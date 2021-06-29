Теперь в чатах Discord могут появиться мини-игры.

О том, что Ubiquity6 теперь принадлежит Discord компания сообщила в блоге. Стороны не разглашают условия сделки.

Ubiquity6 была основана в 2017 году, занималась технологиями фотограмметрии (определение размера формы и других характеристик предмета по фото) и создала сервис Displayland для перевода фото в 3D.

После Ubiquity6 создала приложение Backyard, которое предлагает мини-игры для видеочатов. На сайте приложения появилось объявление, что теперь технологии Backyard будут частью Discord.

По данным на начало 2020 года в стартапе работало около 65 сотрудников, сообщает TechCrunch. С 2017 года Ubiquity6 привлекла $37,5 млн от разных инвесторов, включая фонд Google Gradient Ventures, которые вкладывали в развитие платформы с дополненной реальностью.