Цифровая этика или вызовы новой медиареальности

Сегодня мы настолько перегружены информацией, что иной раз не хватает времени на то, чтобы проверить почту, не говоря уже о том, чтобы постоянно следить за новостями. Однако и здесь всё не просто, т.к. настраивая ленту новостей в социальных сетях, мы попадаем под действие алгоритмов. На первый взгляд, кажется, что мы управляем собственным…