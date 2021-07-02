Оказалось, что счётчик очереди на Госуслугах можно скрутить Статьи редакции
Он отсчитывался со стороны пользователя, а не сервиса.
2 июля на Госуслугах произошёл сбой — сайт показывал, что сейчас на нём заказывают услуги более 500 тысяч пользователей, и предлагал подождать полчаса. В Минцифры объяснили проблему тем, что на Госуслуги добавляли новые сервисы.
Разработчик Евгений Телегин предложил лайфхак, чтобы не ждать так долго. Нужно было зайти в код страницы и отредактировать его — счётчик отсчитывался со стороны пользователя, а не на сервере.
Всем привет! На связи Егор Гурьев из Playkey. Сегодня от меня история внезапно не про игры и облачный гейминг. Однажды мы вместе с CEO «Сити Сервис» Михаилом Александровым превратили стартап по ремонту ПК в серьезную компанию с годовым оборотом в ₽20 млн. Как нам это удалось и зачем развивать сразу несколько проектов, сейчас расскажу.
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