Владелец «Профи.ру» купит сервис по подбору психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей Статьи редакции
Основатель компании Иван Замесин решил продать сервис из-за проблем с бизнес-моделью — чтобы он мог развиваться.
Основатель и руководитель компании Иван Замесин выйдет из капитала компании и покинет свой пост, новым гендиректором станет Елена Кирюшина, бывший управляющий директор «Амедиатеки».
Сумма сделки — 8 млн рублей, но, по словам Замесина, это не рыночная стоимость компании, а вложения в компанию с момента основания.
Продажу Замесин объяснил проблемами с неудачной бизнес-моделью, а также тем, что его внимание перешло к другому проекту — Focus Calendar. Это календарь для англоговорящих специалистов для экономии времени с помощью автоматизации задач.
Он рассказал, что пытался найти несколько решений — найти нового гендиректора, а также предлагал Eruditor Group (входят «Профи.ру», сервисы рекомендаций Zoon и домашнего ремонта «Руки») вместе развивать сервис, но проблемой стала «некоммерческая бизнес-модель».
После этого у сервиса начали заканчиваться свободные специалисты, уменьшились заявки пользователей и упала выручка. Ситуацию удалось исправить, но Замесин считал, что «Мета» может закрыться. Тогда он решил продать компанию — после этого новые владельцы могут изменить бизнес-модель и помочь сервису развиваться.
«Мета» основана в 2018 году, сейчас в её базе больше 250 психологов и психотерапевтов. За три года услугами специалистов воспользовались больше 10 тысяч человек. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2020 год составила 21,6 млн рублей, чистая прибыль — 2,8 млн рублей.
За 8М деревянных?? Почему не за 100 лямов зелени то, что не так с Замесиным? Не уж то его компетенции о которых он так часто бла-бла-бла не помогли ему?
Всегда говорил, что развивает non-profit компанию. Остался верен этому до конца
Тут есть подробный пост о причинах и деталях от самого Ивана: https://www.facebook.com/zamesin.ivan/posts/10158680351447499
По-моему это в принципе невозможно независимо от компетенций. Рынок слишком маленький. Есть в России локальные инди-стартапы, которые кто-то купил за 100 млн долларов?
Что за цена .... ещё бы за 2500 рублей продались
Есть рабочий проект (с мобильными приложениями в сторах и сервисом), аналогичный сервису по подбору психотерапевтов «Мета», но с более широким функционалом. Интересно?
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Основатель компании Иван Замесин решил продать сервис из-за проблем с бизнес-моделью — чтобы он мог развиваться.
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