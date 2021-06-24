В «Профи» теперь три психотерапевтических продукта: психотерапевты на «Профи», «Мета» и отдельный стартап в разработке. Я лидирую весь блок стратегически с поддержкой Егора Руди и лидирую стартап. Лена Кирюшина становится лидером «Меты».

Мы хотим, чтобы психотерапия стала общепринятой, доступной и качественной. Это молодой рынок, но уже понятно, что одним продуктом все сегменты не обслужить. У нас есть и желание, и ресурс развивать сразу несколько направлений.

«Профи» создает самую большую базу психологов и психотерапевтов, проходящих менее строгий отбор, чем в «Мете». Это дает наилучший выбор — клиент может найти своего профи по любой цене. Больше 15 тысяч человек ищут психотерапевта на «Профи» в месяц. Для психотерапевтов это менее удобный, но более дешевый продукт, чем специализированные сервисы.

«Мета» делает самый строгий отбор на рынке — выбор меньше, больший фокус на опытных специалистов, но и выше шанс найти талантливого психотерапевта с первого раза. Продукт любят специалисты.

Мы хотим, чтобы «Мету» можно было рекомендовать самым требовательным друзьям (многие и так уже это делают — я сам нашел своего на «Мете»). Чтобы попасть в число проверенных психотерапевтов «Меты» было престижно.

Новый сервис сфокусируется на онлайн-консультациях, масс-маркете (хотим дешево, но качественно), более глубоком контроле оказания услуги и обучении психотерапевтов — и станет площадкой для экспериментов. Что тут получится — мы сами не знаем.

Как это так — три «конкурирующих» компании у одного акционера? Мы — сторонники эволюционного подхода. Все продукты отличаются текущим фокусом и вектором развития.

Рынок психотерапии совсем юн — кратно растет ежегодно и увеличится в сотни раз. Наша задача — ускорить этот (неминуемый) рост.

Уже сейчас понятно, что это — не winner takes it all market. B2C и B2B работают по-другому; кто-то хочет просто подбор, а кто-то ожидает, что сервис будет отвечать за качество услуги; кто-то хочет дорого и звездно, кто-то хочет дешево, но качественно. Мы не можем предсказать, что будет через 10 лет, но уверены, что будет многообразно.

Поддержка сразу трех команд дает нам больше шансов значимо повлиять на развитие рынка. Все сервисы эволюционируют и найдут свое место — будем наблюдать, какое.

Команды остаются операционно и продуктово независимы. Мы будем делиться знаниями и практиками, так как цель у всех одна — уменьшить количество страдания вокруг.