Как легально отсрочить выплату налогов: лайфхак для бизнеса

Всем привет. Я Владимир Зинин, финансист с многолетним опытом работы, основатель сервиса конвейерной бухгалтерии «МАКО». Сегодня я расскажу вам о том, как в критической ситуации, когда налоги нужно платить прямо сейчас, а денег нет, отсрочить эти выплаты. Одному из наших клиентов эти методы позволили, по сути, спасти бизнес и избежать банкротства.