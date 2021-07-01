«Сбер» запустил социальную сеть для деловых контактов «Инсайдер» Статьи редакции
Она поможет найти сотрудников, бизнес-партнёров и инвесторов.
Пользователь может поделиться своим профилем на «Инсайдере» как визиткой — отправить ее в мессенджеры, социальные сети или показать QR-код, сообщили vc.ru в компании.
В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов.
Приложение можно скачать в App Store или Google Play и пройти регистрацию. «Инсайдер» интегрирован в сервис трудоустройства «Работа.ру» «Сбера», поэтому при наличии резюме на «Работа.ру» или аккаунта в «ВКонтакте» можно выбрать автозаполнение.
Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста.
По данным создателей сервиса, сейчас в сети уже зарегистрированы тысячи пользователей, в том числе сотрудники Skyeng, Mail.ru Group, Яндекс, Biglion, МТС и экосистемы «Сбера».
По данным Google Play, «Инсайдер» тестируется с марта 2021 года.
Социальная сеть «Инсайдер», платежная система «Откат», краудфандинговая платформа «Распил». Время невероятных названий)
Теперь понятно для чего запретили LinkedIn
ага... 5 лет назад проплатили, что сейчас выпустить клона. быстрые.
P.S. по отзывам продактов сайтов вакансий добавление функций linkedinа в тестах не дало положительных резальтатов, после того как его забанили.
В какой-то момент придут инфоцыгане и все засрут
Можно было назвать по скрепному «Лазутчик»😀
"Крепостной"
Линкедин уже не торт
Я люблю сбер банк, но остальными их продуктами пользоваться впадлу. Настоящие профессионалы не пойдут к сберу.
Хорошее приложение. Интерфейс удобный, а главное практичный .
Когда уже запустят «связи.ру», ждем от спёрбанка новину. Вы хоть одного знаете человека кто устроился на блатное место с улицы?? И о каких профессионалах вообще идет речь в этой стране
Тема очень интересная, поэтому каждый раз будоражит мое сознание, от чего мыслей накопилось уже на несколько doc томов. Даже могу реализовать все сам. Но без совсем небольшого стартового капитала не обойтись. Жаль .... Уверен, что приложение подняло рамку функционала на новый уровень.
Отличное название!
А можно создать уровень "Администратор" для товарища майора?
(там сразу статья идёт по Уголовному кодексу РФ за "инсайдерскую" торговлю на фондовой бирже Санкт-Петербурга)
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