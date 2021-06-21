Cервис автоматизации закупок для бизнеса Bidzaar привлёк $2 млн от своего основателя и создателя «Сбер Еаптеки» Статьи редакции
Сервис помогает подбирать контрагентов с помощью технологий машинного обучения.
- Средства направят на развитие бизнеса, расширение продаж в России и за рубежом, сообщили vc.ru в компании.
Облачный сервис автоматизации закупок Bidzaar основан в 2019 году основателем российской «Ассоциации директоров по закупкам» и гендиректором Cognitive Technologies Андреем Черногоровым. Сервис подбирает поставщиков с помощью ИИ, помогает работать с заказчиками и поставщиками и предлагает проверку контрагентов.
- Заказчик публикует запрос на Bidzaar, а алгоритмы самостоятельно подбирают наиболее релевантных поставщиков по ключевым словам и поведенческим паттернам. Алгоритм определит, чем занимается поставщик, если даже он неправильно описал профиль.
- Bidzaar проверяет поставщиков по 32 базам данных и проводит анализ по 30 финансовым показателям. Это позволит оптимизировать подбор поставщиков и снизить расходы на закупки на 10–15%.
По данным компании, с ней сотрудничают 70 крупных российских компаний, среди которых «Додо Пицца», «Л'Этуаль», «Альфа-банк» и другие.
- С 2019 года на площадке сервиса провели 11 тысяч тендеров на общую сумму более триллиона рублей, а ежемесячные темпы роста компании превышают 20%.
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Бидзаар» в 2020 году составила 1,9 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2019 году — 893 тысяча рублей. В компании уточнили, что до 2021 года площадка работала по модели free to run, а монетизация началась только с 2021 года за счёт взимания комиссии за победу в тендере, либо абонентской подписки для поставщиков и заказчиков.
- «Eаптека» была основана Антоном Буздалиным в 2011 году. В октябре 2020 года «Сбер» и группа компаний «Р-Фарм» купили по 45% компании. В феврале 2021 года «Сбер» рассказал, что инвестировал 5,7 млрд рублей в «Еаптеку» при покупке контроля в компании.
Выручка 1.9 млн за год, привлекли 146 млн (в рублях) - збс пузырь
Ага, а я сегодня в себя инвестировал сендвич и запил смузи. Почему на vc нет пресс-релиза?
Тендеры на >1 триллиона.
Выручка 2.7 миллиона (0.25%).
70 клиентов уровня корпораций.
По 35к на клиента за два года, 14к в среднем.
Понятно, что это плохая арифметика. Но как-то странно выглядит. Цена сервиса сопоставима с ценой сервисов "проверь контрагента"?
Только не 0,25, а 0,00027%
Но мысль хорошо передана: ничтожный выхлоп с тендеров на >1 трлн, без такого сравнительного анализа казалось, что это бизнес, а теперь думаю, что это такая форма благотоворительности)
За два года заработали 2.7 млн, т.е. чуть больше 100 тысяч в месяц, а у некоторых зарплаты в найме больше...
А мне вообще не понравился этот сервис.
Интерфейс не юзабилити, обязательств у организатора торгов нет, может тупо не провести их до конца!
Да и менеджеры вручную набирают с напоминанием о том что идёт тендер, видимо поставщиков не хватает:)
Интересно на каких данных они мл модельку сделали. Те с виду по описанию данных то недостаточно
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Сервис помогает подбирать контрагентов с помощью технологий машинного обучения.
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