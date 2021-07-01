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Маша Цепелева

Amazon вела переговоры со Slack, Dropbox и другими сервисами о создании альянса для конкуренции с Microsoft — Insider Статьи редакции

Компания хотела продавать пакет бизнес-приложений, утверджают источники.

  • Amazon вела переговоры с Dropbox, Slack, сервисом для управления проектами Smartsheet и другими о создании альянса Rebel Alliance («Альянс повстанцев»), сообщает Insider со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.
  • Amazon Web Services (AWS) хотела предлагать пакет бизнес-приложений по одной цене, чтобы потеснить Microsoft на этом рынке. Переговоры начались больше года назад, не ясно, на какой они стадии сейчас.
  • AWS предоставляет разработчикам хранилище файлов, сетевые и другие сервисы. На рынке бизнес-приложений лидером остаётся пакет Microsoft 365 с приложениями Office, электронной почтой и корпоративной платформой Microsoft Teams.
  • Amazon, Dropbox, Salesforce (разработчик Slack) и Smartsheet отказались от комментариев.

#новость #amazon

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Сергей Щукин

14

Rebel Alliance 🤣🤣🤣

Это амазон, у которого люди падают замертво на упаковке/сортировке?
Это амазон, который уничтожает 200.000 SKU в неделю, тк хранить вещи дороже, чем сломать?

Сука, постмодернизм

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Arester 1703

Сергей
1

Постмодерн фонтанировал на заявлении Безоса про уход из Амазона. Он там заявил, что, в принципе, у нас условия для работников ниче так, но станут такими хорошими, что прям-прям. По контексту читалось как будто компания только и будет делать, что улучшать условия труда, да и вообще раньше только этим я занималась :D 
А вот например, ведь как взглянуть. С одной стороны ужас, что люди не имели времени выйти пописать, и сцали в бутолчки, а с другой, это же по-сути личный туалет :DDD

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Вася Пражкин

5

Где-то вдалеке машут ручками ребята из гугла:
У нас тоже есть офис, херова туча мессенжеров, облачное хранение и масса еще разных сервисов, выберите нас!

Эх, продакта им не хватает хорошего..

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Arester 1703

3

Я не представляю, чтобы Безос пошёл с кем-то на более ли менее сносные условия. Там скорее шла речь о поглощении.

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Artemy

Arester
3

С женой при разводе на сносные пошел, насколько я помню.

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Arester 1703

Artemy
0

Бракоразводные процессы это всегда такая история, что лучше о них всерьёз не говорить. Что у них там за скелеты в чуланах и прочее, а вот в бизнесе факт фактом - либо ему все, тебе «зарплата», либо сделки не состоится..

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Artemy

1

А создала с Microsoft походу

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Leo Sol

0

Что за источники?

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Ilya Tsarhart

0

Salesforce - владельцы слака, а не его разработчики. Купили они его не так давно.

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Игорь Кузнецов

0

В Windows 11 же встроили магазин приложений от амазана

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evilnw

0

А потом Amazon кинет партнёров или выкрутит цены.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

А прикиньте Микрософт бы психанули и договорились с Волмартом дружить против Амазона в отместку :) Типа хотели зохавать наш офис? Да мы зохаваем ваш ритэйл! 

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T L

БАБКА
0

Я вам открою всем известную тайну, валмарт и майкрософт стратегические партнёры на протяжении лет 5. Как раз было заключено соглашение с надеждой отжать долю икомерц у амазон.

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Добрый колос

0

Какой ещё альянс, Амазон и без всяких альянсов при желании задавит... Даже мелкомягких 🤦‍♂️

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