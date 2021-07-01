{"id":4330,"title":"\u041a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430: GPS-\u0442\u0440\u0435\u043a\u0435\u0440 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0443\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=4330&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/256024-where-is-your-kid&hash=b36b72b9f5e3e8b7d0b5f981f341fcc349a1ce05ddb8f105f05c4d6ca5a2642b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Таня Боброва

Приложение для медитаций «Мо: медитация и сон» российских основателей привлекло $1 млн от Дмитрия Гришина и других Статьи редакции

В ближайшие месяцы команда планирует добавить персональных инструкторов и онлайн-вебинары.

13 13 комментариев
1580 просмотров

Среди инвесторов — сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин и группа неназванных бизнес-ангелов, рассказал vc.ru один из создателей сервиса, управляющий партнёр United Investors Александр Горный. Условия сделки и оценку стартап не раскрывает.

«Мо: медитация и сон» в июле 2019 года запустили Андрей Молчанов и Александр Горный. Это не первые внешние инвестиции для сервиса — в мае 2020 года стартап привлёк 15 млн рублей. Собственные вложения в запуск составили «в несколько раз меньше», рассказал Горный.

Сервис предлагает библиотеку из 23 программ медитаций, например для преодоления тревоги или повышения продуктивности, а также шестиминутные сессии для помощи в экстренных ситуациях — например, перед важной встречей.

В отдельных разделах собраны «истории на ночь» для засыпания и библиотека музыки, которая помогает сосредоточиться, расслабиться и так далее. В ближайшие месяцы команда планирует добавить персональных инструкторов и онлайн-вебинары.

Сейчас приложение работает в России, а также Италии и Нидерландах. Инвестиции команда планирует направить на усиление продукта и запуск новых рынков, начиная со скандинавских стран.

В России подписка стоит 299 рублей в месяц, годовая — от 2790 рублей. Месячную аудиторию сервис не раскрывает, но по собственным данным, всего у него 1,1 млн зарегистрированных пользователей.

#новость #инвестиции

13 13 комментариев
6
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 13, "likes": 6, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 263727, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Jul 2021 10:08:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Влад Борщ

5

Я может что то не понимаю, но таких приложений сотни) Просто записанные голоса и музыка из стоков и это по подписке?

Ответить

Igor Kachura

Влад
1

Это же рынок, есть спрос, есть предложение. Если цена входа копеечная, логично что и конкурентов тьма.

Ответить

Павел Скиннер

Влад
0

Важна не уникальность идеи, а ее реализация ;) Сотни-то сотни, да только хороших – единицы.

Ответить

Евгений Бондин

2

Может я чего-то не понимаю, как там может быть свыше 1,1 млн пользователей, если по факту там отметка "больше 10к скачиваний"?

Ответить

Alexander Gornyi

Евгений
1

Приложение под Android мы по сути не начали рекламировать. Основное (и два года - единственное) приложение - iOS.

Ответить

Влад Борщ

Евгений
0

Слишком рационально мыслишь, не быть тебе инвестором...

Ответить

Сергей Сергеев

0

но ведь гораздо проще вложить 100к $ в разработку и получить то же самое, не думаю, что тут есть действительно какая-то уникальная база или уникальные технологии, ради которых можно вкладываться в них

Ответить

Павел Скиннер

Сергей
2

А что делать после того, как разработаешь?

Ответить

Sergei Timofeyev

0

90 центов за пачку ботов? Гришин чем-то полезным займётся? 

Ответить

Dmitry Chornyy

0

Бизнес-ангелы, говорите?

Ответить

Alexandr Parchewskij

0

Активный пиар)

Ответить

Allestor Krei

0

Так вот куда Горный делся, а то я помню его еженедельные подборки стартапов перестали здесь публиковаться

Ответить

Alexander Gornyi

Allestor
0

Читайте в телеграме :-)
http://t.me/startupoftheday

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Фоксфорд
Онбординг на удалёнке — это тяжело. Как помочь новичкам не чувствовать себя изолированными

Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.

7 7 комментариев
11
GenerationS
#20вопросов Джорджу Хелду, исполнительному вице-президенту Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса

В конце июня GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, и ВымпелКом приступили к отбору инновационных проектов в области персональной безопасности.

0 Обсудить
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Сбер» запустил социальную сеть для деловых контактов «Инсайдер» Статьи редакции

Она поможет найти сотрудников, бизнес-партнёров и инвесторов.

64 64 комментария
17
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций» упрощает тарифную линейку для брокерского обслуживания до двух тарифов

Все самые выгодные условия предыдущей тарифной линейки «БКС Мир инвестиций» для самостоятельной торговли теперь собраны в двух тарифах: для начинающих инвесторов – «Инвестор» и для активных трейдеров – «Трейдер».

0 Обсудить
Макс
Как запустить эффективную рекламную кампанию с бюджетом 1000 рублей

Владелица магазина стоковой одежды Stop.Stock! в Саратове Дарья Никитина рассказала, как виртуальный маркетолог Макс помог ей привлечь больше подписчиков в Instagram и покупателей в офлайне.

0 Обсудить
2
Стартапы Якутии
6 стартапов самого северного акселератора “Б8” получили предложение о финансировании
Демо-день пятого потока, фан-зона. Бизон - символ акселератора "Б8".
1 1 комментарий
2
Сервисы
Nazigul Jusupova
Бывшие сотрудники Google создали платный поисковик без рекламы и с защитой личных данных Статьи редакции

Первые три месяца он будет бесплатным, затем — $4,95 в месяц.

53 53 комментария
15
Маркетинг
Дмитрий Тучин
Кейс: раскачали маркетинг Namelazz с нуля до дохода 20+ млн рублей в месяц

Таргет помог магазину набрать 700+ тысяч подписчиков в инстаграме и стать трендсеттером среди fashion-брендов с собственным производством.

14 14 комментариев
15
Право
Печатный шар
Как бизнесу работать с самозанятыми и ненароком не увеличить штат работников

Бизнес любит работать с самозанятыми – заплатили вознаграждение по договору и на этом все. Никаких налогов и взносов, декретов, больничных, и расторгнуть просто. Идеальный вариант.

15 15 комментариев
10
Маркетинг
Таня Боброва
«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.

«Яндекс»
17 17 комментариев
9
Личный опыт
Lamoda
Amarin Jewelry: как запустить ювелирный бизнес в одиночку и заручиться поддержкой селебрити

Создательница ироничных аксессуаров под брендом AMARIN Jewelry Марина Анохина придумала их для тех, кому не подходят обычные ювелирные украшения. Кольца, серьги и подвески бренда можно увидеть у Евгения Чичваркина и Анастасии Ивлеевой.

Создательница ироничных аксессуаров под брендом AMARIN Jewelry Марина Анохина
2 2 комментария
5
Больше статей
null