PhotoCatch работает на macOS Monterey и «в облаке» благодаря технологии Object Capture.

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На WWDC 2021 Apple представила ряд новых API для операционной системы macOS Monterey, в том числе технологию Object Capture, которая позволяет создавать 3D-модели реальных объектов на основе фотографий с iPhone или iPad и оптимизировать их для работы с дополненной реальностью.

Спустя пару недель в интернете появились первые прикладные результаты. Так, разработчик Итан Саадиа из Хьюстона представил приложение PhotoCatch, которое значительно упрощает процесс рендеринга.

Пользователям не нужно вникать в технические аспекты — достаточно просто загрузить фотографии, сделанные с разных сторон, и получить готовый объект на выходе в формате USDZ. Затем его можно импортировать в программы по работе с графикой или просто поделиться в сети.

Поскольку приложение основано на API Apple, оно требует для работы Mac на базе чипа M1, либо на Intel с 16 ГБ ОЗУ и графикой AMD с 4+ ГБ видеопамяти.

Интересно, что разработчик предусмотрел и веб-версию, которая рендерит 3D-модель «в облаке», но эта функция платная — от $2 за объект.