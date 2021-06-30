Против подхода «поднять-сжечь-вырасти»: почему создатели Jivo восемь лет не брали инвестиций, но продали сервис «Сберу» Статьи редакции
А конкуренты считают, что банку важнее база партнёров, чем сам сервис.
Тимур Валишев всегда рассказывал, что они с партнёром Николаем Иванниковым развивают свой сервис Jivo на собственные средства и проекту не нужны инвесторы.
В 2019 году крупная технологическая компания, которую предприниматель не называет, предложила ему продать платформу. Тогда глава Jivo решил, что пришло время продать компанию.
Сделка так и не состоялась, но Валишев уже настроился на продажу и сам стал искать возможных покупателей. В итоге компанию купил «Сбер». Сумму сделки в Jivo не разглашают, но на рынке её оценили в 1,5–2 млрд рублей.
Основатель компании рассказал vc.ru, как продать бизнес на справедливых условиях и каждый год расти по выручке без инвесторов.
Что делает Jivo, сколько получает прибыли и на что тратит
Тимур Валишев и Николай Иванников запустили Jivo в 2012 году. Сначала это был онлайн-чат, через который владельцы сайтов могли отвечать пользователям в мини-окне на странице. Сейчас сервис предлагает обслуживать клиентов по телефону, почте, в соцсетях и мессенджерах.
Сейчас команда дополняет Jivo элементами CRM, чтобы компании могли отслеживать статус клиентов, поделился планами Валишев. Он отметил, что команда старается не испортить продукт дополнительными возможностями, чтобы он был простым, понятным и надёжным.
Платформа работает по модели freemium: сам сервис — бесплатный, а дополнительные инструменты доступны по подписке за 742 рубля в месяц. Число платящих клиентов компания не раскрывает, но, по словам её сооснователя, около 60% платных клиентов приходит на Jivo через органические каналы.
Платформа до сих пор привлекает клиентов с помощью своего логотипа в окне чата, где происходит общение клиента с компанией. В бесплатной версии сервиса эту ссылку отключить нельзя. Таким образом, бесплатные клиенты рекламируют платформу.
Привлечение клиентов через логотип на виджете действительно позволяет сэкономить на маркетинге, соглашается основатель онлайн-консультанта для клиентов Chatra Яков Карда — его компания поступает так же.
Виджет Jivo установлен на 278,5 тысяч сайтов в мире согласно их собственным данным. В рейтинге онлайн-чатов аналитической компании SimilarTech сервис занимает третье место в июне 2021 года.
По данным системы «Контур.Фокус», в 2020 году выручка компании «Живой сайт» выросла на 17% год к году и составила 449,6 млн рублей, а прибыль — 100,5 млн рублей по сравнению с 33 млн в 2019 году.
Ещё 150 млн выручки Jivo получила за рубежом, добавил Валишев. По его словам, Jivo приносит прибыль каждый год с момента запуска.
Органический рост позволял партнёрам реинвестировать в проект не всю прибыль, и у компании не было нужды в дополнительных вложениях. Деньги инвесторов в этом бизнесе просто не на что тратить, подтверждает владелец Chatra, который тоже никогда не привлекал инвестиций.
Основные расходы Jivo — это программное обеспечение и обслуживание около 200 серверов, чтобы платформа справлялась с нагрузкой.
Сделка для Jivo — гарантия роста в России, а для «Сбера» — доступ к клиентской базе
В 2019 году Валишев получил предложение продать Jivo от одной российской ИТ-компании, которую он не называет.
Большие компании сейчас стремятся замкнуть внутри своей экосистемы как можно больше данных, говорит предприниматель. Он оказался перед выбором: либо присоединиться к крупным игрокам, которые зашли на их «поляну», либо конкурировать с ними.
Одним из потенциальных покупателей Jivo была группа компаний ЕСН Григория Берёзкина, владельца медиахолдингов РБК и «Комсомольская правда» и акционера компании Jolla, которая разрабатывает мобильную ОС Sailfish. Вторым претендентом стал «Сбер».
Интерес к онлайн-чатам проявляют венчурные инвесторы и фонды, отмечает основатель Chatra. Но они хотят заработать на перепродаже и оценивают компанию ниже, чем стратегические инвесторы вроде «Сбера», объясняет Карда.
Для «Сбера» покупка Jivo — это доступ к клиентской базе, которую компания нарабатывала восемь лет. Клиенты платформы из разных сфер бизнеса могут стать пользователями продуктов из экосистемы «Сбера», объясняет Валишев.
Как Jivo будет работать в составе «Сбера»
По итогам слияния Jivo останется независимой — «Сберу» важно, чтобы она росла теми же темпами, что и раньше, объясняет Валишев. Он останется главой компании, а его партнёр Николай Иванников — техническим директором.
Иностранное направление Jivo также войдёт в структуру сделки, уточнил Валишев.
По его словам, Jivo продолжит обслуживать своих клиентов в России и за рубежом. Их главное обязательство перед стратегом — сделать быстрый доступ к чату-поддержке для сервисов из экосистемы банка.
Также Jivo будет встраивать чаты в другие продукты из экосистемы «Сбера» — картографический сервис «2ГИС» и конструктор для интернет-магазинов InSales.
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