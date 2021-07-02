«Сити Сервис»: как и зачем CEO Playkey создал IT-поддержку с оборотом в 20 млн рублей

Всем привет! На связи Егор Гурьев из Playkey. Сегодня от меня история внезапно не про игры и облачный гейминг. Однажды мы вместе с CEO «Сити Сервис» Михаилом Александровым превратили стартап по ремонту ПК в серьезную компанию с годовым оборотом в ₽20 млн. Как нам это удалось и зачем развивать сразу несколько проектов, сейчас расскажу.