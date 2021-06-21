Чувакам я отдал 2/3 компании, это ключевой косяк. Ошибок было много, но их все можно описать басней про лебедя, рака и щуку. Главное, что чуваки совершенно чужие, и стали делать своё дело внутри моего. Ощущение — будто паразит съедает живое существо изнутри.

[...]

Ну а дальше все просто — полгода я проигрывал все переговоры. Парни залезли глубоко в продукт, стали сами «продюсировать», звать всё больше авторов. Как из этого сделать что-то качественное — я не знал. Хорошая работа требует большого внимания, но когда разом надо разбираться с пятью разными продуктами, и параллельно вести свой — внимательности не остается. Самое обидное — в этом всем не было никакого смысла. Это какая-то дрочка ради дрочки.