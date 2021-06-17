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Сервисы
Евгения Евсеева

Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN Статьи редакции

Ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах».

29 29 комментариев
1933 просмотров

Роскомнадзор посчитал, что сервисы угрожают обходом ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, наркотическому и другому запрещённому контенту, говорится на сайте регулятора.

Ограничения не коснутся компаний, которые используют эти VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах» — подать информацию для включения в «белый список» можно было с 14 мая 2021 года. Всего в списке 200 технологических процессов 130 российских компаний.

Отдельный сервис Opera VPN прекратил работу с 30 апреля 2018 года — команда разработчиков не объясняла причины такого решения. VPN остался встроенным в браузер Opera.

С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора.

В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов. Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались, остальные не ответили.

В мае 2021 года Роскомнадзор пригрозил блокировкой VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.

#новость #роскомнадзор

29 29 комментариев
8
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29 комментариев
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Маркетологов к стенке

12

пфф, есть расширение BROWSEC и еще десятки других. Как пользовались, так и будем пользоваться торентами и пиратскими сайтами

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Стройный Никита

Маркетологов
5
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Mikhail Che

Маркетологов
0

как ни крутись первоначально траффик проходит через провайдера, а уже он может заблокировать доступ к VPN серверу, если попытаешься подключится через него, то интернет просто не будет работать вообще
но конечно блокировки будут обходится, новые сервера будут появляться взамен заблоченых, в общем игра в кошки-мышки
в конечном итоге придется учится поднимать свой VPN

мне кажется они перегибают палку, в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, если они захотят играть по новому, то возможно скоро количество желающих пояснить почему их законы дерьмо превысит критическую массу, а может я просто недооцениваю общую инертность

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Иван Шеметов

7

Блин опера теряет смысл теперь для меня 

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Christofor

Иван
0

есть лайфхак в рашке, просто переезжаешь из москвы, чуть подальше и тут региональные провайдеры с большой колокольни видали ограничения роскомнадзора, никакой впн и не нужен

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Alex Cox

Christofor
2

Все всё давно соблюдают, не пишите глупости. У каждого провайдера сейчас назависимая коробочка стоит, которая мониторит блокировки и отправляет отчёты в РКН. Мелких провайдеров давно всех вытеснили и остался крупняк, который мониторят.

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Иван Шеметов

Christofor
1

Я на Урале живу 

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Юрий Белкин

Иван
1

А она ещё существует)?

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Иван Шеметов

Юрий
0

пишу данный комментарий с оперы 

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Stanislav Malko

Иван
0

Есть еще браузера с ВПН

Ответить

Syzygy

5

Интересно, что это за сервис VPN такой у "Касперского", который избирательно блокирует сайты? Это технологически невозможно. У тебя либо VPN, либо херня.

Ну и да, пользователям надо привыкать к китайскому варианту рунета, где будет только дозволенная информация.

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Владислав Яшин

Syzygy
0

Ну так выходной трафик всё равно контролируется VPN-провайдером, что мешает его блокировать?

Ну и вообще использовать VPN-сервисы - заведомо плохая идея https://gist.github.com/joepie91/5a9909939e6ce7d09e29

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Christofor

5
Ответить

Mika Shmalish

4

Ну как заблокировали...

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Shlomo Goldenberg

2

почему ркн за людей решает можно ли им или нет нарко и порно контент. и уж тем более если человек хочет покончить с собой, почему ркн решил им помешать

Ответить

Волшебный Петя

Shlomo
4

Ну дык мы ж неразумные совсем. Государство о нас як о детях печется, а все недовольны и недовольны -) 

Ответить

Влад Берг

Shlomo
1

Они хотят через госуслуги монетизировать )

Структура Роскомнадзора предложила верификацию…
В России можно разрешить просмотр порнографии, отвечающей некоторым критериям, считают авторы…
rbc-ru.turbopages.org
Ответить

Stanislav

Shlomo
0

Это ж не ркн пишет и подписывает законы.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Stanislav
0

да поебать кто именно в данном случае

Ответить

Philipp Novikov

Shlomo
0

Коммент

Ответить

Sergey L.

2

Я ни разу не замечал прерывания работы опера Впн, пользуюсь браузером последние несколько лет, скорость на уровне, сайты нужные открывает(в основном киношные и торренты), порно детское не ищу и способы сутцида

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Максим Белоусов

0

А кто-то может объяснить зачем они LinkedIn заблокировали? Хорошая сеть

Ответить

Кирилл Спиридонов

Максим
3

Чтоб сократить массовый отъезд народа из этой тоталитарной свалки

Ответить

Артем Лысенков

0

Антидетект браузеры типа GoLogin, надеюсь, не ограничат?

Ответить

Юрий Белкин

Артем
1

Неизвестно что им в голову там взбредёт. 

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Alexey Kalashnikov

0

Пидарасы

Ответить

Юрий Белкин

0

Ну всё ребят, VPN сервисы теперь тронули. С другой стороны ничего реально удачного они так и не сделают. История с Телегой это вполне чётко показала. 

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Комментарий удален

Dmitry Mikushin

0

Хорошо, что РКН топит VPN, потому что технология древняя и дырявая. Во-первых, конечная точка VPN всегда логирует ваш траффик уже хотя бы для того чтобы оптимизировать маршруты своей сети и меньше платить. Во-вторых, VPN навязывает определённые схемы шифрования, и вы не можете применить свои. На место освободившееся от VPN хлынет гораздо более простая и защищённая технология: туннелирование трафика в свой личный VPS, типа sshuttle. Остаётся написать для неё пользовательскую обёртку с кнопками, аналогичными VPN.

sshuttle/sshuttle
Transparent proxy server that works as a poor man's VPN. Forwards over ssh. Doesn't require admin…
github.com
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evilnw

0

Если Opera VPN использовали для детского порно, наркоты и т.д. Получается, что в этих 130 компаниях из списка сосредоточено педо-нарко лобби?

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