Мы старались тратить разумно, расширяли команду только тогда, когда уже точно появлялась необходимость это сделать. Когда уже горит и нельзя не брать, мы набираем программистов, продавцов, маркетологов. Если не понимаем, как потратить деньги, мы их не жжём.

Другое дело, что у нас никогда не было амбиций расти в 10 раз в год или заработать $1 млрд. Для нас вполне подходящая цель — 1 млрд рублей. Я никогда не работал в режиме инвестирования, когда надо «поднять-прожечь-вырасти» и так по кругу.

Может, у меня просто недостаточно компетенции, но я думаю, что активный рост может навредить компании. Где-то предпринимателю придётся идти на сделки с совестью, и начать выжимать из клиентов больше, чем это позволяет здравый смысл.

Надо смотреть на то, какую пользу ты приносишь клиентам, как через два-три года будет выглядеть твой рынок, какие свойства продукта тебе нужны, чтобы он просто тебе самому нравился.