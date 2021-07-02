Сервисы
Евгения Евсеева

Оказалось, что счётчик очереди на Госуслугах можно скрутить Статьи редакции

Он отсчитывался со стороны пользователя, а не сервиса.

2 июля на Госуслугах произошёл сбой — сайт показывал, что сейчас на нём заказывают услуги более 500 тысяч пользователей, и предлагал подождать полчаса. В Минцифры объяснили проблему тем, что на Госуслуги добавляли новые сервисы.

Разработчик Евгений Телегин предложил лайфхак, чтобы не ждать так долго. Нужно было зайти в код страницы и отредактировать его — счётчик отсчитывался со стороны пользователя, а не на сервере.

Evgeniy Telegin @teleginzhenya
@A_Kapustin Как не ждать 30 минут, а пройти за 30 секунд ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/X2z3xA3Pce

#госуслуги

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