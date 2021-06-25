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Евгения Евсеева

Google будет предупреждать в поиске о ненадёжной информации, если результаты выдачи «стремительно меняются» Статьи редакции

Лучше вернуться попозже, когда информации будет больше.

Если тема новая, Google будет предупреждать, что «понадобится некоторое время, прежде чем появятся результаты от надёжных источников».

Google

По мнению Google, это подскажет пользователям, что к поиску лучше вернуться позже, когда появится больше информации из более широкого круга источников.

Пока уведомление появляется только у англоязычных пользователей, но компания добавит его и на других языках, пишет The Verge.

Как сообщает Recode, уведомление будет касаться запросов о популярных темах или срочных новостях — когда информация, опубликованная источником раньше всех, не всегда достоверная. Сейчас среди таких запросов, например, «почему Бритни на литии» и «черный треугольник НЛО океан».

#новость #google

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Ilya Miller

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вот и она, пассивная модерация поиска.

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Skorpyon

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Евгения Евсеева
Google будет предупреждать в поиске о ненадёжной информации, если результаты выдачи «стремительно меняются» Статьи редакции

Лучше вернуться попозже, когда информации будет больше.

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