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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Сбер» запустил социальную сеть для деловых контактов «Инсайдер» Статьи редакции

Она поможет найти сотрудников, бизнес-партнёров и инвесторов.

24 24 комментария
2877 просмотров

Пользователь может поделиться своим профилем на «Инсайдере» как визиткой — отправить ее в мессенджеры, социальные сети или показать QR-код, сообщили vc.ru в компании.

В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов.

Приложение можно скачать в App Store или Google Play и пройти регистрацию. «Инсайдер» интегрирован в сервис трудоустройства «Работа.ру» «Сбера», поэтому при наличии резюме на «Работа.ру» или аккаунта в «ВКонтакте» можно выбрать автозаполнение.

Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста.

По данным создателей сервиса, сейчас в сети уже зарегистрированы тысячи пользователей, в том числе сотрудники Skyeng, Mail.ru Group, Яндекс, Biglion, МТС и экосистемы «Сбера».

По данным Google Play, «Инсайдер» тестируется с марта 2021 года.

«Инсайдер» «Сбер»

#сбер #новости

24 24 комментария
1
7
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24 комментария
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Artyom Zakharov

42

Социальная сеть «Инсайдер», платежная система «Откат», краудфандинговая платформа «Распил». Время невероятных названий)

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Rownie

23

Теперь понятно для чего запретили LinkedIn

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Michael Petrov

Rownie
2

ага... 5 лет назад проплатили, что сейчас выпустить клона. быстрые.

P.S. по отзывам продактов сайтов вакансий добавление функций linkedinа в тестах не дало положительных резальтатов, после того как его забанили.

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Для закладок

13

Опять будут парсить линкедин

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Эдуард Чистяков

6

В какой-то момент придут инфоцыгане и все засрут

Ответить

Константин Мурчиков

Эдуард
0

+1

Ответить

ivan krapivin

Эдуард
0

Я так понимаю для них и делали

Ответить

A V

4

Можно было назвать по скрепному «Лазутчик»😀

Ответить

Для закладок

A
6

"Крепостной"

Ответить

A V

Для
3

или «утечка перс. данных» )

Ответить

A V

Для
1

Крепостной - это соцсеть для госов же? )

Ответить

Raimond Vladimirov

Для
1

СберКрепостной

Ответить

A V

Raimond
0

СборКонтактёр 😆

Ответить

Надежда Жукова

4

Линкедин уже не торт

Ответить

Константин Мурчиков

Надежда
0

Ужеине торт 😁

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Дмитрий Зыков

1

Ну почему СБЕР?! А ведь могло бы быть и неплохо 😕

Ответить

Game Topia

1

Я люблю сбер банк, но остальными их продуктами пользоваться впадлу. Настоящие профессионалы не пойдут к сберу.

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Andrew Nemish

1

Хорошее приложение. Интерфейс удобный, а главное практичный .

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A V

Andrew
0

для нетворкинга в коворкинге? 🤔

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Сергей Аверин

1

Когда уже запустят «связи.ру», ждем от спёрбанка новину. Вы хоть одного знаете человека кто устроился на блатное место с улицы?? И о каких профессионалах вообще идет речь в этой стране

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A V

Сергей
0

и платную версию «Блат.ру»👌

Ответить

Game Topia

0

Тема очень интересная, поэтому каждый раз будоражит мое сознание, от чего мыслей накопилось уже на несколько doc томов. Даже могу реализовать все сам. Но без совсем небольшого стартового капитала не обойтись. Жаль .... Уверен, что приложение подняло рамку функционала на новый уровень. 

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Лев Щенин

0

Отличное название!
А можно создать уровень "Администратор" для товарища майора?
(там сразу статья идёт по Уголовному кодексу РФ за "инсайдерскую" торговлю на фондовой бирже Санкт-Петербурга)

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Dmitriy

0

Социальная сеть для инсайдеров из службы безопасности

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