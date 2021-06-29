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Маша Цепелева

Zoom купила немецкий стартап-разработчика переводчика речи в реальном времени — технологию добавят в сервис Статьи редакции

Компания планирует открыть в Германии центр исследований и разработок.

  • Zoom объявила о подписании соглашения о приобретении немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions или сокращенно Kites. Условия сделки не разглашаются.
  • Компания хочет использовать технологию Kites для перевода речи на несколько языков в реальном времени с помощью технологий машинного обучения.
  • Kites основана в 2015 году в Германии преподавателями Технологического института Карлсруэ Алексом Вайбелем и Себастьяном Штюкером. Компания разработала платформу для перевода речи, которую используют в академических кругах и правительстве.
  • Штюкер и остальная часть команды Kites останутся в Карлсруэ. Zoom обсуждает открытие в Германии центр исследований и разработок. Вайбель станет научным сотрудником Zoom и будет консультантом по исследованиям и разработкам компании в области машинного перевода.

#новость #zoom

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Вася Пражкин

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Кто Kites юзал, как там с качеством?

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Andrey Plat

Вася
4

Смотря какой язык Английский - Немецкий, Итальянский идеально. С Русским пока такое себе...

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Raimond Vladimirov

0

Поздравляю немцев. Зум молодцы. Надеюсь функция будет бесплатная

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Maxim Sergeevich

Raimond
2

Скорее, будет включена в про или бизнес-тариф, перевод в реальном времени - это нагрузка на сервера, а это стоит денег

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Игорь Донской

0

Вот всегда мне зум нравился, молодцы. Прикольная штука, думаю, что зайдет на ура

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Кирилл Половинкин

Игорь
0

Зачем Zoom, если есть супер удобный Webex

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Vlad Azimov

0

Zoom молодцы. Надо расти пока есть возможность

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Denis Kiselev

0

Очередная возможность монетизации. В этот раз - прям полезная.

У MS что то аналогичное же было вроде бы

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Andrey Plat

0

Скорость развития, переводчиков с обучением, просто космос, как не прискорбно похоже это скоро будет умирающая профессия.....

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