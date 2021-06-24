Американский разработчик выпустил приложение, которое генерирует 3D-модели из фотографий на основе API от Apple Статьи редакции
PhotoCatch работает на macOS Monterey и «в облаке» благодаря технологии Object Capture.
На WWDC 2021 Apple представила ряд новых API для операционной системы macOS Monterey, в том числе технологию Object Capture, которая позволяет создавать 3D-модели реальных объектов на основе фотографий с iPhone или iPad и оптимизировать их для работы с дополненной реальностью.
Спустя пару недель в интернете появились первые прикладные результаты. Так, разработчик Итан Саадиа из Хьюстона представил приложение PhotoCatch, которое значительно упрощает процесс рендеринга.
Пользователям не нужно вникать в технические аспекты — достаточно просто загрузить фотографии, сделанные с разных сторон, и получить готовый объект на выходе в формате USDZ. Затем его можно импортировать в программы по работе с графикой или просто поделиться в сети.
Поскольку приложение основано на API Apple, оно требует для работы Mac на базе чипа M1, либо на Intel с 16 ГБ ОЗУ и графикой AMD с 4+ ГБ видеопамяти.
Интересно, что разработчик предусмотрел и веб-версию, которая рендерит 3D-модель «в облаке», но эта функция платная — от $2 за объект.
Для получения качественного результата Apple рекомендует делать не менее 30 снимков в оптимальных условиях освещения и по возможности использовать штатив.
Вау !ребят будущее наступило! Кто-нибудь сфоткайте картины в музее
Интересно же
Чел понял буквально и сделал 30 снимков со штатива, в надежде получить объем
«Для получения качественного результата Apple рекомендует делать не менее 30 снимков в оптимальных условиях освещения и по возможности использовать штатив.»
+ фото должны быть сделаны на ифон 12 про макс, эйрдропнуты на макбук с m1 через айпад про, обязательно в таком порядке, иначе полигоны криво встанут!
А по делу, круто🤘
Круто! Ещё бы без привязки как яблоку🙄
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