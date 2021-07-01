В ближайшие месяцы команда планирует добавить персональных инструкторов и онлайн-вебинары.

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Среди инвесторов — сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин и группа неназванных бизнес-ангелов, рассказал vc.ru один из создателей сервиса, управляющий партнёр United Investors Александр Горный. Условия сделки и оценку стартап не раскрывает.

«Мо: медитация и сон» в июле 2019 года запустили Андрей Молчанов и Александр Горный. Это не первые внешние инвестиции для сервиса — в мае 2020 года стартап привлёк 15 млн рублей. Собственные вложения в запуск составили «в несколько раз меньше», рассказал Горный.

Сервис предлагает библиотеку из 23 программ медитаций, например для преодоления тревоги или повышения продуктивности, а также шестиминутные сессии для помощи в экстренных ситуациях — например, перед важной встречей.

В отдельных разделах собраны «истории на ночь» для засыпания и библиотека музыки, которая помогает сосредоточиться, расслабиться и так далее. В ближайшие месяцы команда планирует добавить персональных инструкторов и онлайн-вебинары.

Сейчас приложение работает в России, а также Италии и Нидерландах. Инвестиции команда планирует направить на усиление продукта и запуск новых рынков, начиная со скандинавских стран.