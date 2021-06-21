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«Полгода я проигрывал все переговоры»: сооснователь XYZ School рассказал, как потерял свой бизнес Статьи редакции

По словам Игоря Дятлова, его ключевой ошибкой стало решение отдать две трети компании двум новым сотрудникам.

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Он рассказал о своём уходе из XYZ School — школы 3D-графики, сооснователем и руководителем которой он был. Дятлов подчеркнул, что по договору ему нельзя конкретно рассказывать о произошедшем в компании, поэтому в своём тексте он ни разу не упомянул онлайн-школу XYZ, но отметил, что «вы и так всё прекрасно понимаете».

Бывший руководитель XYZ School написал, что его история — субъективная, в ней «много ощущений, больше чем фактов» и что во многих вещах он, лишённый объективного взгляда, может ошибаться.

По словам Дятлова, будучи руководителем компании, он решил сосредоточиться на развитии продукта и онлайн-платформы для него, а для маркетинга и операционных процессов привлёк двух «совершенно чужих» людей. Впоследствии он отдал новым сотрудникам 2/3 компании, и совладельцы начали активно заниматься ей, минимизируя участие самого Дятлова.

Чувакам я отдал 2/3 компании, это ключевой косяк. Ошибок было много, но их все можно описать басней про лебедя, рака и щуку. Главное, что чуваки совершенно чужие, и стали делать своё дело внутри моего. Ощущение — будто паразит съедает живое существо изнутри.

[...]

Ну а дальше все просто — полгода я проигрывал все переговоры. Парни залезли глубоко в продукт, стали сами «продюсировать», звать всё больше авторов. Как из этого сделать что-то качественное — я не знал. Хорошая работа требует большого внимания, но когда разом надо разбираться с пятью разными продуктами, и параллельно вести свой — внимательности не остается. Самое обидное — в этом всем не было никакого смысла. Это какая-то дрочка ради дрочки.

Игорь Дятлов
сооснователь XYZ School

После этого, как рассказал Дятлов, он начал допускать больше ошибок, не справлялся с рабочими задачами. Ситуация с развитием компании не нравилась ему настолько, что задумался об уходе, а также стал принимать успокоительные и антидепрессанты, в какой-то момент попробовал и наркотики.

Чтобы сменить обстановку и отдохнуть, Дятлов уехал в отпуск в Петербург — и в это время, по его словам, у него «украли все доступы и пароли от всего», чем он успел поделиться.

Паранойя разыгралась на полную, и я закрыл доступ от банковского счёта (ИП-то было мое все ещё). После чего я ночь «общался» с одним из тех чуваков, что в доле. Почему они украли все доступы не предупредив, как работать дальше и что вообще происходит — ничего толкового. Только угрозы судом, за то что я забрал доступ к банку. Утром написал второй владелец 1/3, и сказал «с тобой мы больше работать не будем».

В этот момент меня отпустило. Я понял, что реально просто могу с ними никогда не работать и не общаться. Да, для этого придётся пожертвовать своим делом, но на другой чаше весов — порядок внутри, и возможность делать новое дело с людьми, которым я доверяю.

Игорь Дятлов
сооснователь XYZ School

В итоге Дятлов подписал договор, согласно которому передал управление компанией новым владельцам и обязался не создавать её конкурента в течение двух лет. Взамен сооснователь XYZ School получил «1/3 своего дела и приличную кучу денег».

  • Дятлов решил высказаться на фоне скандала, развернувшегося вокруг организации обучения в XYZ. В июне студенты курса GameCode написали открытое письмо администрации онлайн-школы, в котором пожаловались на то, что им продали неготовый курс по завышенной цене. По итогам скандала из XYZ School ушли руководители её медианаправления.
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