Бывшие сотрудники Google создали платный поисковик без рекламы и с защитой личных данных Статьи редакции
Первые три месяца он будет бесплатным, затем — $4,95 в месяц.
Создатели поисковика Neeva отказались от рекламы, чтобы у пользователей не было отвлекающих факторов и проблем с конфиденциальностью, пишет Fast Company.
Компания привлекла $77,5 млн, в том числе от венчурных фирм Greylock и Sequoia. Её основали бывшие топ-менеджеры Google Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) и Вивек Рагхунатан (Vivek Raghunathan). В компании работают 60 человек, 30% из которых до этого работали в Google.
Первые три месяца поисковик будет бесплатным, затем будет стоить $4,95 в месяц. В стоимость входят приложения для iPhone и iPad, а также расширения для браузеров Chrome, Firefox, Safari, Edge и Brave.
По умолчанию Neeva хранит запросы в течение 90 дней для улучшений подсказок, но пользователь в любой момент может удалить историю и запретить ее сохранение.
Внешне Neeva похожа на Google. Поле поиска содержит чередующийся набор слоганов, таких как «Здесь нет рекламы» и «Вы не продукт». Также по мере ввода появляются автоматические подсказки и ссылки на похожие поисковые запросы.
Neeva самостоятельно проиндексировала несколько миллиардов веб-страниц, но внизу результатов поиска есть ссылки на Apple, Bing и Yelp, к другим поставщикам информации относятся Intrinio, Weather.com и Xignite. Также поисковик использует карту Google Maps.
В компании отмечают, что поисковик ещё нужно дорабатывать. В следующем месяце она планирует несколько крупных запусков, которые предлагают улучшение качества сервиса.
Но как же тогда вселенная будет посылать мне знаки 🥺
Пришли фото карты с двух сторон и вселенная откроет свои секреты, только тебе.
Поставьте прививку и у вас цифровая чакра откроется.
а полученным за прививку QR кодом теперь можно платить, сбер подключил уже :)
Нужно чип вживить и помню фильм назывался Универсальный солдат, вот что уже реально.
т.е. они создали обычный поисковик и автоматом прикрутили к нему блокировщик рекламы за $4,95 в месяц? Про защиту личных данных сейчас говорят все кому не лень, однако в Америке пару раз в год крупные суды про утечки и всевозможные сливы.
*еще эта чудесная фраза "Бывшие сотрудники Google...", там человек мог работать пару лет на раздаче в столовой или занимать какую-то низшую должность перекладывая бумажки, но он все равно во всех последующих своих начинаниях будет "бывшим сотрудником Google"! Там за год увольняются сотни людей, если не тысячи.
Тут я думаю главная ценность в конфиденциальности, они не собирают данные от тебе.
Блокировщик отключит тебе рекламу на большинстве сайтов, но всё равно поисковые системы будут составлять твой профиль-портрет и торговать когортами которые нужны рекламодателям, а потом ты листаешь фейсбук на мобилке без блокировщика и тебя заёбывает реклама шампуня который ты гуглила пол-года назад.
Я конечно далёк от паранои и буду продолжать пользоваться гуглом, но нужно осознавать что реклама это вершина айсберга, самое плохое тут не реклама а сбор и аккумулирование информации.
В статье написано «ее основали бывшие ТОП-менеджеры Google». Какая столовая? Какие бумажки? Может ещё предположишь, что кофе разносили?
Хочу поисковик, в котором присутствуют все сайты интернета, а не как в яше/гугле/бинге, в которых выпиливают сайты по требованиям разных засранцев.
спустя год - блин, к нам приехали те самые засранцы, мы стали как все и наша модель не рентабельна))))
Платный поисковик + Заявка на ожидание запуска пришла в спам
=
Успешный продукт
Пять баксов карман грели, хотел уже отдать, а тут такое.
Не сразу понял, что за Карман Грели и зачем ему ваши 5 баксов
Google мог бы тоже ввести платную подписку как на YouTube
Зачем? Данные более ценный ресурс, чем 4.95$ каждый месяц
собираешь по 4,95 каждый месяц+продаешь данные пользователя, но говоришь что не продаешь
PROFIT
Да и введёт, если захочет, и очередной стартап накроется медным тазом. Наверное, сотрудники не очень умные были, потому бывшие.
С условием возможности гарантированного удаления всех собранных данных о пользователе. В том числе и у третьих лиц.
А как же Уткаутка? Кто уже успел сравнить? Через сколько ФСБ приезжает?
Сегодня произошел случай, который перевернул мое отношение к политике персональных данных. Мы парсим номера с МТТ, потому что их АПИ не позволяет их забирать, верней не позволяло раньше. Тут у нас отвалились номера и надо было решать проблему, зашел по ссылке где они раньше были, номеров не нашел, сайт закрыл. Через 5 минут звонит номер, я поднимают трубку, там говорят Здравствуйте, называют мое имя, и говорят что я только что был на странице с номерами МТТ но к сожалению ни чего не выбрал, может мне стоит помочь! ВЫ ЧЕ ТАМ В КРАЙ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ В МТТ!!! Это уже какой-то ахтунг, хрен с ним когда мне подсовывают кроссрекламу, но когда мне уже звонят на личный номер после того как я был на сайте, это уже какой-то перебор!
Пхпхпхх, впрочем ничего нового, однако я представляю, как это вам сломало мозг.
Мне не сломало, у меня претензия не к сбору, я понимаю что как тегируют и собирают и линкуют разные метаданные... моя претензия в том что мне ПОЗВОНИЛИ после того как я был у них на сайте!
Скажите сайт, я хочу тоже такое. А то кроме мамы на телефон больше никто не звонит :(
Через годик рыночек покажет, что для рядового американца его PRIVACY не стоит 5 баксов в месяц, очень наглядный будет пример.
ДакДакГоу - бесплатна, и приватна.
А что мешает бесплатно использовать адблоки и vpn что уже стало стандартом для многих, при этом пользоваться поисковиком с нормальными алгоритмами. Чем платить 5 бачей за сырой продукт, который найдет всякий мусор, так как собственные алгоритмы еще совсем "младенцы". Очередной стартап ради стартапа)
адблоки и vpn
тем что гугл хранит историю ваших запросов, и умеет делать кросс привязку, те сегодня под одним VPN, завтра под другим и вроде разные люди, но потом залогинился в сервисы гугла под одиним VPN, а потом под другим - и гугл уже знает, что это один человек.
Для обычного человека, маскироваться так, чтобы гугл не смог склеить две разные сесии - это очень неудобно.
данный поисковик не решает это проблему) Все равно переходим на сайты, которые также смогут определить все)
Выглядит отличным сервисом для подписки Apple One
Не, скорее что-то вроде "Darkweb starter pack", где тебе дают этот поисковик в фуррифоксе, полурабочий ВПН тупо для того, что бы ты мог "анонимно" полистать новости на РБК.
В компании отмечают, что поисковик ещё нужно дорабатывать.
Нужно дорабатывать, а они уже отмечают!
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Скоро google скажет, что технология украдена (как с Левандовски) и конец новому поисковику.
Посмотрел страницу фич. Ничего не зацепило.
Что мы имеем:
1. Громкое имя — Ex-Google Engineer
2. Приватность — у всех сейчас приватность, да, например: DuckDuckGo. Google тоже приватность обещает.
3. Не будем зарабатывать на рекламе, но будем по подписке.
Что будут делать ребята из Neeva, когда Гугл введет тоже подписку, где результаты будут без рекламы и тд? Будет бесплатная версия с рекламой и платная, но без нее.
Не хватает в конце: «Silicon Valley - Making the World a Better Place» 😆
Ага, а чаще всего эти "Экс-Гугл-Инженер" просто уборщики, или челы разносящие кофе по офису.
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