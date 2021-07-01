Первые три месяца он будет бесплатным, затем — $4,95 в месяц.

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Создатели поисковика Neeva отказались от рекламы, чтобы у пользователей не было отвлекающих факторов и проблем с конфиденциальностью, пишет Fast Company.

Компания привлекла $77,5 млн, в том числе от венчурных фирм Greylock и Sequoia. Её основали бывшие топ-менеджеры Google Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) и Вивек Рагхунатан (Vivek Raghunathan). В компании работают 60 человек, 30% из которых до этого работали в Google.

Первые три месяца поисковик будет бесплатным, затем будет стоить $4,95 в месяц. В стоимость входят приложения для iPhone и iPad, а также расширения для браузеров Chrome, Firefox, Safari, Edge и Brave.

По умолчанию Neeva хранит запросы в течение 90 дней для улучшений подсказок, но пользователь в любой момент может удалить историю и запретить ее сохранение.

Внешне Neeva похожа на Google. Поле поиска содержит чередующийся набор слоганов, таких как «Здесь нет рекламы» и «Вы не продукт». Также по мере ввода появляются автоматические подсказки и ссылки на похожие поисковые запросы.

Neeva Fast Company

Neeva самостоятельно проиндексировала несколько миллиардов веб-страниц, но внизу результатов поиска есть ссылки на Apple, Bing и Yelp, к другим поставщикам информации относятся Intrinio, Weather.com и Xignite. Также поисковик использует карту Google Maps.