На Госуслугах произошёл сбой — части пользователей предлагают подождать до 30 минут для входа на сайт Статьи редакции
Сайт был недоступен, так как Минцифры добавляло новые сервисы.
Сайт Госуслуги лёг — на нём появилось сообщение, что более 500 тысяч посетителей заказывают услуги, а также пятиминутный таймер, пишет РБК.
Обновлено в 12:20. В Минцифры пояснили, что сайт может быть недоступен, так как на сайте проводят работы по добавлению новых сервисов.
Обновлено в 13:20. Сайт работает в нормальном режиме.
Некоторым редакторам vc.ru предложили подождать 30 минут.
2 июля Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам — среди них и Госуслуги.
Также 2 июля Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет — её тоже можно оформить на Госуслугах. Через Госуслуги также нужно получать QR-коды для посещения ресторанов в Москве.
Государственный же сайт - встаньте в очередь, чтобы попасть на него
очередь электронная и на месяц вперёд!
Так оно и есть!
Менял права. запись на 2 недели вперёд и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на строго определённое время!
Условно 10 число 12:45 и всё!
Не можешь, ну и иди в пешее эротическое, это твои проблемы!
Ну ок, записался, приехал.
Тут же приходят люди берут талончик в живую очередь и меняют сразу.
Вопросу НАКУА эти госуслуги, если без них быстрее и проще.
(правда дороже цена 2000 р, через г. услуги 1400),
поэтому если надо срочно, 600 рублей между этими решениями поперёк не встанут.
Вот и вопрос: " где удобство и скорость?"
Далее
Делал изменение данных на авто, оплатил через госуслуги, на месте с меня потребовали чек об оплате.
Где я его возьму?
Попросили прислать выписку на ЛИЧНУЮ почту инспектора.
Т.е они-то понятно идут на встречу людям, но выходит они не видят оплату у себя?
Предполагаю, что за эти госуслуги кое-кто получил лярды, кто-то получил откаты.
А оно работает через жопу.
Менял загранпаспорт в Москве и они как раз всех, кто не в госуслугах, шлют лесом, поскольку их "штрафуют" за отклонение от тайминга. И наоборот жалуются люди во вне, типа я занимал, куда вы лезите.
Ну и права так же менял без проблем, получил их чуть раньше срока в гос. услугах.
Интересно сколько неуспешных кейсов у них. По идеи там как раз работают над снижением доли неуспешных кейсов и улучшению NPS.
Я все действия производил в Kaлинингpaдe.
Права заменил за 30 минут.
А вот изменения в птс я делал 3 часа!!!
Это пипец какой то был. Филиал ада.
Какой нафиг тайминг!
Сразу вспомнились очереди 10 летней давности и почта россии прицепом.
И тут приходят страшные воспоминания про очереди в сбербанке :)
Каким образом сбербанк относится к госуслугам?
Сбербанк, это коммерческое предприятие, заинтересованное в быстрооказываемых качественных услугах и если клиенты будут недовольны, то это скажется в итоге на доходах.
А гос услуги сами ничего по сути не делают, они только единая прокладка между гражданином и кучей ведомств, которые мало того, что как были совком, так многие там в этой бюрократии и застряли, так ещё и сами госуслуги не могут качественно оказать эти услуги.
Выше в комменте написал, про записи через 2 недели и невозможность посмотреть факт оплаты выполняющему эту самую услугу.
У «совков» хотя бы было оправдания - тогда по сайты не знали ещё😄
Плоский завод
Действительно, от агрегаторов никакой пользы
Ну в данном случае, от госуслуг наверное пользы больше, чем от всех остальных агрегаторов вместе взятых.
Но некоторые вещи всё ещё недопилены до конца, и ещё вопрос, будут ли допиливаться.
Не считая того, что госуслуги не могут "раздавать волшебный пендель" на месте исполнителям.
Технологичные технологии
Причина проста - там работают чуваки закончившие супер курсы, после которых сразу трудоустраивают. Другой причины быть не может. Хотя атака пришельцев на датацентр тоже подходит.
Атака госдепа на госуслуги. Опять американские хацклеры подрывают устои россии.
Почему обязательно сбой? Президент обьявил очередную раздачу денег населению - все и бросились оформлять пособия. Какой смысл масштабировать госуслуги под такой наплыв, если он к вечеру точно закончится? Проще поставить заглушку и распределить нагрузку во времени
Сайты каких нибудь вузов, годов 2009 на много быстрее будут чем этот вечно лагающий госуслуги 🤢
А еще можно создать пустой html файл у себя на рабочем столе и он вообще будет открываться мгновенно.
Госуслуги я не защищаю,. Конечно же, должны были продумать инфраструктуру так чтобы держала бОльшие нагрузки, но твое сравнение ни о чем вообще
Возможно они и писали свои госуслуги чисто, как ты сказал на html без css и php на шару, как повезёт все в одну корзину
Ушла на базу
Только что пытался зайти пообедать, паренёк на входе долго не мог ничего считать по моему QR. В итоге подошёл другой сотрудник и показал ему, что можно считать через приложение Московский транспорт, только там и сработало. На госуслугах действительно блок на 30 минут.
В кафе я был один, а мэрия отчиталась про падение выручки у рестораторов на 20% 🤔
Если вы в этом кафе впервые, то еще отчитаются о росте новых клиентов на 100%
На прививки от ковида резко возникла очередь более чем на 14 дней, класс)
Вакцинировался ещё зимой, QR-кода в сертификате так и нет. Две недели с поддержкой общался, без толку. В очередной раз все через жопу, хорошо хоть московские сервисы нормально работают.
Просто они загрузили QR-коды для переболевших. Вот они и легли))
Я кстатт затестил свой подмосковный код. В 3 ресторана пустили, а в Старбаксе он не прочитался🤷♂️😁
Кстати код считывается как с браузера так и со скрина
Ещё главное пасапорт нет забыть, а то шаурмой придется питаться, там пока не спрашивают 😅😅😅
Пора запускать стартап по входу в Гос услуги без очереди и на высокой скорости. Как думаете взлетит?
Сейчас лучше запускать стартап по выносу девчонкам винишка из ресторанов.
Сайт был недоступен, так как Минцифры добавляло новые сервисы.
Почему бы не обновлять сайт когда им никто не пользуется, например, ночью...А, дааа... Ведь график работы у минцифры строго с 9 до 18 по всей видимости
Ну все, у кого социальный рейтинг низкий придётся ждать 30 минут для входа
а вот если низкая социальная ответственность, то и на сайт ходить не надо.
Пусть уже запилят хакатон на оптимизацию госуслуг 😀Это сейчас модно, вон Росстат недавно приглашал.
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