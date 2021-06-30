Slack добавил поддержку русского языка Статьи редакции
Справочный центр теперь тоже на русском.
- Чтобы изменить язык, нужно открыть настройки, найти вкладку языки и регионы и выбрать русский язык.
- Администраторы рабочего пространства могут задать язык по умолчанию для всей организации — например, для общедоступных разделов и функций.
- Кроме того, на русский также перевели справочный центр — теперь в нём удобно искать информацию на интересующие вопросы.
До этого все на английском писали?
Ну я уже давно Telegram пользуюсь для этого.
Ого, как вы корпоративные учетки для сотрудников в телеге делаете?
А что это такое? Я так понимая что это что-то аля IMassage, но для Mac?
Всем привет. Я Владимир Зинин, финансист с многолетним опытом работы, основатель сервиса конвейерной бухгалтерии «МАКО». Сегодня я расскажу вам о том, как в критической ситуации, когда налоги нужно платить прямо сейчас, а денег нет, отсрочить эти выплаты. Одному из наших клиентов эти методы позволили, по сути, спасти бизнес и избежать банкротства.
Устройство сканирует радужную оболочку глаза и выдаёт уникальный номер — по нему можно получить криптовалюту.
Сотрудники платят определённую сумму во внутренней валюте компании, которую потом делят на всех работников в офисе.
Он просматривает существующий код и предлагает дописать его.
Компания HONOR объявляет международный конкурс дизайна HONOR Talents 2021, чтобы раскрыть таланты молодых дизайнеров со всего мира. Победители конкурса не только станут обладателями призового фонда в размере 8 миллионов рублей, но и смогут принять участие в финальном собеседовании на работу в HONOR.
В конце июня GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, и ВымпелКом приступили к отбору инновационных проектов в области персональной безопасности.
Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.
Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
В мае Модульбанк завершил работу над первым блоком рекламных роликов из кампании 2021 года. Банк делает фокус на своих свежих продуктах: "Зеленом лимите" и QR-pay и напоминает о таких удобных и популярных у клиентов сервисах как зарплатный проект и бесплатная бухгалтерия. Ролики созданы в рамках бренд-платформы "Свои люди рядом".
Сегодня поделюсь с вами самыми странными экспериментами, которые я проводил со своими ассистентами за последние три года. Все они направлены на то, чтобы помогать мне делать то, что я делать не хочу, но и не могу делегировать.