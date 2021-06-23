Пользователи, которые хотят иметь прямой доступ к приложениям без каких-либо обзоров, уже могут получить его на других платформах. iOS же — это платформа, на которой пользователи знают, что их нельзя обмануть или «заманить в какой-нибудь тёмный переулок», где они окажутся с приложением, загруженным из стороннего источника, даже если они не собирались его скачивать.