Как Почта России работает со стартапами: наш опыт и рекомендации

В 2019 г. мы запустили первый корпоративный акселератор для сотрудничества со стартапами. Зачем это нужно нам и нашим подрядчикам, какие интересные технологии взяла на вооружение Почта, как компаниям работать со стартапами — обо всём по порядку.