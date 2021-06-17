Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN Статьи редакции
Ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах».
Роскомнадзор посчитал, что сервисы угрожают обходом ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, наркотическому и другому запрещённому контенту, говорится на сайте регулятора.
Ограничения не коснутся компаний, которые используют эти VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах» — подать информацию для включения в «белый список» можно было с 14 мая 2021 года. Всего в списке 200 технологических процессов 130 российских компаний.
Отдельный сервис Opera VPN прекратил работу с 30 апреля 2018 года — команда разработчиков не объясняла причины такого решения. VPN остался встроенным в браузер Opera.
С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора.
В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов. Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались, остальные не ответили.
В мае 2021 года Роскомнадзор пригрозил блокировкой VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.
пфф, есть расширение BROWSEC и еще десятки других. Как пользовались, так и будем пользоваться торентами и пиратскими сайтами
как ни крутись первоначально траффик проходит через провайдера, а уже он может заблокировать доступ к VPN серверу, если попытаешься подключится через него, то интернет просто не будет работать вообще
но конечно блокировки будут обходится, новые сервера будут появляться взамен заблоченых, в общем игра в кошки-мышки
в конечном итоге придется учится поднимать свой VPN
мне кажется они перегибают палку, в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, если они захотят играть по новому, то возможно скоро количество желающих пояснить почему их законы дерьмо превысит критическую массу, а может я просто недооцениваю общую инертность
Блин опера теряет смысл теперь для меня
есть лайфхак в рашке, просто переезжаешь из москвы, чуть подальше и тут региональные провайдеры с большой колокольни видали ограничения роскомнадзора, никакой впн и не нужен
Все всё давно соблюдают, не пишите глупости. У каждого провайдера сейчас назависимая коробочка стоит, которая мониторит блокировки и отправляет отчёты в РКН. Мелких провайдеров давно всех вытеснили и остался крупняк, который мониторят.
А она ещё существует)?
Интересно, что это за сервис VPN такой у "Касперского", который избирательно блокирует сайты? Это технологически невозможно. У тебя либо VPN, либо херня.
Ну и да, пользователям надо привыкать к китайскому варианту рунета, где будет только дозволенная информация.
Ну так выходной трафик всё равно контролируется VPN-провайдером, что мешает его блокировать?
Ну и вообще использовать VPN-сервисы - заведомо плохая идея https://gist.github.com/joepie91/5a9909939e6ce7d09e29
почему ркн за людей решает можно ли им или нет нарко и порно контент. и уж тем более если человек хочет покончить с собой, почему ркн решил им помешать
Волшебный Петя
Ну дык мы ж неразумные совсем. Государство о нас як о детях печется, а все недовольны и недовольны -)
Они хотят через госуслуги монетизировать )
Я ни разу не замечал прерывания работы опера Впн, пользуюсь браузером последние несколько лет, скорость на уровне, сайты нужные открывает(в основном киношные и торренты), порно детское не ищу и способы сутцида
А кто-то может объяснить зачем они LinkedIn заблокировали? Хорошая сеть
Чтоб сократить массовый отъезд народа из этой тоталитарной свалки
Антидетект браузеры типа GoLogin, надеюсь, не ограничат?
Ну всё ребят, VPN сервисы теперь тронули. С другой стороны ничего реально удачного они так и не сделают. История с Телегой это вполне чётко показала.
Комментарий удален
Хорошо, что РКН топит VPN, потому что технология древняя и дырявая. Во-первых, конечная точка VPN всегда логирует ваш траффик уже хотя бы для того чтобы оптимизировать маршруты своей сети и меньше платить. Во-вторых, VPN навязывает определённые схемы шифрования, и вы не можете применить свои. На место освободившееся от VPN хлынет гораздо более простая и защищённая технология: туннелирование трафика в свой личный VPS, типа sshuttle. Остаётся написать для неё пользовательскую обёртку с кнопками, аналогичными VPN.
Если Opera VPN использовали для детского порно, наркоты и т.д. Получается, что в этих 130 компаниях из списка сосредоточено педо-нарко лобби?
Давайте честно: 50% креативов-лонгридов испытывают проблемы с дочитываемостью. Дело не только в нас, но и в пользователях: почти 40% закрывают окно сразу, как только видят объем, еще пять — после первого скрола. Визуал в этой ситуации работает лучше и быстрее.
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