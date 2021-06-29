Duolingo подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Статьи редакции
В 2020 году компания оценивалась в $2,4 млрд.
Выручка компании удвоилась по сравнению с первым кварталом 2021 года, пишет Reuters cо ссылкой на данные компании.
В ноябре 2020 года компания привлекла $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic при оценке в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за три месяца 2021 года составила $55,4 млн, убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн. Reuters не приводит данные, сколько средств планирует компания привлечь в этот раз.
Компания была основана в 2011 году двумя инженерами Луисом фон Ан (Luis von Ahn) и Северином Хакером (Severin Hacker). В проспекте компании приводится, что приложение скачали более 500 млн раз и оно является самым прибыльным в категории образования и в Google Play, и в App Store.
Компания предлагает курсы на 40 языках, всего у Duolingo примерно 40 млн активных пользователей в месяц. Также в заявке компания отмечает, что на платформе изучают некоторые языки больше людей, чем число носителей этого языка. Например, ирландский и гавайский.
Стоп, так оно убыточное получается c месячной выручкой в 16 миллионов?
Куда там могут уходить такие деньги, объясните?
Люблю такое:
«убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн.»
«и оно является самым прибыльным в категории образования»
Дуолинго прекрасное приложение, простое, но буквально вдалбливает тебе в мозг лексику) одобряю
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