Песня, благодаря которой существует Zaycev.Net

Однажды мы задались вопросом: «А благодаря какой песне существует наш сайт и все проекты ZAYCEV.NET?» Может, это самая первая скаченная песня? А может, самая первая загруженная или самая популярная песня? Вариантов много. Однако, мы решили пойти в глубь вопроса.