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Маша Цепелева

Discord купил стартап с технологией дополненной реальности Ubiquity6 Статьи редакции

Теперь в чатах Discord могут появиться мини-игры.

О том, что Ubiquity6 теперь принадлежит Discord компания сообщила в блоге. Стороны не разглашают условия сделки.

Ubiquity6 была основана в 2017 году, занималась технологиями фотограмметрии (определение размера формы и других характеристик предмета по фото) и создала сервис Displayland для перевода фото в 3D.

После Ubiquity6 создала приложение Backyard, которое предлагает мини-игры для видеочатов. На сайте приложения появилось объявление, что теперь технологии Backyard будут частью Discord.

По данным на начало 2020 года в стартапе работало около 65 сотрудников, сообщает TechCrunch. С 2017 года Ubiquity6 привлекла $37,5 млн от разных инвесторов, включая фонд Google Gradient Ventures, которые вкладывали в развитие платформы с дополненной реальностью.

#новость #discord

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Raimond Vladimirov

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А говорили, что всё Майкрософт купит и конец. Нет, молодцы выстояли да ещё и сами поглощения проводят.

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Rutho Millerx

0

А говорили, что всё Майкрософт купит и конец. Нет, молодцы выстояли да ещё и сами поглощения проводят.

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Rubi Chauhan

Rutho
0

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Rubi Chauhan

Rubi
0

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Rutho Millerx

0

Нет, это будет первая валюта для
продажи фрактальных кукумберов.

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Michellea Wrightz

0

Ubiquity6 была основана в 2017 году, занималась технологиями
 фотограмметрии (определение размера формы и других характеристик предмета по фото) и создала сервис Displayland для перевода фото в 3D.

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nghia hien

0

занималась технологиями
фотограмметрии

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Michellea Wrightz

0

Тут к сожалению каждый 2 как раз именно из описанного вами. Поэтому очень тяжело определит

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Deboraha Collinss

0

Приходите в наш телеграм-чат и попросите
 поделиться презенташкой которую конышев делал в д

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##Україна проти Швеції #ОНЛАЙН:Україна Швеція НА ЖИВО:Україна - Швеція Дивитись онлайн: Україна…
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павел корж

0

Как играть в видеочате? Не совсем понял. Есть сервис cloudsgoods.com там можно создать из шаблона игру для соцсетей, мессенджеров и на сайтах ее можно разместить. Плюс эти игрища еще и контакты игроков собирают. А для чего игра в видеочате не понятно мне.

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Mariaa Turnerc

–2

Жесть...ты даже не понимаешь, что в очередной раз сравниваешь
жопу с пальцем?

##VTV3:: Trực tiếp Thụy Điển vs Ukraine ##VTV3…
##VTV3:: Trực tiếp Thụy Điển vs Ukraine ##VTV3:: Trực tiếp Thụy Điển vs Ukraine## Trực tiếp Thụy…
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##VTV3:: Thụy Điển vs Ukraine ##VTV3:: Trực tiếp…
##VTV3:: Thụy Điển vs Ukraine ##VTV3:: Trực tiếp Thụy Điển vs Ukraine## Trực tiếp Thụy Điển vs…
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