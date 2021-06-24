Когда я работал в «Медузе», у меня был список дел в Moleskine. Если записывать мелко, то они влезали на страницу рабочего дня, и я планомерно шёл по списку и всё делал. Это было очень удобно.

Два года я работаю в «Лавке» и до сих пор не смог придумать нормального способа фиксировать дела. Вместо этого я просто паникую с утра до вечера и пытаюсь понять, что я ********* [не успеваю] прямо сейчас. Вместо контроля ты растворяешься во встречах по календарю, которых минимум десять за день.