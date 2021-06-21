«Полгода я проигрывал все переговоры»: сооснователь XYZ School рассказал, как потерял свой бизнес Статьи редакции
По словам Игоря Дятлова, его ключевой ошибкой стало решение отдать две трети компании двум новым сотрудникам.
Он рассказал о своём уходе из XYZ School — школы 3D-графики, сооснователем и руководителем которой он был. Дятлов подчеркнул, что по договору ему нельзя конкретно рассказывать о произошедшем в компании, поэтому в своём тексте он ни разу не упомянул онлайн-школу XYZ, но отметил, что «вы и так всё прекрасно понимаете».
Бывший руководитель XYZ School написал, что его история — субъективная, в ней «много ощущений, больше чем фактов» и что во многих вещах он, лишённый объективного взгляда, может ошибаться.
По словам Дятлова, будучи руководителем компании, он решил сосредоточиться на развитии продукта и онлайн-платформы для него, а для маркетинга и операционных процессов привлёк двух «совершенно чужих» людей. Впоследствии он отдал новым сотрудникам 2/3 компании, и совладельцы начали активно заниматься ей, минимизируя участие самого Дятлова.
После этого, как рассказал Дятлов, он начал допускать больше ошибок, не справлялся с рабочими задачами. Ситуация с развитием компании не нравилась ему настолько, что задумался об уходе, а также стал принимать успокоительные и антидепрессанты, в какой-то момент попробовал и наркотики.
Чтобы сменить обстановку и отдохнуть, Дятлов уехал в отпуск в Петербург — и в это время, по его словам, у него «украли все доступы и пароли от всего», чем он успел поделиться.
В итоге Дятлов подписал договор, согласно которому передал управление компанией новым владельцам и обязался не создавать её конкурента в течение двух лет. Взамен сооснователь XYZ School получил «1/3 своего дела и приличную кучу денег».
- Дятлов решил высказаться на фоне скандала, развернувшегося вокруг организации обучения в XYZ. В июне студенты курса GameCode написали открытое письмо администрации онлайн-школы, в котором пожаловались на то, что им продали неготовый курс по завышенной цене. По итогам скандала из XYZ School ушли руководители её медианаправления.
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