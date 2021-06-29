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Nazigul Jusupova

Duolingo подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Статьи редакции

В 2020 году компания оценивалась в $2,4 млрд.

Выручка компании удвоилась по сравнению с первым кварталом 2021 года, пишет Reuters cо ссылкой на данные компании.

В ноябре 2020 года компания привлекла $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic при оценке в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за три месяца 2021 года составила $55,4 млн, убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн. Reuters не приводит данные, сколько средств планирует компания привлечь в этот раз.

Компания была основана в 2011 году двумя инженерами Луисом фон Ан (Luis von Ahn) и Северином Хакером (Severin Hacker). В проспекте компании приводится, что приложение скачали более 500 млн раз и оно является самым прибыльным в категории образования и в Google Play, и в App Store.

Компания предлагает курсы на 40 языках, всего у Duolingo примерно 40 млн активных пользователей в месяц. Также в заявке компания отмечает, что на платформе изучают некоторые языки больше людей, чем число носителей этого языка. Например, ирландский и гавайский.

#новости #duolingo

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6 комментариев
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Денис Семенов

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Стоп, так оно убыточное получается c месячной выручкой в 16 миллионов? 

Куда там могут уходить такие деньги, объясните? 

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Yuri G

Денис
0

10млн зарплатный фонд, 10 на маркетинг

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Артур Анатольевич Ротарь

1

Красавчики! Кто скачивал себе апку?

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Sebastian Danilov

1

Люблю такое:
«убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн.»

«и оно является самым прибыльным в категории образования»

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Dan

0

Дуолинго прекрасное приложение, простое, но буквально вдалбливает тебе в мозг лексику) одобряю

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Гриша Булыжников

0

Отличное приложение. Удалил через три дня когда увидел что чуваки не видят ошибки в своих заданиях о которых пишут учебники в комментариях.

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