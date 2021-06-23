«Пользователям придётся всегда быть начеку»: Apple рассказала о минусах загрузки приложений в обход App Store Статьи редакции
Глава компании по вопросам конфиденциальности отметил, что желающие могут получить эту опцию на Android.
23 июня 2021 года Apple опубликовала документ «Создание надёжной экосистемы для миллионов приложений», в котором описала преимущества того, что приложения на iOS-устройствах можно устанавливать только из App Store.
В документе компания также перечислила ключевые недостатки, которые появились бы при условии, что пользователи смогли бы загружать приложения из сторонних источников.
Основные угрозы по версии Apple
- Это снизит безопасность платформы iOS и подвергнет владельцев устройств серьёзным рискам.
- Злоумышленники направят больше ресурсов на организацию комплексных атак на пользователей iOS-устройств, если появится общедоступная возможность загрузки приложений вне App Store. Повышенная активность мошенников поставит под угрозу в том числе тех, кто пользуются только официальным магазином.
- Мошенники будут пытаться обманом заставлять пользователей загружать приложения из сторонних магазинов, маскирующихся под App Store, например, распространяя фишинговые ссылки.
- Отдельные функции iOS станут менее эффективными. Например, пользователям станет сложнее полагаться на опцию «Попросить купить», позволяющую родителям контролировать загрузку и покупку приложений для детей.
Статистика из отчёта Apple
В статистике по защите App Store от злоумышленников компания отметила, что на Android-устройствах гораздо больше случаев мошенничества из-за того, что приложения можно устанавливать из сторонних источников.
- В 2020 году более 500 специалистов App Store еженедельно рассматривали в среднем около 100 тысяч новых приложений и обновлений.
- Почти миллион новых приложений с нарушениями отклонили или удалили из магазина, более 150 тысяч из них — за введение пользователей в заблуждение, спам или копирование известных программ.
- Более 215 тысяч приложений удалили на нарушение правил конфиденциальности, более 48 тысяч — за наличие скрытых функций, а около 95 тысяч — за мошенничество.
- Apple остановила потенциально мошеннических транзакций на $1,5 млрд в 2020 году и исключила 470 тысяч команд из программы Apple Developer за нарушение правил.
- Компания деактивировала 244 млн учётных записей из-за мошенничества или злоупотребления, в том числе за публикацию поддельных отзывов.
- Android-устройства подвергаются заражению вредоносными программами в 15 раз чаще, чем iPhone. Ключевой фактор — возможность загрузить приложения на Android «практически отовсюду», в то время как у пользователей iPhone есть только один источник приложений — App Store.
Глава Apple по вопросам конфиденциальности Эрик Нойеншвандер прокомментировал документ журналу Fast Company. Он отметил, что если на iPhone можно будет загружать приложения вне App Store, то это увеличит активность мошенников и поставит под угрозу пользователей.
Но мы то с вами знаем что настоящая причина одна.
Безблагодатность
Низкий поклон за заботу. На страже порядка
Хах, будто сейчас не нужно быть начеку, в Appstore этих скам приложений сотни тысяч
Вот именно, всем кто хочет свободную загрузку — Велком ту андроид.
Как правило сторонники данной инициативы — нищеброды, которые не хотят покупать софт или подписки.
Для таких всегда один ответ — для вас есть винда и андроид.
у меня современный дом 150 квадратов с двумя санузлами, 3-мя спальнями, кухня-гостиная 30 квадратов, Тойота Кэмри последняя и ноутбук на винде, что дальше?
Т.е. на андройде и виндовс одни нищеброды? А если у тебя десяточка айфон и мак прошлого десятилетия ты мега мажор?
Прочти ещё раз дедуля — я написал «сторонники данной инициативы»
Причем тут твой выдуманный высер? Где тут ты видишь обобщение про «всех»?
Мне одному хватает приложений из AppStore и не нужны танцы с бубнами чтоб не платить за что-то?
Это можно сделать, если сохранить свой ipa файл.
А почему только недостатки привели загрузки контента не из их стора? Ведь могут появиться другие, даже более надежные сторы в плане конфидициальности например.
Удобно говорить о недостатках и тотально избегать преимущества.
Они просто боятся, что фейсбук выкатит свой стор, плэй маркет появится на IOS и телеграм пойдет туда же.
Т.е. скачка приложений по паспорту в МФЦ выглядит как самое лучшее и надежное средство?
Это так смеха ради
Главная угроза – пользователи начнут думать головой.
Как все же поражает не-в-рот-офигенная уверенность таких вот, как вы кадров, что вот именно пользователи iPhone совсем не думают. А вот если бы думали - пользовались бы андроид, надо полагать. А давайте на минуту предположим, что они таки думают. И в рез-те этих размышлений выбрали как раз iPhone
“приложения на iOS-устройствах можно устанавливать только из App Store.”
Как мало эппл знает о своих устройствах)
Они имели что официально и без геморрая лишнего. Так то они прекрасно знают про джейл брейк
Щас бы платить 100 баксов в год просто за то, что добрый дядя разрешит ставить на твое устройство то, что ты считаешь нужным.
Apple enterprise developer program, в народе именуемый ADEP; TestFlight.
За злоупотребления и там и там банят быстро и навсегда.
Вопросы возникают, когда пропадают хорошие, качественные и безобидные приложения. Очевидно, не по своей воле...
Комментарий удален
На самом деле установка только через апп стоп - один из факторов, который удерживает на iOS.
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