Основатель компании Иван Замесин решил продать сервис из-за проблем с бизнес-моделью — чтобы он мог развиваться.

1580 просмотров

Основатель и руководитель компании Иван Замесин выйдет из капитала компании и покинет свой пост, новым гендиректором станет Елена Кирюшина, бывший управляющий директор «Амедиатеки».

Сумма сделки — 8 млн рублей, но, по словам Замесина, это не рыночная стоимость компании, а вложения в компанию с момента основания.

Де-юре, это продажа. Де-факто, это возврат части моих инвестиций [ещё есть инвестиция моего времени] в «Мету» без прибыли, то есть сохранение принципа non-profit. Рыночная цена «Меты», конечно же, значительно выше. Иван Замесин основатель «Меты»

Продажу Замесин объяснил проблемами с неудачной бизнес-моделью, а также тем, что его внимание перешло к другому проекту — Focus Calendar. Это календарь для англоговорящих специалистов для экономии времени с помощью автоматизации задач.

Он рассказал, что пытался найти несколько решений — найти нового гендиректора, а также предлагал Eruditor Group (входят «Профи.ру», сервисы рекомендаций Zoon и домашнего ремонта «Руки») вместе развивать сервис, но проблемой стала «некоммерческая бизнес-модель».

После этого у сервиса начали заканчиваться свободные специалисты, уменьшились заявки пользователей и упала выручка. Ситуацию удалось исправить, но Замесин считал, что «Мета» может закрыться. Тогда он решил продать компанию — после этого новые владельцы могут изменить бизнес-модель и помочь сервису развиваться.