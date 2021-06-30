Apple открыла для скачивания бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 Статьи редакции
Новую версию iOS поддерживают модели от iPhone 6S и новее.
Чтобы установить бета-версию, надо из браузера Safari войти в систему через свой Apple ID, после:
- Выбрать «Enroll Your Devices» в раскрывающемся меню в правом верхнем углу веб-страницы, если он автоматически не направляет вас туда.
- После нажать «iOS» или «iPadOS». Появится напоминание о том, что вы отправили резервную копию содержимого вашего телефона на компьютер с macOS на случай, если вам потребуется вернуться к предыдущей версии.
- Внизу страницы должна появиться надпись «Profile Downloaded», нажмите на нее. Появится предупреждение, что сайт пытается загрузить профиль конфигурации. Выберите «Allow».
- В всплывающем окне появится уведомление, что можно установить новый версию в «Настройках».
- Вверху в «Настройках» должен появится раздел «Profile Downloaded». Выберите его и получите доступ к бета-версии. Возможно, потребуется перезагрузить телефон для активации.
Apple представила новую версию ОС для iPhone и iPad на конференции для разработчиков 7 июня.
В iOS 15 Safari изменит дизайн — адресная строка будет внизу, а перейти на другую вкладку можно будет свайпом по адресной строке. Есть изменения в FaceTime, «Картах», «Погоде», «Фото», Wallet, «Камере» и «Сообщениях».
В iPadOS 15 появится галерея виджетов и «Библиотека приложений», новая функция «Быстрые заметки» и другие изменения.
у меня где то сохранился диалог с разработчиками эпл, где я просил их давать возможность сохранения старой версии иос в случаи если новая не пойдет или будет тупить тел... я чувствую , что я не в той стране... тут только тело мое бродит. реально пора вещи собирать! уверен щас кто нибудь из индустрии виртуальной реальности делает возможность через очки летать в космос и изучать там планеты. а у нас это кажется клаунадой. просто пока люди не примут это. то что это уже происходит и пора этому будет научиться...у нас так и будет тупа стереотипная шаблонная реальность! и загнивающее общество пока оно не научится слушать и слышать друг друга!
ИИ, однако, лютую галиматью сочиняет
Типа как и ваш Ник тут))
Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания
великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства
существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно
малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со
своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это
твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он
несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже
давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный,
который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце
только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако,
вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало
формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже
как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк
этот весь мир, а ты мне какие-то... мне не важно на твои тачки, на твои
яхты, на твои квартиры, там, на твоё благо. Я был на этой
планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче
всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченым говном, ещё хуже,
чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше
подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то
был просто сгусток камня, это всё есть душа, понимаешь? Она имеет грани
подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого
не понять, поэтому ты езжай себе , мы в этом мире как бы живем
разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и
место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки
чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как всё делать. Ну а я всё, я иду как глубокий старец,узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во всё и во вся, понимаешь, вот и всё, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идёшь преисполняться в ГРАНЯХ каких-то, вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе, поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что всё едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня - вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и всё, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Всё, ступай, и я пойду.
Я бы взглянул на этот диалог с разработчиками эпл
Так сразу после конференции уже было доступно, не?
Когда с каждым обновлением боишься, что придётся отвыкать от родных и привычных вещей. Незыблемых.
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