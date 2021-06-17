«Яндекс» запустил «Балабобу» — сервис с помощью нейросетей дописывает любой текст Статьи редакции
Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.
«Балабоба» работает на основе языковой модели YaLM и генерирует каждое последующее слово в предложении, сообщает компания.
Нейросеть создали на базе трёх миллиардов параметров. YaLM обучена на части страниц «Википедии», новостных статей и книги, открытых записях в социальных сетях и других текстовых материалах.
С помощью технологии YaLM теперь формируются ответы для «Поиска» и «Алисы».
«Балабоба» генерирует текст в разных стилях: пацанские цитаты, рекламные слоганы, короткие истории, подписи в Instagram, «короче, "Википедия"», синопсисы фильмов, гороскоп, народные мудрости, тосты, теории заговора, ТВ-репортажи и народные мудрости.
Редакция vc.ru тоже протестировала сервис.
Пользователи после теста «Балабобы» и обнаружили новую деталь — при запуске сервис показывает предупреждение: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности». А ещё сервис стал реже использовать мат.
- «Яндекс» открыл доступ к демо-версии сервиса 4 июня на полтора часа. Он назывался «Зелибоба». В компании пояснили, что открыли страницу раньше времени по ошибке.
Интересно, яндекс относит это к политике, или религии?
погодите, это не рофл?
тварины слово "навал" забанили?
чекнул - навально нельзья, навольно можно.
вот же скоты яндексовские
Это всё ещё бета. Финалку назовут Пиздабоба, скриньте этот коммент!
Настоящая дружба - это когда ты готов уделить несколько строчек в списке стоп слов. Это так мило.
Зелибобу открыли раньше времени по ошибке, пришлось дропнуть и написать Балабобу с нуля за две недели!
мб с администрации президента Украины позвонили и напомнили что Зелибоба уже занято
Генератор не принимает запросы на острые и чувствительные темы вроде политики или религии.
После бета-запуска по шапке надавали, видимо
Копирка с такого же сервиса от какой-то другой компании, в котором все придумали за яндекс
Яндекс.Ахтунг.Копирайтунг
Им давно уже пора заняться делегацией доменов *.ya и *.yandex
Комментарий удален
На общественных дорогах города шаттлы появятся 5 июля.
Пока трафик дорожает, а со стороны Apple приходят ограничения в виде запрета на отслеживание IDFA, команда маркетинга Мамбы отрефлексировала прошлый опыт и вернула свой 2007. Офлайн конечно.
Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.
Спонсором серии стала AI Russia Awards.
Персонажа зовут Нервус, он одновременно жуткий и симпатичный, и он есть в каждом из нас.
Ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах».
Что, если встроить образование внутрь игры? Рассказываем о том, что такое game-based learning и как игра помогает ученикам 3–5 классов тренировать математические навыки.
Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.
Yota поможет новым клиентам подобрать тариф с точностью до минуты и гигабайта исходя из той суммы, которую они готовы потратить на связь. Заказывая SIM-карту Yota на сайте https://choice.yota.ru/ пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, а затем выбирают его наполнение.
У каждого есть тот самый друг, который в курсе новых жанров, артистов и интересных треков! И готов пошерить эти знания в социальных сетях. Мы любим открывать новую музыку и делиться любимыми треками со всеми и теперь это можно сделать на Facebook.
«Кнопка» рассказывает о своих способах порадовать клиентов