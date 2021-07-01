Ozon сразу после оплаты сдвигает доставку на более позднюю

Краткое содержание: Ozon на всех этапах заказа показывает доставку "завтра и бесплатно", а после онлайн оплаты дата доставки меняется на более позднюю. При том, что и в карточке товара, и на всех этапах заказа (если его повторить), дата доставки остается все еще "завтра", то есть все еще максимально стимулирующая к оплате.