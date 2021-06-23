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«Пользователям придётся всегда быть начеку»: Apple рассказала о минусах загрузки приложений в обход App Store Статьи редакции

Глава компании по вопросам конфиденциальности отметил, что желающие могут получить эту опцию на Android.

38 38 комментариев
1366 просмотров

23 июня 2021 года Apple опубликовала документ «Создание надёжной экосистемы для миллионов приложений», в котором описала преимущества того, что приложения на iOS-устройствах можно устанавливать только из App Store.

В документе компания также перечислила ключевые недостатки, которые появились бы при условии, что пользователи смогли бы загружать приложения из сторонних источников.

Основные угрозы по версии Apple

  • Это снизит безопасность платформы iOS и подвергнет владельцев устройств серьёзным рискам.
  • Злоумышленники направят больше ресурсов на организацию комплексных атак на пользователей iOS-устройств, если появится общедоступная возможность загрузки приложений вне App Store. Повышенная активность мошенников поставит под угрозу в том числе тех, кто пользуются только официальным магазином.
  • Мошенники будут пытаться обманом заставлять пользователей загружать приложения из сторонних магазинов, маскирующихся под App Store, например, распространяя фишинговые ссылки.
  • Отдельные функции iOS станут менее эффективными. Например, пользователям станет сложнее полагаться на опцию «Попросить купить», позволяющую родителям контролировать загрузку и покупку приложений для детей.

В итоге пользователям пришлось бы постоянно быть начеку, не понимая, кому и чему они могут доверять. В результате этого они стали бы загружать меньше приложений, что сказалось бы и на разработчиках.

Apple

Статистика из отчёта Apple

В статистике по защите App Store от злоумышленников компания отметила, что на Android-устройствах гораздо больше случаев мошенничества из-за того, что приложения можно устанавливать из сторонних источников.

  • В 2020 году более 500 специалистов App Store еженедельно рассматривали в среднем около 100 тысяч новых приложений и обновлений.
  • Почти миллион новых приложений с нарушениями отклонили или удалили из магазина, более 150 тысяч из них — за введение пользователей в заблуждение, спам или копирование известных программ.
  • Более 215 тысяч приложений удалили на нарушение правил конфиденциальности, более 48 тысяч — за наличие скрытых функций, а около 95 тысяч — за мошенничество.
  • Apple остановила потенциально мошеннических транзакций на $1,5 млрд в 2020 году и исключила 470 тысяч команд из программы Apple Developer за нарушение правил.
  • Компания деактивировала 244 млн учётных записей из-за мошенничества или злоупотребления, в том числе за публикацию поддельных отзывов.
  • Android-устройства подвергаются заражению вредоносными программами в 15 раз чаще, чем iPhone. Ключевой фактор — возможность загрузить приложения на Android «практически отовсюду», в то время как у пользователей iPhone есть только один источник приложений — App Store.

Глава Apple по вопросам конфиденциальности Эрик Нойеншвандер прокомментировал документ журналу Fast Company. Он отметил, что если на iPhone можно будет загружать приложения вне App Store, то это увеличит активность мошенников и поставит под угрозу пользователей.

Пользователи, которые хотят иметь прямой доступ к приложениям без каких-либо обзоров, уже могут получить его на других платформах. iOS же — это платформа, на которой пользователи знают, что их нельзя обмануть или «заманить в какой-нибудь тёмный переулок», где они окажутся с приложением, загруженным из стороннего источника, даже если они не собирались его скачивать.

Эрик Нойеншвандер
глава Apple по вопросам конфиденциальности
  • В октябре 2020 года коалиция Epic Games, Tinder, Spotify и других против Apple получила около 400 заявок на вступление от разработчиков.
  • В мае 2020 года начался суд Epic Games против Apple. Разработчик выступает против правил и комиссии в 30% в App Store.

#новость #apple

38 38 комментариев
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38 комментариев
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ur spam

10

Но мы то с вами знаем что настоящая причина одна.

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Евгения Абрамова

ur
0

Безблагодатность

Ответить

юрий с

Евгения
0

Надо же. Кто то настолько пожилой, что помнит эту шутку

Ответить

Комментарий удален

Giant Schlong

ur
0

Money!

Ответить

Nikolay Isaev

7

Низкий поклон за заботу. На страже порядка

Ответить

Andrey Gordeev

Nikolay
1

Сарказм, надеюсь?

Ответить

Alex Belousov

6

Хах, будто сейчас не нужно быть начеку, в Appstore этих скам приложений сотни тысяч

Ответить

Джеймс Бонд

0

Вот именно, всем кто хочет свободную загрузку — Велком ту андроид.

Как правило сторонники данной инициативы — нищеброды, которые не хотят покупать софт или подписки.
Для таких всегда один ответ — для вас есть винда и андроид.

Ответить

Ed Lee

Джеймс
4

Не нищеброды, а «ценители топа за свои деньги»

Ответить

Дмитрий Драгин

Джеймс
0

у меня современный дом 150 квадратов с двумя санузлами, 3-мя спальнями, кухня-гостиная 30 квадратов, Тойота Кэмри последняя и ноутбук на винде, что дальше?

Ответить

Maksim V.

Дмитрий
4

Заработаешь на айфон, потом поговорим, нищееб 

Ответить

Константин Глядяев

Дмитрий
1

А заводик с ЖБИ есть ?

Ответить

Александр Антонов

Джеймс
0

Т.е. на андройде и виндовс одни нищеброды? А если у тебя десяточка айфон и мак прошлого десятилетия ты мега мажор?

Ответить

Джеймс Бонд

Александр
0

Прочти ещё раз дедуля — я написал «сторонники данной инициативы»
Причем тут твой выдуманный высер? Где тут ты видишь обобщение про «всех»? 

Ответить

Денис Семенов

Джеймс
0

Свобода, это рабство. 

Ответить

Nikolay Ganin

4

Мне одному хватает приложений из AppStore и не нужны танцы с бубнами чтоб не платить за что-то?

Ответить

Дмитрий

Nikolay
2

Одно дело хватает приложений, а другое - накатить старую версию, если, к примеру, разработчики изгадили весь дизайн. Иногда было бы полезно иметь такую возможность

Ответить

Георгий Семин

Дмитрий
0

Это можно сделать, если сохранить свой ipa файл.

Ответить

Дмитрий

Георгий
2

Да, но это уже подпадает под категорию танцы с бубном

Ответить

Nikolay Ganin

Дмитрий
0

Возможно. Так с соцсетями всегда, но по итогу всё равно привыкаешь

Ответить

Александр Антонов

2

А почему только недостатки привели загрузки контента не из их стора? Ведь могут появиться другие, даже более надежные сторы в плане конфидициальности например.

Удобно говорить о недостатках и тотально избегать преимущества.

Они просто боятся, что фейсбук выкатит свой стор, плэй маркет появится на IOS и телеграм пойдет туда же.

Ответить

Aleksey

Александр
0

Более надёжные сторы не повысят безопасность платформы, зато любое менее надёжное её понизить. Ваш КО

Ответить

Александр Антонов

Aleksey
0

Т.е. скачка приложений по паспорту в МФЦ выглядит как самое лучшее и надежное средство?

Это так смеха ради

Ответить

Aleksey

Алексан…
0

Как более безопасное - да. Менее удобное - тоже да. Когда вы выбираете платформу, вы учитываете все вводные

Ответить

Александр

Aleksey
0

Так мы же не говорим про недостатки, представим что это их решение, тут только преимущества, а вот удобная скачка онлайн из другого стора тут надо будет перечислить все недостатки и главное преимущества не трогать.

Ответить

Konstantin Prohorov

0

Главная угроза – пользователи начнут думать головой.

Ответить

Aleksey

Konstantin
0

Как все же поражает не-в-рот-офигенная уверенность таких вот, как вы кадров, что вот именно пользователи iPhone совсем не думают. А вот если бы думали -  пользовались бы андроид, надо полагать. А давайте на минуту предположим, что они таки думают. И в рез-те этих размышлений выбрали как раз iPhone 

Ответить

Егор Какой-то

Konstantin
0

Но это не точно. :)

Ответить

Дмитрий

0

“приложения на iOS-устройствах можно устанавливать только из App Store.”
Как мало эппл знает о своих устройствах)

Ответить

Ростислав Дорожкин

Дмитрий
0

Они имели что официально и без геморрая лишнего. Так то они прекрасно знают про джейл брейк

Ответить

Дмитрий

Ростислав
3

кстати можно вполне официально и без джейлбрейка - с сертификатом разработчика

Ответить

Егор Какой-то

Дмитрий
0

Щас бы платить 100 баксов в год просто за то, что добрый дядя разрешит ставить на твое устройство то, что ты считаешь нужным.

Ответить

Дмитрий

Егор
0

.

Ответить

Дмитрий

Ростислав
0

с - сарказм

Ответить

Антон Кузьмин

Ростислав
0

Apple enterprise developer program, в народе именуемый ADEP; TestFlight.

За злоупотребления и там и там банят быстро и навсегда.

Ответить

Борис Б

Дмитрий
0

Если вы про PWA, то это и не приложения, по сути. Просто сайт с возможностью вынести иконку на главный экран.

Ответить

Best Practice

0

Вопросы возникают, когда пропадают хорошие, качественные и безобидные приложения. Очевидно, не по своей воле...

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Комментарий удален

Антон Кузьмин

0

На самом деле установка только через апп стоп - один из факторов, который удерживает на iOS.

5-7 лет назад было пофиг, но онлайн-банкинги поменяли расклад по безопасности.

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