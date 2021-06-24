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Сервисы
Евгения Евсеева

Владелец «Профи.ру» купит сервис по подбору психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей Статьи редакции

Основатель компании Иван Замесин решил продать сервис из-за проблем с бизнес-моделью — чтобы он мог развиваться.

9 9 комментариев
1580 просмотров

Основатель и руководитель компании Иван Замесин выйдет из капитала компании и покинет свой пост, новым гендиректором станет Елена Кирюшина, бывший управляющий директор «Амедиатеки».

Сумма сделки — 8 млн рублей, но, по словам Замесина, это не рыночная стоимость компании, а вложения в компанию с момента основания.

Де-юре, это продажа. Де-факто, это возврат части моих инвестиций [ещё есть инвестиция моего времени] в «Мету» без прибыли, то есть сохранение принципа non-profit. Рыночная цена «Меты», конечно же, значительно выше.

Иван Замесин
основатель «Меты»

Продажу Замесин объяснил проблемами с неудачной бизнес-моделью, а также тем, что его внимание перешло к другому проекту — Focus Calendar. Это календарь для англоговорящих специалистов для экономии времени с помощью автоматизации задач.

Он рассказал, что пытался найти несколько решений — найти нового гендиректора, а также предлагал Eruditor Group (входят «Профи.ру», сервисы рекомендаций Zoon и домашнего ремонта «Руки») вместе развивать сервис, но проблемой стала «некоммерческая бизнес-модель».

После этого у сервиса начали заканчиваться свободные специалисты, уменьшились заявки пользователей и упала выручка. Ситуацию удалось исправить, но Замесин считал, что «Мета» может закрыться. Тогда он решил продать компанию — после этого новые владельцы могут изменить бизнес-модель и помочь сервису развиваться.

«Мета» основана в 2018 году, сейчас в её базе больше 250 психологов и психотерапевтов. За три года услугами специалистов воспользовались больше 10 тысяч человек. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2020 год составила 21,6 млн рублей, чистая прибыль — 2,8 млн рублей.

#новость #мета #профи

9 9 комментариев
10
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9 комментариев
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Yan Varskii

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За 8М деревянных?? Почему не за 100 лямов зелени то, что не так с Замесиным? Не уж то его компетенции о которых он так часто бла-бла-бла не помогли ему?

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Artyom Zakharov

Yan
5

Всегда говорил, что развивает non-profit компанию. Остался верен этому до конца

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Павел Скиннер

Yan
2

Тут есть подробный пост о причинах и деталях от самого Ивана: https://www.facebook.com/zamesin.ivan/posts/10158680351447499

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Alexander Lebedev

Yan
0

По-моему это в принципе невозможно независимо от компетенций. Рынок слишком маленький. Есть в России локальные инди-стартапы, которые кто-то купил за 100 млн долларов?

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Павел Яньшин

3

Что за цена .... ещё бы за 2500 рублей продались

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Икс Маска

Павел
0

Стоимость определяется рынком. МЕТА - продались за адекватную цену.

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Корпоративный холод

2

Куплю прям ща Focus Calendar за 120 тыщ руб наличными. Бабки на руках :-\

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Икс Маска

Корпоративный
0

Есть рабочий проект (с мобильными приложениями в сторах и сервисом), аналогичный сервису по подбору психотерапевтов «Мета», но с более широким функционалом. Интересно?

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Game Topia

0

Осталось ждать - важная новость! Жорик продает латок с шаурмой за один миллион! У него тридцать постоянных клиентов!

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