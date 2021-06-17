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Nazigul Jusupova

Топ-менеджеры «Перекрёстка Впрок», «Яндекс.Еды» и другие инвестировали €1,3 млн в шведский стартап по доставке продуктов Статьи редакции

Инвестиции пойдут на открытие магазинов dark store в Стокгольме.

  • Компания по доставке продуктов Vembla имеет потенциал роста выручки на 80% в квартал, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя литовского фонда с российскими корнями Cats.vc, который тоже был в группе инвесторов.
  • Вместе с фондом миноритарный пакет в компании меньше 20% получили директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» Леонид Довладбегян, директор по логистике «Яндекс.Еда» Максим Ивенин, бывший глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко, бизнес-ангел Дмитрий Шкляр и другие.
  • По словам представителя Cats.vc, текущий раунд был бридж-раундом перед раундом в 5-10 млн евро в ближайший год. Инвестиции пойдут на создание сети магазинов dark store в Стокгольме, которые сократят время доставки клиентам вблизи магазина до 15-30 минут.
  • В течение 2-3 лет компания планирует начать работу в семи городах, а также увеличить выручку более чем до €50 млн в год. Также Vembla намерена выйти на рынки соседних со Швецией стран.
  • Инвесторы полагают, что капитализация Vembla в течение трёх лет превысит $1 млрд, так как жители крупных городов больше заказывают доставку, доверяя магазинам dark store. По итогам 2020 года доля онлайн-продаж выросла до 5% против 2% в 2019 году. В 2021 году показатель может увеличиться до 7%, полагают в фонде.

#новости #инвестиции

1135 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Макс Петров

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Казалось бы, причем тут мы?)

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Антон Штадлер

1

Логика странная. Какими уникальными технологиями обладает Вембла, чтобы стать юникорном? Тем более она явно не успевает за той же Foodora, которая по всей Швеции начала открывать дарк-сторы
С другой стороны, рынок разогрет. Gorillas.io ожидает очередной раунд и оценка в 6 млрд $ Выглядит как безумие, конечно :0)

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Николай Шелопугин

Антон
0

Выгодно продадутся потом и всё)

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Антон Штадлер

Николай
0

Просто все шведские стартапы хайповые сейчас. Каждую неделю новость о том, что кто-то привлек очередной раунд

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Макс Петров

Антон
0

А в чем их фишка?

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Антон Штадлер

Макс
0

Они умеют масштабироваться на глобальном уровне

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Dennis Gooddeni

Антон
0

Гениальное УТП
Браво 👏

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Антон Штадлер

Dennis
0

Вообще да. Многие этого не понимают и сидят ни с чем. Умение перейти из разряда кустарей в лидеров сегмента внушает уважение. Причем, сделать это достаточно быстро

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