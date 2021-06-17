OnlyFans запланировал привлечь инвестиции при оценке в $1 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Сервис хочет расширить аудиторию и стать местом для общения знаменитостей с поклонниками.
- Сейчас OnlyFans ведёт переговоры об инвестициях — сервис хочет найти инвесторов, которые помогут платформе привлечь массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- По словам источников, платформа хочет стать местом, где знаменитости и спортсмены будут общаться со своими поклонниками. Также OnlyFans надеется привлечь рекламодателей, которых сейчас отталкивает контент для взрослых.
- OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли, который сейчас занимает пост гендиректора компании. Платформа берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
- По данным OnlyFans, с момента основания платформа выплатила $3 млрд более чем 1,25 млн авторов. Всего у сервиса более 130 млн зарегистрированных пользователей.
- В апреле компания отчиталась о росте выручки на 553% за финансовый год, закончившийся в ноябре 2020 года, — до $390 млн. Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до $2,36 млрд, а количество пользователей выросло с 20 млн в 2019 году до 120 млн на конец 2020 года.
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7 комментариев
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Интересно, какие знаменистости захотят общаться с поклонниками на сервисе с такой репутацией. Вайнштейн? Панин? Дзюба?
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Пользователей — 130 млн
Выручка — 390 млн
Сумма транзакций — больше 2 млрд
Оценка — всего 1 млрд?
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