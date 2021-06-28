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Маша Цепелева

TikTok, YouTube и Tinder стали самыми прибыльными приложениями в мире с начала 2021 года — Sensor Tower Статьи редакции

За полгода пользователи потратили на приложения $64,9 млрд.

  • В первой половине 2021 года расходы на мобильные приложения в мире выросли на 24,8% по сравнению с первым полугодием 2020 года, пишет Techcrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.
  • Расходы на приложения в App Store составили $41,5 млрд, это в 1,8 раза больше, чем в Google Play — $23,4 млрд. При этом расходы в Google Play выросли на 30%, в App Store — на 22,1%.
  • Больше всего пользователи тратили на игры, приложения для спорта, финансов, бизнеса, чтения и развлечений. Самое прибыльное приложение TikTok, далее YouTube, Tinder, сервис подписки на японские комиксы Piccoma, Disney+, Tencent Video, Google One, iQIYI, LINE Manga, Twitch. В первом полугодии 2020 года самым прибыльным приложением был Tinder.
  • Самыми прибыльными играми в первой половине 2021 года были Tencent's Honor of Kings (более $15 млрд), PUBG Mobile ($1,5 млрд), Genshin Impact ($848 млн), Roblox и Coin Master.
  • В Google Play с начала года скачивали неигровые приложения 56,2 млрд раз, это в 3,5 раза выше, чем в App Store — 16,3 млрд. Количество загрузок игр в App Store упало на 22,8% до 4,4 млрд, в Google Play выросло на 3,9% до 23,7 млрд.

  • Самым популярным приложением стал TikTok — 384,6 млн загрузок. Это на 38% меньше, чем год назад — 619 млн. Также в пятёрке Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. После Messenger, Zoom, Snapchat, CapCut и Google Meet.

Список самых популярных приложений по количеству скачиваний за первое полугодие 2021 года Sensor Tower
Список самых прибыльных приложений за первое полугодие 2021 года Sensor Tower
Траты на мобильные игры Sensor Tower
Траты на все приложения Sensor Tower

#новость #sensortower

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