Топ-менеджеры «Перекрёстка Впрок», «Яндекс.Еды» и другие инвестировали €1,3 млн в шведский стартап по доставке продуктов Статьи редакции
Инвестиции пойдут на открытие магазинов dark store в Стокгольме.
- Компания по доставке продуктов Vembla имеет потенциал роста выручки на 80% в квартал, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя литовского фонда с российскими корнями Cats.vc, который тоже был в группе инвесторов.
- Вместе с фондом миноритарный пакет в компании меньше 20% получили директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» Леонид Довладбегян, директор по логистике «Яндекс.Еда» Максим Ивенин, бывший глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко, бизнес-ангел Дмитрий Шкляр и другие.
- По словам представителя Cats.vc, текущий раунд был бридж-раундом перед раундом в 5-10 млн евро в ближайший год. Инвестиции пойдут на создание сети магазинов dark store в Стокгольме, которые сократят время доставки клиентам вблизи магазина до 15-30 минут.
- В течение 2-3 лет компания планирует начать работу в семи городах, а также увеличить выручку более чем до €50 млн в год. Также Vembla намерена выйти на рынки соседних со Швецией стран.
- Инвесторы полагают, что капитализация Vembla в течение трёх лет превысит $1 млрд, так как жители крупных городов больше заказывают доставку, доверяя магазинам dark store. По итогам 2020 года доля онлайн-продаж выросла до 5% против 2% в 2019 году. В 2021 году показатель может увеличиться до 7%, полагают в фонде.
Логика странная. Какими уникальными технологиями обладает Вембла, чтобы стать юникорном? Тем более она явно не успевает за той же Foodora, которая по всей Швеции начала открывать дарк-сторы
С другой стороны, рынок разогрет. Gorillas.io ожидает очередной раунд и оценка в 6 млрд $ Выглядит как безумие, конечно :0)
Выгодно продадутся потом и всё)
Просто все шведские стартапы хайповые сейчас. Каждую неделю новость о том, что кто-то привлек очередной раунд
А в чем их фишка?
Они умеют масштабироваться на глобальном уровне
Гениальное УТП
Браво 👏
Вообще да. Многие этого не понимают и сидят ни с чем. Умение перейти из разряда кустарей в лидеров сегмента внушает уважение. Причем, сделать это достаточно быстро
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