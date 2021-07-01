Приложение для медитаций «Мо: медитация и сон» российских основателей привлекло $1 млн от Дмитрия Гришина и других Статьи редакции
В ближайшие месяцы команда планирует добавить персональных инструкторов и онлайн-вебинары.
Среди инвесторов — сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин и группа неназванных бизнес-ангелов, рассказал vc.ru один из создателей сервиса, управляющий партнёр United Investors Александр Горный. Условия сделки и оценку стартап не раскрывает.
«Мо: медитация и сон» в июле 2019 года запустили Андрей Молчанов и Александр Горный. Это не первые внешние инвестиции для сервиса — в мае 2020 года стартап привлёк 15 млн рублей. Собственные вложения в запуск составили «в несколько раз меньше», рассказал Горный.
Сервис предлагает библиотеку из 23 программ медитаций, например для преодоления тревоги или повышения продуктивности, а также шестиминутные сессии для помощи в экстренных ситуациях — например, перед важной встречей.
В отдельных разделах собраны «истории на ночь» для засыпания и библиотека музыки, которая помогает сосредоточиться, расслабиться и так далее. В ближайшие месяцы команда планирует добавить персональных инструкторов и онлайн-вебинары.
Сейчас приложение работает в России, а также Италии и Нидерландах. Инвестиции команда планирует направить на усиление продукта и запуск новых рынков, начиная со скандинавских стран.
В России подписка стоит 299 рублей в месяц, годовая — от 2790 рублей. Месячную аудиторию сервис не раскрывает, но по собственным данным, всего у него 1,1 млн зарегистрированных пользователей.
Я может что то не понимаю, но таких приложений сотни) Просто записанные голоса и музыка из стоков и это по подписке?
Это же рынок, есть спрос, есть предложение. Если цена входа копеечная, логично что и конкурентов тьма.
Важна не уникальность идеи, а ее реализация ;) Сотни-то сотни, да только хороших – единицы.
Может я чего-то не понимаю, как там может быть свыше 1,1 млн пользователей, если по факту там отметка "больше 10к скачиваний"?
Приложение под Android мы по сути не начали рекламировать. Основное (и два года - единственное) приложение - iOS.
но ведь гораздо проще вложить 100к $ в разработку и получить то же самое, не думаю, что тут есть действительно какая-то уникальная база или уникальные технологии, ради которых можно вкладываться в них
Так вот куда Горный делся, а то я помню его еженедельные подборки стартапов перестали здесь публиковаться
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