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Сервисы
Nazigul Jusupova

Бывшие сотрудники Google создали платный поисковик без рекламы и с защитой личных данных Статьи редакции

Первые три месяца он будет бесплатным, затем — $4,95 в месяц.

53 53 комментария
3577 просмотров

Создатели поисковика Neeva отказались от рекламы, чтобы у пользователей не было отвлекающих факторов и проблем с конфиденциальностью, пишет Fast Company.

Компания привлекла $77,5 млн, в том числе от венчурных фирм Greylock и Sequoia. Её основали бывшие топ-менеджеры Google Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) и Вивек Рагхунатан (Vivek Raghunathan). В компании работают 60 человек, 30% из которых до этого работали в Google.

Первые три месяца поисковик будет бесплатным, затем будет стоить $4,95 в месяц. В стоимость входят приложения для iPhone и iPad, а также расширения для браузеров Chrome, Firefox, Safari, Edge и Brave.

По умолчанию Neeva хранит запросы в течение 90 дней для улучшений подсказок, но пользователь в любой момент может удалить историю и запретить ее сохранение.

Внешне Neeva похожа на Google. Поле поиска содержит чередующийся набор слоганов, таких как «Здесь нет рекламы» и «Вы не продукт». Также по мере ввода появляются автоматические подсказки и ссылки на похожие поисковые запросы.

Neeva Fast Company

Neeva самостоятельно проиндексировала несколько миллиардов веб-страниц, но внизу результатов поиска есть ссылки на Apple, Bing и Yelp, к другим поставщикам информации относятся Intrinio, Weather.com и Xignite. Также поисковик использует карту Google Maps.

В компании отмечают, что поисковик ещё нужно дорабатывать. В следующем месяце она планирует несколько крупных запусков, которые предлагают улучшение качества сервиса.

Бывший глава рекламного бизнеса Google…
По мнению Шридхара Рамасвами, в погоне за прибылью у Google ухудшилось качество поиска, поэтому…
vc.ru

#новости #neeva

53 53 комментария
15
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53 комментария
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Ekaterina Zaitseva

23

Но как же тогда вселенная будет посылать мне знаки 🥺

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semen matrasov

Ekaterina
7

Пришли фото карты с двух сторон и вселенная откроет свои секреты, только тебе.

Ответить

Sergei Timofeyev

semen
2

С шести и СМС

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergei
1

а ты опытный!

Ответить

badResistor

Ekaterina
2

Поставьте прививку и у вас цифровая чакра откроется.

Ответить

Semen Unban

badResistor
0

а полученным за прививку QR кодом теперь можно платить, сбер подключил уже :)

Ответить

Александр Антипов

badResistor
0

Нужно чип вживить и помню фильм назывался Универсальный солдат, вот что уже реально. 

Ответить

Иванка Сегодина

13

т.е. они создали обычный поисковик и автоматом прикрутили к нему блокировщик рекламы за $4,95 в месяц? Про защиту личных данных сейчас говорят все кому не лень, однако в Америке пару раз в год крупные суды про утечки и всевозможные сливы.
*еще эта чудесная фраза "Бывшие сотрудники Google...", там человек мог работать пару лет на раздаче в столовой или занимать какую-то низшую должность перекладывая бумажки, но он все равно во всех последующих своих начинаниях будет "бывшим сотрудником Google"! Там за год увольняются сотни людей, если не тысячи.

Ответить

Sergei Timofeyev

Иванка
10

5 баксов сейчас, суды - потом.

Ответить

Дима Венглинский

Иванка
3

Тут я думаю главная ценность в конфиденциальности, они не собирают данные от тебе.

Блокировщик отключит тебе рекламу на большинстве сайтов, но всё равно поисковые системы будут составлять твой профиль-портрет и торговать когортами которые нужны рекламодателям, а потом ты листаешь фейсбук на мобилке без блокировщика и тебя заёбывает реклама шампуня который ты гуглила пол-года назад. 

Я конечно далёк от паранои и буду продолжать пользоваться гуглом, но нужно осознавать что реклама это вершина айсберга, самое плохое тут не реклама а сбор и аккумулирование информации.

Ответить

Сергей Макаров

Иванка
2

В статье написано «ее основали бывшие ТОП-менеджеры Google». Какая столовая? Какие бумажки? Может ещё предположишь, что кофе разносили?

Ответить

Blez Paskal

Сергей
0

статью не читай@на заголовок отвечай 

Ответить

Danila

6

Хочу поисковик, в котором присутствуют все сайты интернета, а не как в яше/гугле/бинге, в которых выпиливают сайты по требованиям разных засранцев.

Ответить

Evgeniy Onegin

Danila
1

спустя год - блин, к нам приехали те самые засранцы, мы стали как все и наша модель не рентабельна)))) 

Ответить

Danila

Evgeniy
0

В клирнете такой сайт в принципе не может существовать долго, либо штрафами заклюют, либо домен отберут
только в .onion/.i2p форматах
но вот на таком сайте я бы и рекламу не отключал адблоком

Ответить

messarovich Nick

5

Платный поисковик + Заявка на ожидание запуска пришла в спам
=
Успешный продукт

Ответить

Termit Development

messarovich
1

... Но, "Вы не продукт"!

Ответить

Амбиент Музыкантов

5

Пять баксов карман грели, хотел уже отдать, а тут такое.

Ответить

Stepan Gurov

Амбиент
1

Не сразу понял, что за Карман Грели и зачем ему ваши 5 баксов

Ответить

Semen Unban

Stepan
0

аххахаххаахахахааахаххааххаа

Ответить

Blez Paskal

Stepan
0

Carmen Grelly 

Ответить

Yury Kotov

2

Google мог бы тоже ввести платную подписку как на YouTube

Ответить

Ваня Самков

Yury
8

Зачем? Данные более ценный ресурс, чем 4.95$ каждый месяц

Ответить

Олег Саенов

Ваня
2

собираешь по 4,95 каждый месяц+продаешь данные пользователя, но говоришь что не продаешь
PROFIT

Ответить

Джон Картошкин

Yury
3

Да и введёт, если захочет, и очередной стартап накроется медным тазом. Наверное, сотрудники не очень умные были, потому бывшие.

Ответить

Volodymyr Varda

Джон
2

А вы точно HR ?

Ответить

Александр Ненадо

Yury
0

С условием возможности гарантированного удаления всех собранных данных о пользователе. В том числе и у третьих лиц.

Ответить

Jack Hammer

4

А как же Уткаутка? Кто уже успел сравнить? Через сколько ФСБ приезжает?

Ответить

Nadezda Bykova

Jack
1

Вот тоже интересно. Утка по крайней мере бесплатна

Ответить

Angel Vivaldi

2

Сегодня произошел случай, который перевернул мое отношение к политике персональных данных. Мы парсим номера с МТТ, потому что их АПИ не позволяет их забирать, верней не позволяло раньше. Тут у нас отвалились номера и надо было решать проблему, зашел по ссылке где они раньше были, номеров не нашел, сайт закрыл. Через 5 минут звонит номер, я поднимают трубку, там говорят Здравствуйте, называют мое имя, и говорят что я только что был на странице с номерами МТТ но к сожалению ни чего не выбрал, может мне стоит помочь! ВЫ ЧЕ ТАМ В КРАЙ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ В МТТ!!! Это уже какой-то ахтунг, хрен с ним когда мне подсовывают кроссрекламу, но когда мне уже звонят на личный номер после того как я был на сайте, это уже какой-то перебор!

Ответить

Jack Hammer

Angel
0

Пхпхпхх, впрочем ничего нового, однако я представляю, как это вам сломало мозг.

Ответить

Angel Vivaldi

Jack
0

Мне не сломало, у меня претензия не к сбору, я понимаю что как тегируют и собирают и линкуют разные метаданные... моя претензия в том что мне ПОЗВОНИЛИ после того как я был у них на сайте!

Ответить

Поддержка Сайта

Angel
0

Скажите сайт, я хочу тоже такое. А то кроме мамы на телефон больше никто не звонит :(

Ответить

Максим Лялин

1

Через годик рыночек покажет, что для рядового американца его PRIVACY не стоит 5 баксов в месяц, очень наглядный будет пример.

Ответить

Igor Radysiuk

Максим
0

ДакДакГоу - бесплатна, и приватна. 

Ответить

Jack Hammer

Igor
0

Но это не точно.

Ответить

Evgeniy Onegin

1

А что мешает бесплатно использовать адблоки и vpn что уже стало стандартом для многих, при этом пользоваться поисковиком с нормальными алгоритмами. Чем платить 5 бачей за сырой продукт, который найдет всякий мусор, так как собственные алгоритмы еще совсем "младенцы". Очередной стартап ради стартапа) 

Ответить

Danila

Evgeniy
0

Техническая безграмотность пользователей, вероятно.

Ответить

Sergey Ivanov

Evgeniy
0

адблоки и vpn

тем что гугл хранит историю ваших запросов, и умеет делать кросс привязку, те сегодня под одним VPN, завтра под другим и вроде разные люди, но потом залогинился в сервисы гугла под одиним VPN, а потом под другим - и гугл уже знает, что это один человек.

Для обычного человека, маскироваться так, чтобы гугл не смог склеить две разные сесии - это очень неудобно.

Ответить

Evgeniy Onegin

Sergey
0

данный поисковик не решает это проблему) Все равно переходим на сайты, которые также смогут определить все) 

Ответить

Фёдор Хан

Sergey
0

Что в ваших запросах такого особенного что вы как обосранные бегаете с этой безопасностью в интернете? 

Ответить

Dmitriy

0

Выглядит отличным сервисом для подписки Apple One

Ответить

Jack Hammer

Dmitriy
0

Не, скорее что-то вроде "Darkweb starter pack", где тебе дают этот поисковик в фуррифоксе, полурабочий ВПН тупо для того, что бы ты мог "анонимно" полистать новости на РБК.

Ответить

Dmitriy

Jack
0

Не, поисковик без рекламы, но за деньги — отлично вписывается в концепцию Apple о Privacy и развитии сервисов по подписке

Ответить

aeli mill

Dmitriy
0

Уже некоторое время гуляют слухи на основе apple-вакансий, что у них в разработке своя поисковая система, так что ..

Ответить

Dmitriy

aeli
0

Не важно: свой или купят, речь про то, что такой сервис отлично подойдет для Apple One

Ответить

Вася Пражкин

0

 В компании отмечают, что поисковик ещё нужно дорабатывать.

Нужно дорабатывать, а они уже отмечают!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

Скоро google скажет, что технология украдена (как с Левандовски) и конец новому поисковику. 

Ответить

Superposition

0

Посмотрел страницу фич. Ничего не зацепило.
Что мы имеем:

1. Громкое имя — Ex-Google Engineer
2. Приватность — у всех сейчас приватность, да, например: DuckDuckGo. Google тоже приватность обещает.
3. Не будем зарабатывать на рекламе, но будем по подписке.

Что будут делать ребята из Neeva, когда Гугл введет тоже подписку, где результаты будут без рекламы и тд? Будет бесплатная версия с рекламой и платная, но без нее.

Не хватает в конце: «Silicon Valley - Making the World a Better Place» 😆

Ответить

Jack Hammer

Superposition
–1

Ага, а чаще всего эти "Экс-Гугл-Инженер" просто уборщики, или челы разносящие кофе по офису.

Ответить

Ринат Хафизов

0

"Внешне Neeva похожа на <s>Google</s>любой поисковик".

Ответить

Mike Espoo

0

 Ого, а это интересно.

Ответить

Эмилия Теплова

0

А чё так дёшево?
Пользователи же нуждаются в поисковике с защитой данных

Ответить
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