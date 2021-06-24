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DTF

Американский разработчик выпустил приложение, которое генерирует 3D-модели из фотографий на основе API от Apple Статьи редакции

PhotoCatch работает на macOS Monterey и «в облаке» благодаря технологии Object Capture.

8 8 комментариев
971 просмотров

На WWDC 2021 Apple представила ряд новых API для операционной системы macOS Monterey, в том числе технологию Object Capture, которая позволяет создавать 3D-модели реальных объектов на основе фотографий с iPhone или iPad и оптимизировать их для работы с дополненной реальностью.

Спустя пару недель в интернете появились первые прикладные результаты. Так, разработчик Итан Саадиа из Хьюстона представил приложение PhotoCatch, которое значительно упрощает процесс рендеринга.

Пользователям не нужно вникать в технические аспекты — достаточно просто загрузить фотографии, сделанные с разных сторон, и получить готовый объект на выходе в формате USDZ. Затем его можно импортировать в программы по работе с графикой или просто поделиться в сети.

Emmanuel @emmanuel_2m
Day 171: “A sign of good taste". Turning 22 iPhone pictures into a yummy chocolate pyramid.

Scanned with @EthanSaadia's Object Capture UI. On @Sketchfab: https://skfb.ly/oonA8

#1scanaday #ObjectCapture #Apple #SpatialComputing #3D https://t.co/mRm3T2kdBa

Поскольку приложение основано на API Apple, оно требует для работы Mac на базе чипа M1, либо на Intel с 16 ГБ ОЗУ и графикой AMD с 4+ ГБ видеопамяти.

Интересно, что разработчик предусмотрел и веб-версию, которая рендерит 3D-модель «в облаке», но эта функция платная — от $2 за объект.

Для получения качественного результата Apple рекомендует делать не менее 30 снимков в оптимальных условиях освещения и по возможности использовать штатив.

Вкратце: iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ и…
Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.
vc.ru

#новость #apple

8 8 комментариев
9
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Костя Жажиев

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Вау !ребят будущее наступило! Кто-нибудь сфоткайте картины в музее
Интересно же

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Артур

Костя
3

А зачем картины в 3d?

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TheLobsterBox .

Артур
0

Чел понял буквально и сделал 30 снимков со штатива, в надежде получить объем

Ответить

Nick

0

«Для получения качественного результата Apple рекомендует делать не менее 30 снимков в оптимальных условиях освещения и по возможности использовать штатив.»

+ фото должны быть сделаны на ифон 12 про макс, эйрдропнуты на макбук с m1 через айпад про, обязательно в таком порядке, иначе полигоны криво встанут!

А по делу, круто🤘

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Олег Мирский

0

Получается, это метод фотограмметрии?

Ответить

TheLobsterBox .

0

Круто! Ещё бы без привязки как яблоку🙄

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Ed Lee

TheLobsterBox
0

Нет нельзя

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Всего по немногу

0

Таким макаром 3д моделеры останутся без работы.

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