Владельцы «Профи.ру» рассказали о планах развивать три проекта для психотерапии в России одновременно Статьи редакции
Один — это раздел на «Профи.ру», второй — купленная у Ивана Замесина «Мета», третий — пока не анонсированный проект.
- Руслан Зайдуллин, партнёр Eruditor Group (в неё входят «Профи.ру», сервисы рекомендаций Zoon и домашнего ремонта «Руки») объяснил, зачем компания будет развивать три проекта психологической помощи.
- Каждый проект решает свою задачу: у «Профи.ру» будет большая база специалистов с невысоким порогом входа, «Мета» сфокусируется на требовательных клиентах и будет тщательнее проверять терапевтов, стартап займётся «дешёвыми, но качественными» онлайн-консультациями.
- Руководить «Метой» будет Лена Кирюшина, раньше она занимала пост управляющего директора «Амедиатеки». Неназванный стартап возглавляет Руслан Зайдуллин.
Скоро будут нанимать в провинции школьных психологов на ставку 600 р/час и продавать по 6000/час.
600 в час для школьного психолога из провинции. Очереди из желающих стоять будут.
Я извиняюсь, а где столько платежеспособных психов-клиентов взять, аж на три проекта?
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