Zoom купила немецкий стартап-разработчика переводчика речи в реальном времени — технологию добавят в сервис Статьи редакции
Компания планирует открыть в Германии центр исследований и разработок.
- Zoom объявила о подписании соглашения о приобретении немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions или сокращенно Kites. Условия сделки не разглашаются.
- Компания хочет использовать технологию Kites для перевода речи на несколько языков в реальном времени с помощью технологий машинного обучения.
- Kites основана в 2015 году в Германии преподавателями Технологического института Карлсруэ Алексом Вайбелем и Себастьяном Штюкером. Компания разработала платформу для перевода речи, которую используют в академических кругах и правительстве.
- Штюкер и остальная часть команды Kites останутся в Карлсруэ. Zoom обсуждает открытие в Германии центр исследований и разработок. Вайбель станет научным сотрудником Zoom и будет консультантом по исследованиям и разработкам компании в области машинного перевода.
Кто Kites юзал, как там с качеством?
Смотря какой язык Английский - Немецкий, Итальянский идеально. С Русским пока такое себе...
Поздравляю немцев. Зум молодцы. Надеюсь функция будет бесплатная
Скорее, будет включена в про или бизнес-тариф, перевод в реальном времени - это нагрузка на сервера, а это стоит денег
Вот всегда мне зум нравился, молодцы. Прикольная штука, думаю, что зайдет на ура
Очередная возможность монетизации. В этот раз - прям полезная.
У MS что то аналогичное же было вроде бы
Скорость развития, переводчиков с обучением, просто космос, как не прискорбно похоже это скоро будет умирающая профессия.....
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