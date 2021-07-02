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Сервисы
Евгения Евсеева

На Госуслугах произошёл сбой — части пользователей предлагают подождать до 30 минут для входа на сайт Статьи редакции

Сайт был недоступен, так как Минцифры добавляло новые сервисы.

52 52 комментария
2236 просмотров

Сайт Госуслуги лёг — на нём появилось сообщение, что более 500 тысяч посетителей заказывают услуги, а также пятиминутный таймер, пишет РБК.

Обновлено в 12:20. В Минцифры пояснили, что сайт может быть недоступен, так как на сайте проводят работы по добавлению новых сервисов.

Обновлено в 13:20. Сайт работает в нормальном режиме.

Некоторым редакторам vc.ru предложили подождать 30 минут.

2 июля Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам — среди них и Госуслуги.

Также 2 июля Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет — её тоже можно оформить на Госуслугах. Через Госуслуги также нужно получать QR-коды для посещения ресторанов в Москве.

#новость #госуслуги

52 52 комментария
6
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52 комментария
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Кирилл Баскус

35

Государственный же сайт - встаньте в очередь, чтобы попасть на него

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Сергей Бондаренко

Кирилл
2

очередь электронная и на месяц вперёд! 

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AlexSandro

Сергей
0

Так оно и есть!
Менял права. запись на 2 недели вперёд и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на строго определённое время!
Условно 10 число 12:45 и всё!
Не можешь, ну и иди в пешее эротическое, это твои проблемы!
Ну ок, записался, приехал.
Тут же приходят люди берут талончик в живую очередь и меняют сразу.
Вопросу НАКУА эти госуслуги, если без них быстрее и проще.
(правда дороже цена 2000 р, через г. услуги 1400),
поэтому если надо срочно, 600 рублей между этими решениями поперёк не встанут.
Вот и вопрос: " где удобство и скорость?"
Далее
Делал изменение данных на авто, оплатил через госуслуги, на месте с меня потребовали чек об оплате.
Где я его возьму?
Попросили прислать выписку на ЛИЧНУЮ почту инспектора.
Т.е они-то понятно идут на встречу людям, но выходит они не видят оплату у себя?
Предполагаю, что за эти госуслуги кое-кто получил лярды, кто-то получил откаты.
А оно работает через жопу.

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Alex Konin

AlexSan…
6

Менял загранпаспорт в Москве и они как раз всех, кто не в госуслугах, шлют лесом, поскольку их "штрафуют" за отклонение от тайминга. И наоборот жалуются люди во вне, типа я занимал, куда вы лезите.
Ну и права так же менял без проблем, получил их чуть раньше срока в гос. услугах. 
Интересно сколько неуспешных кейсов у них. По идеи там как раз работают над снижением доли неуспешных кейсов и улучшению NPS.

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AlexSandro

Alex
0

Я все действия производил в Kaлинингpaдe.
Права заменил за 30 минут.
А вот изменения в птс я делал 3 часа!!!
Это пипец какой то был. Филиал ада.
Какой нафиг тайминг!
Сразу вспомнились очереди 10 летней давности и почта россии прицепом.

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Евгений

AlexSan…
1

Может кому-то (многим) удобнее придти в записанное лично для них время, а не стоять день в очереди с неиллюзорным шансом вообще не попасть на прием?

Ответить

Камиль

Евгений
0

Действительно. Удобно. Пришел к положенному времени. Записался за неделю до приема через госуслуги, права заменили за 7 минут.
10 лет назад на замену ВУ потратил 8 часов.

Ответить

Инокентий Смирнов

Кирилл
0

И тут приходят страшные воспоминания про очереди в сбербанке :)

Ответить

AlexSandro

Инокентий
1

Каким образом сбербанк относится к госуслугам?
Сбербанк, это коммерческое предприятие, заинтересованное в быстрооказываемых качественных услугах и если клиенты будут недовольны, то это скажется в итоге на доходах.
А гос услуги сами ничего по сути не делают, они только единая прокладка между гражданином и кучей ведомств, которые мало того, что как были совком, так многие там в этой бюрократии и застряли, так ещё и сами госуслуги не могут качественно оказать эти услуги.
Выше в комменте написал, про записи через 2 недели и невозможность посмотреть факт оплаты выполняющему эту самую услугу.

Ответить

Алексей Швяков

AlexSan…
1

У «совков» хотя бы было оправдания - тогда по сайты не знали ещё😄

Ответить

Плоский завод

AlexSan…
1

Действительно, от агрегаторов никакой пользы 

Ответить

AlexSandro

Плоский
0

Ну в данном случае, от госуслуг наверное пользы больше, чем от всех остальных агрегаторов вместе взятых.
Но некоторые вещи всё ещё недопилены до конца, и ещё вопрос, будут ли допиливаться.
Не считая того, что госуслуги не могут "раздавать волшебный пендель" на месте исполнителям.

Ответить

Мурад

AlexSan…
0

если клиенты будут недовольны, то это скажется в итоге на доходах.

Смешно)

Ответить

Vadim Bashir-Zade

Кирилл
1
Ответить

Сергей Молчановский

Кирилл
0

За кем занимали, за тем и стойте!

Ответить

Алекс

Кирилл
0

так там теперь по QR входу логиниться надо

Ответить

Рейтгейт

26

Технологичные технологии

Ответить

Служащий кавалер

Рейтгейт
0

Сейчас просто 502 от nginx

Ответить

Game Topia

7

Причина проста - там работают чуваки закончившие супер курсы, после которых сразу трудоустраивают. Другой причины быть не может. Хотя атака пришельцев на датацентр тоже подходит.

Ответить

Михаил Швец

Game
0

Атака госдепа на госуслуги. Опять американские хацклеры подрывают устои россии.

Ответить

Роман

5

Почему обязательно сбой? Президент обьявил очередную раздачу денег населению - все и бросились оформлять пособия. Какой смысл масштабировать госуслуги под такой наплыв, если он к вечеру точно закончится? Проще поставить заглушку и распределить нагрузку во времени

Ответить

Сергей

Роман
3

Что то проорал над фразой "очередную"

Ответить

Riva Mazerati

–4

Сайты каких нибудь вузов, годов 2009 на много быстрее будут чем этот вечно лагающий госуслуги 🤢

Ответить

Майский жук

Riva
11

А еще можно создать пустой html файл у себя на рабочем столе и он вообще будет открываться мгновенно.
Госуслуги я не защищаю,. Конечно же, должны были продумать инфраструктуру так чтобы держала бОльшие нагрузки, но твое сравнение ни о чем вообще

Ответить

Riva Mazerati

Майский
–13

Возможно они и писали свои госуслуги чисто, как ты сказал на html без css и php на шару, как повезёт все в одну корзину

Ответить

Dmitry Kiselev

5

Пятница же - все ринулись за QR кодами)))

Ответить

Andy Lenty

0

Ушла на базу

Ответить

Сергей Бондаренко

Andy
13
Ответить

Maxim Medvedev

1

Вангую, туда тоже скоро будут пускать только по qr-коду ;)

Ответить

Игорь Миронов

1

Только что пытался зайти пообедать, паренёк на входе долго не мог ничего считать по моему QR. В итоге подошёл другой сотрудник и показал ему, что можно считать через приложение Московский транспорт, только там и сработало. На госуслугах действительно блок на 30 минут.
В кафе я был один, а мэрия отчиталась про падение выручки у рестораторов на 20% 🤔

Ответить

Dmitri Atname

Игорь
1

Если вы в этом кафе впервые, то еще отчитаются о росте новых клиентов на 100%

Ответить

Dmitry Kiselev

Игорь
1

Вы сделали заведению 80% выручки! Ничего себе аппетит!

Ответить

Дмитрий

1

На прививки от ковида резко возникла очередь более чем на 14 дней, класс)

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

да, иначе работать не сможете.

Ответить

Alexander Marfitsin

1

Вакцинировался ещё зимой, QR-кода в сертификате так и нет. Две недели с поддержкой общался, без толку. В очередной раз все через жопу, хорошо хоть московские сервисы нормально работают. 

Ответить

Kirill Viktorovi4

1

В очередь.
На интерфейсе нужна кнопка "Мне только спросить"

Ответить

Иван Гаврилов

0

Просто они загрузили QR-коды для переболевших. Вот они и легли))

Я кстатт затестил свой подмосковный код. В 3 ресторана пустили, а в Старбаксе он не прочитался🤷‍♂️😁

Кстати код считывается как с браузера так и со скрина

Ответить

Игорь Миронов

Иван
1

Ещё главное пасапорт нет забыть, а то шаурмой придется питаться, там пока не спрашивают 😅😅😅

Ответить

Maksim Georgiev

0

Пора запускать стартап по входу в Гос услуги без очереди и на высокой скорости. Как думаете взлетит?

Ответить

Dmitry Kiselev

Maksim
0

Сейчас лучше запускать стартап по выносу девчонкам винишка из ресторанов.

Ответить

Artemy

0

О, может интеграцию с европейской системой ковид-паспортов пилят?

Ответить

Dmitri Atname

0

"более 500 тысяч посетителей не заказывают услуги"

Ответить

Dmitri Atname

0

У меня с qr-кодом от ковида ожидание всего 3 минуты вместо 30!

Ответить

Peter Dmitrienko

0

Надёжный, как швейцарские часы

Ответить

Плоский завод

0

Бывает
Вот тоже мне истерику устроили 

Ответить

Илья Иванов

0

Сайт был недоступен, так как Минцифры добавляло новые сервисы.

Почему бы не обновлять сайт когда им никто не пользуется, например, ночью...А, дааа...  Ведь график работы у минцифры строго с 9 до 18 по всей видимости

Ответить

Даниил Поляков

–1

Подождите, надо отследить ваше местоположение и провести досмотр 5 точки

Ответить

Андрей Браиловский

–1

Задудосили поди

Ответить

MEGAtraXXXer666

–1

Ну все, у кого социальный рейтинг низкий придётся ждать 30 минут для входа

Ответить

Andy Lenty

MEGAtraXXXer666
–2

а вот если низкая социальная ответственность, то и на сайт ходить не надо.

Ответить

A V

–1

Пусть уже запилят хакатон на оптимизацию госуслуг 😀Это сейчас модно, вон Росстат недавно приглашал.

Ответить

Евгений Красников

–2

Цифровой пояс богородицы завезли наконец-то!

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