«Яндекс» запустил «Балабобу…

Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.

2231 просмотров

«Балабоба» работает на основе языковой модели YaLM и генерирует каждое последующее слово в предложении, сообщает компания.

Нейросеть создали на базе трёх миллиардов параметров. YaLM обучена на части страниц «Википедии», новостных статей и книги, открытых записях в социальных сетях и других текстовых материалах.

С помощью технологии YaLM теперь формируются ответы для «Поиска» и «Алисы».

«Балабоба» генерирует текст в разных стилях: пацанские цитаты, рекламные слоганы, короткие истории, подписи в Instagram, «короче, "Википедия"», синопсисы фильмов, гороскоп, народные мудрости, тосты, теории заговора, ТВ-репортажи и народные мудрости.

Редакция vc.ru тоже протестировала сервис.

«Балабоба» «описала» себя, но с фактическими ошибками

И «придумала» описание vc.ru в одном предложении

Тост от «Балабобы»

Пользователи после теста «Балабобы» и обнаружили новую деталь — при запуске сервис показывает предупреждение: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности». А ещё сервис стал реже использовать мат.

«Балабоба» не генерирует текст про политику и религию