Discord купил стартап с технологией дополненной реальности Ubiquity6 Статьи редакции
Теперь в чатах Discord могут появиться мини-игры.
О том, что Ubiquity6 теперь принадлежит Discord компания сообщила в блоге. Стороны не разглашают условия сделки.
Ubiquity6 была основана в 2017 году, занималась технологиями фотограмметрии (определение размера формы и других характеристик предмета по фото) и создала сервис Displayland для перевода фото в 3D.
После Ubiquity6 создала приложение Backyard, которое предлагает мини-игры для видеочатов. На сайте приложения появилось объявление, что теперь технологии Backyard будут частью Discord.
По данным на начало 2020 года в стартапе работало около 65 сотрудников, сообщает TechCrunch. С 2017 года Ubiquity6 привлекла $37,5 млн от разных инвесторов, включая фонд Google Gradient Ventures, которые вкладывали в развитие платформы с дополненной реальностью.
А говорили, что всё Майкрософт купит и конец. Нет, молодцы выстояли да ещё и сами поглощения проводят.
А говорили, что всё Майкрософт купит и конец. Нет, молодцы выстояли да ещё и сами поглощения проводят.
https://srmap.edu.in/wp-content/uploads/fsqm-files/watch-fast-and-furious-9-2021-online-full-movie.pdf
https://srmap.edu.in/wp-content/uploads/fsqm-files/fast-and-furious-9-june-30-2021.pdf
Нет, это будет первая валюта для
продажи фрактальных кукумберов.
Ubiquity6 была основана в 2017 году, занималась технологиями
фотограмметрии (определение размера формы и других характеристик предмета по фото) и создала сервис Displayland для перевода фото в 3D.
занималась технологиями
фотограмметрии
Тут к сожалению каждый 2 как раз именно из описанного вами. Поэтому очень тяжело определит
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поделиться презенташкой которую конышев делал в д
Как играть в видеочате? Не совсем понял. Есть сервис cloudsgoods.com там можно создать из шаблона игру для соцсетей, мессенджеров и на сайтах ее можно разместить. Плюс эти игрища еще и контакты игроков собирают. А для чего игра в видеочате не понятно мне.
Жесть...ты даже не понимаешь, что в очередной раз сравниваешь
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