Сервисы
Маша Цепелева

xCloud от Microsoft появился на iOS через браузер — его не пустили в App Store из-за невозможности проверить игры Статьи редакции

Игры через облачный сервис будут доступны на всех устройствах с браузером или приложением Xbox.

  • С 28 июня бета-версия игрового сервиса Xbox Cloud Gaming (xCloud) стала доступна всем пользователям подписки Xbox Game Pass Ultimate на компьютерах с Windows 10, смартфонах и планшетах Apple и на Android-устройствах в 22 странах. В России можно получить доступ только через VPN.
  • В апреле 2020 года Apple заявила, что xCloud не будет доступен на устройствах с iOS и доступен для скачивания в App Store. В компании объяснили это тем, что Apple не может проверить содержание сервисов — Microsoft не отправляет каждую игру в своем потоковом сервисе на рассмотрение Apple. При этом компания не проверяет контент стриминговых сервисов Netflix и Spotify.
  • 8 июня Microsoft объявила, что Xbox Cloud Gaming будет доступен на любых устройствах, где есть браузер или приложение Xbox, и интегрирован в «умные» телевизоры. Также Microsoft выпустит свой «облачный» медиаплеер для подключения к мониторам и старым ТВ.
  • Облачный сервис позволит охватить 3 млрд игроков по всему миру, которые хотели бы играть не только на консоли.

#новость #microsoft

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Alex D

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Круто! Работает, пока до меню дошёл, тормоза не проверял ))

Ну Хеллблейд тормозит на iPhone XR через ВПН. 

А простые игры отлично. Streets of rage огонь и грузится быстро 

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Кирилл Половинкин

Alex
0

Так GFN есть, давно работает через браузер на iOS либо через приложение на Android

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Ivan Miasnikov

0

Это аналогия на PS Remote? Или оно работает без приставки, чисто с облака стримит?

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Sebastian Danilov

Ivan
0

С облака, приставка не нужна

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Ivan Miasnikov

Sebastian
0

Огонь, спасибо!

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