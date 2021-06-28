Windows 11 выйдет 20 октября — The Verge заметил дату в нескольких промо ОС Статьи редакции
Официально релиз намечен на осень.
- Дата 20 октября несколько раз появлялась во время презентации обновлённой операционной системы, обратили внимание журналисты The Verge.
- Возможный месяц релиза упоминается на экране в одном из сообщений на панели уведомлений. В нём одни из ведущих инженеров линейки планшетов Surface Стиви Батич (Stevie Bathiche) желает удачи директору по продукту Windows Паносу Панаю и говорит, что «ждёт не дождётся октября».
- Точную дату можно увидеть на нескольких промо-скриншотах рабочего стола — на панели задач указано «20 октября 2021-го, 11:11».
- Источники The Verge отдельно подтвердили, что Microsoft собирается выпустить Windows 11 в октябре, хотя сотрудники компании не уточняли это в презентации.
- Октябрь также упоминается в описании нескольких ноутбуков на Windows 10 на сайте американской сети Walmart. Там говорится, что обновиться до следующей версии ОС можно будет с октября, однако есть приписка, что дата может измениться.
Кроме того, в сети появилось несколько скриншотов Windows 11 с тёмной темой, меню настроек и «Проводником». Их опубликовал в своём твиттере сотрудник Microsoft, однако вскоре удалил.
- На одном из изображений можно заметить, что ОС запущена на процессоре, которого нет в списке поддерживаемых официально. Однако это может ни о чём не говорить, так как скриншоты сделаны не в релизном билде Windows.
Я правильно прочитал имя директора по продукту?
Классика - «какой продукт, такой и директор» <3
Ну вот как узнаешь приходи, и своё не забудь перевести, хотя бы на русский!
Microsoft: Windows 10 будет последней Windows.
Также Microsoft: Windows 11 выйдет 20 октября 2021 года!
Поймите их правильно, они не хотят, чтоб переставали платить по 10К за операционную систему. Проявите хоть каплю сочувствия.
Умельцы приделают эмуляцию ефи с модулем шифрования. На хакинтоше уже все пройдено.
Это ждать надо, хочу сразу
Как выйдет так и сделают. Я думаю уже делают на бете. Но не факт что ms что нибудь новое в релизе не выкатит. Все будет хорошо.
Только у половины компьютеров не установится ))) из-за того что не поддерживают UEFI — системную прошивку, которая используется вместо традиционной BIOS.
UEFI поддерживается уже практически всеми MB уже лет 7 как, а вот с модулем шифрования все не так хорошо. У меня, например, разъем под него есть, но он уже не производится.
Еееее, я не смогу получить доступ к доработанной Windows 10, поскольку у меня Биос))
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