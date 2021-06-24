Обсуждение: как вести списки дел и не паниковать Статьи редакции
Менеджеры и специалисты делятся своими методиками и рассказывают, какие сервисы используют.
Руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик спросил в Facebook, как другие следят за задачами, контролируют дела и при этом не паникуют.
В комментариях другие поделились своим опытом: рассказали, какими инструментами пользуются и как ведут в них дела. Кроме сервисов вроде Notion, Trello или Todoist, которые на слуху, люди используют Roam Research, WorkFlowy и «Google Таблицы».
Некоторые предпочитают блокноты, стикеры и другие простые и понятные инструменты. Иногда комбинируют их с онлайн-сервисами.
Как можно вести дела с помощью разных сервисов
Какие ещё сервисы советовали:
- Monday.com.
- Roam Research.
- Trello.
- Asana.
- Notion.
- Todoist.
- Columns.
- Microsoft To Do.
- ClickUp.
- TickTick.
- WorkFlowy.
Как следите за своими задачами и стараетесь не паниковать? Расскажите в комментариях.
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