Amazon вела переговоры со Slack, Dropbox и другими сервисами о создании альянса для конкуренции с Microsoft — Insider Статьи редакции
Компания хотела продавать пакет бизнес-приложений, утверджают источники.
- Amazon вела переговоры с Dropbox, Slack, сервисом для управления проектами Smartsheet и другими о создании альянса Rebel Alliance («Альянс повстанцев»), сообщает Insider со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.
- Amazon Web Services (AWS) хотела предлагать пакет бизнес-приложений по одной цене, чтобы потеснить Microsoft на этом рынке. Переговоры начались больше года назад, не ясно, на какой они стадии сейчас.
- AWS предоставляет разработчикам хранилище файлов, сетевые и другие сервисы. На рынке бизнес-приложений лидером остаётся пакет Microsoft 365 с приложениями Office, электронной почтой и корпоративной платформой Microsoft Teams.
- Amazon, Dropbox, Salesforce (разработчик Slack) и Smartsheet отказались от комментариев.
Rebel Alliance 🤣🤣🤣
Это амазон, у которого люди падают замертво на упаковке/сортировке?
Это амазон, который уничтожает 200.000 SKU в неделю, тк хранить вещи дороже, чем сломать?
Сука, постмодернизм
Постмодерн фонтанировал на заявлении Безоса про уход из Амазона. Он там заявил, что, в принципе, у нас условия для работников ниче так, но станут такими хорошими, что прям-прям. По контексту читалось как будто компания только и будет делать, что улучшать условия труда, да и вообще раньше только этим я занималась :D
А вот например, ведь как взглянуть. С одной стороны ужас, что люди не имели времени выйти пописать, и сцали в бутолчки, а с другой, это же по-сути личный туалет :DDD
Где-то вдалеке машут ручками ребята из гугла:
У нас тоже есть офис, херова туча мессенжеров, облачное хранение и масса еще разных сервисов, выберите нас!
Эх, продакта им не хватает хорошего..
Я не представляю, чтобы Безос пошёл с кем-то на более ли менее сносные условия. Там скорее шла речь о поглощении.
Бракоразводные процессы это всегда такая история, что лучше о них всерьёз не говорить. Что у них там за скелеты в чуланах и прочее, а вот в бизнесе факт фактом - либо ему все, тебе «зарплата», либо сделки не состоится..
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Salesforce - владельцы слака, а не его разработчики. Купили они его не так давно.
А потом Amazon кинет партнёров или выкрутит цены.
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А прикиньте Микрософт бы психанули и договорились с Волмартом дружить против Амазона в отместку :) Типа хотели зохавать наш офис? Да мы зохаваем ваш ритэйл!
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Краткое содержание: Ozon на всех этапах заказа показывает доставку "завтра и бесплатно", а после онлайн оплаты дата доставки меняется на более позднюю. При том, что и в карточке товара, и на всех этапах заказа (если его повторить), дата доставки остается все еще "завтра", то есть все еще максимально стимулирующая к оплате.
Приложения пока работает только на iOS.
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