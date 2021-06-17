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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» запустил «Балабобу» — сервис с помощью нейросетей дописывает любой текст Статьи редакции

Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.

41 41 комментарий
2231 просмотров

«Балабоба» работает на основе языковой модели YaLM и генерирует каждое последующее слово в предложении, сообщает компания.

Нейросеть создали на базе трёх миллиардов параметров. YaLM обучена на части страниц «Википедии», новостных статей и книги, открытых записях в социальных сетях и других текстовых материалах.

С помощью технологии YaLM теперь формируются ответы для «Поиска» и «Алисы».

«Балабоба» генерирует текст в разных стилях: пацанские цитаты, рекламные слоганы, короткие истории, подписи в Instagram, «короче, "Википедия"», синопсисы фильмов, гороскоп, народные мудрости, тосты, теории заговора, ТВ-репортажи и народные мудрости.

Редакция vc.ru тоже протестировала сервис.

«Балабоба» «описала» себя, но с фактическими ошибками
И «придумала» описание vc.ru в одном предложении
Тост от «Балабобы»

Пользователи после теста «Балабобы» и обнаружили новую деталь — при запуске сервис показывает предупреждение: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности». А ещё сервис стал реже использовать мат.

 «Балабоба» не генерирует текст про политику и религию
  • «Яндекс» открыл доступ к демо-версии сервиса 4 июня на полтора часа. Он назывался «Зелибоба». В компании пояснили, что открыли страницу раньше времени по ошибке.

#новость #яндекс

41 41 комментарий
7
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41 комментарий
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Vasiliy Gorin

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Nikita Chesnov

Vasiliy
2

Интересно, яндекс относит это к политике, или религии?

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Люц Шнайдер

Nikita
1

трогательная история про взаимоотношения отца и дочери

Ответить

Vasiliy Gorin

Nikita
0

Видимо, к обоим вариантам.

PS.

Ответить

Егор Какой-то

Nikita
0

Да все он принимает, просто нужно правильно сформировать запрос.

Ответить

Nikolay Vavilov

Vasiliy
0

погодите, это не рофл?
тварины слово "навал" забанили?
чекнул - навально нельзья, навольно можно.
вот же скоты яндексовские

Ответить

Люц Шнайдер

Nikolay
0

Выдыхай

Ответить

Дмитрий

Vasiliy
0

А зелибоба принимала)

Ответить

Alexey Makarov

6
Ответить

Nikolay Vavilov

4

Во, починил Балобу:

Ответить

Sergey Furtaev

3

Это всё ещё бета. Финалку назовут Пиздабоба, скриньте этот коммент!

Ответить

Народный цветок

Sergey
2

Будет у Пескова новый помощник.

Ответить

Sasha Tsereteli

3
Ответить

Vasiliy Gorin

2

Хорошее было бы название для тарифной политики Альфа-банка.

Ответить

Денис Романов

2

Собрались, значит, Биба и Боба и сделали Балабобу

Ответить

Ринат Хафизов

1

🥂

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1
Ответить

Christofor

1
Ответить

Николай Синицын

1

Настоящая дружба - это когда ты готов уделить несколько строчек в списке стоп слов. Это так мило.

Ответить

Vasiliy Gorin

Николай
0

И работает всё в одну сторону :)

Ответить

Валерий Федотов

0

Зелибобу открыли раньше времени по ошибке, пришлось дропнуть и написать Балабобу с нуля за две недели!

Ответить

Ivan Geletey

Валерий
2

мб с администрации президента Украины позвонили и напомнили что Зелибоба уже занято

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Александр Мишулин

0

Шутки про Балабибу уже были?)

Ответить

Alex Ayer

0

Генератор не принимает запросы на острые и чувствительные темы вроде политики или религии.

После бета-запуска по шапке надавали, видимо

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Lucky Lucianoo

0

балаболка? хорошее название для яндекса

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Noname

0

Копирка с такого же сервиса от какой-то другой компании, в котором все придумали за яндекс

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Mikhail Andryushchenko

0
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Амбиент Музыкантов

0

Вместо этой бесполезной хуйни лучше бы поиском занялись.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Нейросеть "Пиздабола" 

Ответить

Nikolay Vavilov

0
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Sasha Tsereteli

0

Комментарий удалён

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Vl Al

0

Яндекс.Ахтунг.Копирайтунг

Им давно уже пора заняться делегацией доменов *.ya и *.yandex 

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Danila

0

Генератор говнотекста получился

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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Ну что, новый сезон дорвеестроительства объявляется открытым?

Ответить

Михаил Затолокин

0
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Предыдущий череп

0
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Комментарий удален

Danila Poyarkov

0

«Балабоба» не генерирует текст про политику и религию

Это было несложно

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Альберт Хабибрахимов

0

Похоже на пророчество...

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Ivan Shmelev

0

Че?

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Фёдор Бузаев

0

Не принимает про политику, ага

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space cowboy

0

🤔

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Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» запустил «Балабобу» — сервис с помощью нейросетей дописывает любой текст Статьи редакции

Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.

И «придумала» описание vc.ru в одном предложении
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