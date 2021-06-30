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Евгения Евсеева

Slack добавил поддержку русского языка Статьи редакции

Справочный центр теперь тоже на русском.

  • Чтобы изменить язык, нужно открыть настройки, найти вкладку языки и регионы и выбрать русский язык.
  • Администраторы рабочего пространства могут задать язык по умолчанию для всей организации — например, для общедоступных разделов и функций.
  • Кроме того, на русский также перевели справочный центр — теперь в нём удобно искать информацию на интересующие вопросы.

#новость #slack

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14 14 комментариев
6
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Надежда Фауль

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Да Слак и на английском был норм в использовании 

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Олег Павлов

1
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Комментарий удален

KINCH

Evgeny
0
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KINCH

0

Раньше могли не только лишь все, а теперь только лишь все.

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Boris Zhenikhov

0

Кстати, проверка орфографии с десктопа будет поддерживаться? 

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MEGAtraXXXer666

0

До этого все на английском писали?

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Никита Корниенко

MEGAtraXXXer666
0

Так раскладка же русская есть.

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Никита Корниенко

0

У меня упаковки от снеков давно на русский переводят

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Виктор Налейкин

0

Ну я уже давно Telegram пользуюсь для этого.

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Шизоидная обезьяна

Виктор
0

Ого, как вы корпоративные учетки для сотрудников в телеге делаете?

Ответить

Виктор Налейкин

Шизоидная
0

Всё просто - работаю один. И нет необходимости заморачиваться.

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Илюша Шантарамка

0

Глаза вытекли

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ЯжПрограммист

–1
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Никита Корниенко

–1

А что это такое? Я так понимая что это что-то аля IMassage, но для Mac?

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