вы)
Чем-то не тем я занимаюсь...
Есть одно Но, миллиардером в оценке
В чем разница, он разве не может продать акции и выйти в кеш, думаю это не проблема
Думаю это не так просто. Как минимум слив такого объема повлечёт снижение цены, хоть и кратковременно.
Нет, я не отрицаю, что все возможно. Просто всё-таки не очень корректно равнять деньги и рыночную стоимость бизнеса.
Вы думаете хоть кто-то из списка форбс в кэше деньги держит?
Нет конечно. Просто «стал миллиардером» не такая удачная формулировка как «рыночная стоимость бизнеса превысила 1ккк$».
Акции не продаются, акции покупаются. Это очень важное правило. Иначе говоря нужно сначала найти крупную рыбу которая отдаст несколько лярдов. Иногда это получается. Иногда нет
Лучше расскажите как оф раскручивали
так там все на поверхности. Это инсташлюхи выкладывали видосы на этом сайте и своим подписчикам в инсте говорили, типа голой меня хошь увидеть переходи и покупай.
Как их туда изначально набрали, как вообще критическую массу проходили. Я в свое время делал аналог фейсбука и упирал на свободу слова и анонимность. И это уже когда фб задолбал цензурой. Нихуя, толпы ко мне не валили туда, и даже те, кто возмущались фейсбуком, ко мне не шли. А тут каким то образом кучу баб заманили
Начнем с того, что Лео очень давно в адалт бизе, он один из первых создал камсы - myfreecams. Хантят моделей на камсы через студии, партнерки, скорее всего на ОФ такая же схема. Подробности не знаю на форумах можно почитать: gfy.com и МастерX
если мы говорим именно про таких дамочек, то в данном случае совсем несравнимые вещи. Тут заманить просто: есть тулза для заработка, которая берет комиссию.
а "бесплатные аналоги" не позволяют трекать количество подписчиков как минимум, кроме того, для какой-либо доп. монетизации за действия надо использовать дополнительные прилки или сайты, а подписчикам, соответственно, надо регаться в еще одном месте.
ну и да, стримплатформы не рассматриваются из-за ограничения по контенту
https://onlyfans.baza.io/
Вот статейка на эту тему
Издание лишь выяснило, что в начале 2000-х он управлял «небольшой империей» веб-сайтов с порноссылками.
ничёсе карьера. Миллиардер-порномастер... с Украины, вангую? :)
Думаешь, безвозмездно это делать невозможно?
Ну, если ты сам росвласть или бенефициар — то, может, и не глупо вовсе
Или стебешься, включив патриотический режим.
Гуд поинт. Но это как-то очень уж толсто, есть риск передознуться жирком
ну тут без всякого расизма и прочей окраинной суеты
если к движу присмотреться - то действительно, для эро-движа всех мастей украинцы сделали очень много.
и, на самом деле, спасибо им за это)
Рыков тоже с порноссылок начинал. А потом стал депутатом гд
Блин, тоже хотел заняться, но модель не так просто найти
продвигай себя
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