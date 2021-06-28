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DTF

Windows 11 выйдет 20 октября — The Verge заметил дату в нескольких промо ОС Статьи редакции

Официально релиз намечен на осень.

  • Дата 20 октября несколько раз появлялась во время презентации обновлённой операционной системы, обратили внимание журналисты The Verge.
  • Возможный месяц релиза упоминается на экране в одном из сообщений на панели уведомлений. В нём одни из ведущих инженеров линейки планшетов Surface Стиви Батич (Stevie Bathiche) желает удачи директору по продукту Windows Паносу Панаю и говорит, что «ждёт не дождётся октября».
  • Точную дату можно увидеть на нескольких промо-скриншотах рабочего стола — на панели задач указано «20 октября 2021-го, 11:11».
  • Источники The Verge отдельно подтвердили, что Microsoft собирается выпустить Windows 11 в октябре, хотя сотрудники компании не уточняли это в презентации.
  • Октябрь также упоминается в описании нескольких ноутбуков на Windows 10 на сайте американской сети Walmart. Там говорится, что обновиться до следующей версии ОС можно будет с октября, однако есть приписка, что дата может измениться.
Описание ноутбука Lenovo Wallmart

  • Кроме того, в сети появилось несколько скриншотов Windows 11 с тёмной темой, меню настроек и «Проводником». Их опубликовал в своём твиттере сотрудник Microsoft, однако вскоре удалил.

  • На одном из изображений можно заметить, что ОС запущена на процессоре, которого нет в списке поддерживаемых официально. Однако это может ни о чём не говорить, так как скриншоты сделаны не в релизном билде Windows.
Скриншот с тёмной темой Windows 11
Microsoft представила Windows 11 с новым…
«Одно из самых масштабных обновлений за последние 10 лет» выйдет зимой 2021 года.
vc.ru

#новость #microsoft #windows

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Вадим Самигулин

7

Я правильно прочитал имя директора по продукту?

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Георгий

Вадим
0

К счастью, да

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Иван Кучер

Вадим
0

Классика - «какой продукт, такой и директор» <3

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Serg Ya

Иван
0

😂😂😂

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Николай Гончаров

Вадим
0

Ксуе?

Ответить

Make Luv

Вадим
0

Щутейки за 300.
Дрищь - это понос, если уж на то пошло. Еще неизвестно, что твое имя в Индии означает.

Ответить

Вадим Самигулин

Make
0

Ну вот как узнаешь приходи, и своё не забудь перевести, хотя бы на русский!

Ответить

Виктор Бузанов

4

Microsoft: Windows 10 будет последней Windows.
Также Microsoft: Windows 11 выйдет 20 октября 2021 года!

Ответить

Николай Гончаров

Виктор
1

Поймите их правильно, они не хотят, чтоб переставали платить по 10К за операционную систему. Проявите хоть каплю сочувствия. 

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Канищев Максим

1

Умельцы приделают эмуляцию ефи с модулем шифрования. На хакинтоше уже все пройдено.

Ответить

Николай Гончаров

Канищев
0

Это ждать надо, хочу сразу

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Канищев Максим

Николай
0

Как выйдет так и сделают. Я думаю уже делают на бете. Но не факт что ms что нибудь новое в релизе не выкатит. Все будет хорошо.

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Serg Ya

0

Только у половины компьютеров не установится ))) из-за того что не поддерживают UEFI — системную прошивку, которая используется вместо традиционной BIOS.

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Александр Вербицкий

Serg
1

UEFI поддерживается уже практически всеми MB уже лет 7 как,  а вот с модулем шифрования все не так хорошо. У меня, например, разъем под него есть, но он уже не производится.

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Syzygy

Александр
0

У меня UEFI, но виндой не распознаётся, хотя материнка  в конце 2019 года выпущена. Так что не всё так просто.

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Sergei Timofeyev

Syzygy
1

Обновите биос

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Александр

Syzygy
0

Штош, будем страдать.

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Николай Гончаров

Serg
0

Еееее, я не смогу получить доступ к доработанной Windows 10, поскольку у меня Биос))

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