xCloud от Microsoft появился на iOS через браузер — его не пустили в App Store из-за невозможности проверить игры Статьи редакции
Игры через облачный сервис будут доступны на всех устройствах с браузером или приложением Xbox.
- С 28 июня бета-версия игрового сервиса Xbox Cloud Gaming (xCloud) стала доступна всем пользователям подписки Xbox Game Pass Ultimate на компьютерах с Windows 10, смартфонах и планшетах Apple и на Android-устройствах в 22 странах. В России можно получить доступ только через VPN.
- В апреле 2020 года Apple заявила, что xCloud не будет доступен на устройствах с iOS и доступен для скачивания в App Store. В компании объяснили это тем, что Apple не может проверить содержание сервисов — Microsoft не отправляет каждую игру в своем потоковом сервисе на рассмотрение Apple. При этом компания не проверяет контент стриминговых сервисов Netflix и Spotify.
- 8 июня Microsoft объявила, что Xbox Cloud Gaming будет доступен на любых устройствах, где есть браузер или приложение Xbox, и интегрирован в «умные» телевизоры. Также Microsoft выпустит свой «облачный» медиаплеер для подключения к мониторам и старым ТВ.
- Облачный сервис позволит охватить 3 млрд игроков по всему миру, которые хотели бы играть не только на консоли.
Круто! Работает, пока до меню дошёл, тормоза не проверял ))
Ну Хеллблейд тормозит на iPhone XR через ВПН.
А простые игры отлично. Streets of rage огонь и грузится быстро
Так GFN есть, давно работает через браузер на iOS либо через приложение на Android
Это аналогия на PS Remote? Или оно работает без приставки, чисто с облака стримит?
С облака, приставка не нужна
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Игры через облачный сервис будут доступны на всех устройствах с браузером или приложением Xbox.
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