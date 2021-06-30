{"id":4100,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4100&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248133&hash=a7b0a088930ad5bdf26d69e10462a67c204c2ce1406f5fed55f5834263220fe6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

Apple открыла для скачивания бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 Статьи редакции

Новую версию iOS поддерживают модели от iPhone 6S и новее.

24 24 комментария
2693 просмотров

Чтобы установить бета-версию, надо из браузера Safari войти в систему через свой Apple ID, после:

  • Выбрать «Enroll Your Devices» в раскрывающемся меню в правом верхнем углу веб-страницы, если он автоматически не направляет вас туда.
  • После нажать «iOS» или «iPadOS». Появится напоминание о том, что вы отправили резервную копию содержимого вашего телефона на компьютер с macOS на случай, если вам потребуется вернуться к предыдущей версии.
  • Внизу страницы должна появиться надпись «Profile Downloaded», нажмите на нее. Появится предупреждение, что сайт пытается загрузить профиль конфигурации. Выберите «Allow».
  • В всплывающем окне появится уведомление, что можно установить новый версию в «Настройках».
  • Вверху в «Настройках» должен появится раздел «Profile Downloaded». Выберите его и получите доступ к бета-версии. Возможно, потребуется перезагрузить телефон для активации.

Apple представила новую версию ОС для iPhone и iPad на конференции для разработчиков 7 июня.

В iOS 15 Safari изменит дизайн — адресная строка будет внизу, а перейти на другую вкладку можно будет свайпом по адресной строке. Есть изменения в FaceTime, «Картах», «Погоде», «Фото», Wallet, «Камере» и «Сообщениях».

В iPadOS 15 появится галерея виджетов и «Библиотека приложений», новая функция «Быстрые заметки» и другие изменения.

Вкратце: iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ и…
Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.
vc.ru

#новость #ios15 #apple

24 24 комментария
2
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ios15","apple"], "comments": 24, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 264929, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 21:28:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Valeria Nik

–13

у меня где то сохранился диалог с разработчиками эпл, где я просил их давать возможность сохранения старой версии иос в случаи если новая не пойдет или будет тупить тел... я чувствую , что я не в той стране... тут только тело мое бродит. реально пора вещи собирать! уверен щас кто нибудь из индустрии виртуальной реальности делает возможность через очки летать в космос и изучать там планеты. а у нас это кажется клаунадой. просто пока люди не примут это. то что это уже происходит и пора этому будет научиться...у нас так и будет тупа стереотипная шаблонная реальность! и загнивающее общество пока оно не научится слушать и слышать друг друга!

Ответить

Шизоидная обезьяна

Valeria
11

ИИ, однако, лютую галиматью сочиняет

Ответить

Андрей Иванов

Шизоидная
4

больше похоже на вещества

Ответить

Sergey Ontime

Шизоидная
0

Типа как и ваш Ник тут))

Ответить

Шизоидная

Sergey
0

стараюсь

Ответить

Рустам Сафиулин

Valeria
6

Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания
великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства
существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно
малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со
своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это
твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он
несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже
давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный,
который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце
только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако,
вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало
формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже
как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк
этот весь мир, а ты мне какие-то... мне не важно на твои тачки, на твои
яхты, на твои квартиры, там, на твоё благо. Я был на этой
планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче
всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченым говном, ещё хуже,
чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше
подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то
был просто сгусток камня, это всё есть душа, понимаешь? Она имеет грани
подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого
не понять, поэтому ты езжай себе , мы в этом мире как бы живем
разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и
место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки
чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как всё делать. Ну а я всё, я иду как глубокий старец,узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во всё и во вся, понимаешь, вот и всё, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идёшь преисполняться в ГРАНЯХ каких-то, вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе, поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что всё едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня - вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и всё, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Всё, ступай, и я пойду.

Ответить

Soviet Pooh

Valeria
2
Ответить

Denis Logunovich

Valeria
0

Я бы взглянул на этот диалог с разработчиками эпл

Ответить

Ledneva Elena

Denis
1

Ты в курсе, что это нейросеть текст писала?)

Ответить

Valeria Nik

Denis
1

я думаю он не захочет с даунами гвоорить

Ответить

Igor Filippov

Valeria
0

 реально пора вещи собирать!

Тебе помочь?)

Ответить

Uwxan

3

Так сразу после конференции уже было доступно, не?

Ответить

Maxim Bityukov

Uwxan
3

Речь про паблик версию

Ответить

Hoken PWNZ

2

Ай Падос

Ответить

Olga RRR

1

Когда с каждым обновлением боишься, что придётся отвыкать от родных и привычных вещей. Незыблемых.

Ответить

Valeria Nik

1

смешная страна!

Ответить

Илья Мовчан

0

Красавцы.работают как муравьи.без остановок 

Ответить

Комментарий удален

Fuji Tv24

0

Тебе помочь?

^【ライブ-Tv】日本プロゴルフ選手権大会 生放送 生中継 テレビ放送 オンライン放送 : SCCO
日本プロゴルフ選手権大会 2021 生放送 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 2021…
scco.ac
^【LIVE-Tv】日本プロゴルフ選手権大会 生放送 生中継 テレビ放送 オンライン放送…
日本プロゴルフ選手権大会 2021 生放送 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 2021…
scco.ac
Ответить

Комментарий удален

Fuji Tv24

0
【公式-生中継】日本プロゴルフ選手権大会ライブ 生中継 テレビ放送 オンライン放送 : SCCO
日本プロゴルフ選手権大会 2021 生放送 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 2021…
scco.ac
^{{生放送 }}日本プロゴルフ選手権大会ライブ 生中継 テレビ放送 オンライン放送 : SCCO
日本プロゴルフ選手権大会 2021 生放送 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 2021…
scco.ac
Ответить

Энди Румик

0

Лютая хрена,никому ненужная кроме тупых амеров.

Ответить

Комментарий удален

Mohidul Islam

0

aadawedvszrse
https://rotochamp.com/e3c/video-lightning-v-canadiens-us01.html?ref=vc.ru
https://rotochamp.com/e3c/video-mex-v-pan-en01.html?ref=vc.ru
https://rotochamp.com/e3c/video-lightning-v-canadiens-u01.html?ref=vc.ru

#VER:México vs. Panamá En Vivo…
#VER:México vs. Panamá En Vivo online&gt;[DIRECTO-TV] Match México contra Panamá en Vivo Online…
rotochamp.com
##LIVESTREAM//NHL:Lightning vs Canadiens Game 2…
##LIVESTREAM//NHL:Lightning vs Canadiens Game 2 Live&gt;Stanley Cup Final Live Online:Lightning vs…
rotochamp.com
Ответить

Fuji Tv24

0

Тебе помочь?

+#【CH.3生配信】第88回日本プロゴルフ選手権大会 生中継 : SCCO
**日本プロゴルフ選手権大会 2021 生放送** 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga…
scco.ac
^【CH.2生中継第88回日本プロゴルフ選手権大会ライブ生放送 : SCCO
**日本プロゴルフ選手権大会 2021 生放送** 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga 🔴➡&gt; https://tvpc24.com/jpga…
scco.ac
Ответить

Комментарий удален

John Fima

Ruthu
0

@Инспектор 

Ответить

Комментарий удален

John Fima

Ruthu
0

@Инспектор 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Honor
Международный конкурс дизайна от Honor: призовой фонд в почти 8 миллионов рублей и мировая слава

Компания HONOR объявляет международный конкурс дизайна HONOR Talents 2021, чтобы раскрыть таланты молодых дизайнеров со всего мира. Победители конкурса не только станут обладателями призового фонда в размере 8 миллионов рублей, но и смогут принять участие в финальном собеседовании на работу в HONOR.

0 Обсудить
2
Офтоп
NoNaMe
NoNaMe: постепенно возвращаемся
17 17 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Разработка
Маша Цепелева
Создатель WWW продал NFT исходного кода интернета за $5,43 млн на аукционе Sotheby’s Статьи редакции

Торги начались с $1000, покупатели сделали 51 ставку.

22 22 комментария
28
Фоксфорд
Онбординг на удалёнке — это тяжело. Как помочь новичкам не чувствовать себя изолированными

Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.

7 7 комментариев
11
Приёмная
Dmitriy Lopukhov
«Тинькофф» — мошенники без смс-подтверждения оплатили с карты покупки в онлайн-магазинах

Сегодня ночью с моей карты Тинькофф было совершено несколько странных списаний.

95 95 комментариев
100
Транспорт
TJ
Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции

Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.

Летающий автомобиль AirCar профессора Стефана Кляйна в полёте Klein Vision
178 178 комментариев
187
Миграция
Alexey Isaev
Куала-Лумпур: как русскому программисту живётся в азиатском киберпанке
17 17 комментариев
47
GenerationS
#20вопросов Джорджу Хелду, исполнительному вице-президенту Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса

В конце июня GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, и ВымпелКом приступили к отбору инновационных проектов в области персональной безопасности.

0 Обсудить
5
Финансы
Владимир Зинин
Как легально отсрочить выплату налогов: лайфхак для бизнеса

Всем привет. Я Владимир Зинин, финансист с многолетним опытом работы, основатель сервиса конвейерной бухгалтерии «МАКО». Сегодня я расскажу вам о том, как в критической ситуации, когда налоги нужно платить прямо сейчас, а денег нет, отсрочить эти выплаты. Одному из наших клиентов эти методы позволили, по сути, спасти бизнес и избежать банкротства.

92 92 комментария
83
NTA
Упрощение создания таблиц для записи в них данных из SQL запросов

В одном из фильмов с Уиллом Смитом главный герой в процессе обзвона клиентов заметил, что если он не кладет трубку, а сразу набирает следующий номер, то на один звонок он тратит меньше времени и в день может совершить больше звонков. Таким образом, он сократил время на мелких рутинных делах. Подобное возможно и в других сферах деятельности.…

1 1 комментарий
1
Starta VC
Starta Идет в Африку!
1 1 комментарий
2
Больше статей
null