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Сервисы
TJ

Минцифры запланировало разрешить получение госуслуг через коммерческие приложения Статьи редакции

Проектом заинтересовались банки и операторы связи.

4 4 комментария
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Услуги в электронной форме можно будет получить через сервисы, интегрированные с порталом госуслуг, с защитой персональных данных, следует из проекта постановления Минцифры.

Через сторонние приложения можно будет записаться и на приём в МФЦ.

Подключать сервисы к госуслугам планируется по инициативе компаний. Набор услуг и критерии отбора приложений пока прорабатываются.

Источник «Ъ» в крупном банке считает проект труднореализуемым в ближайшие годы. «МФЦ не имеют единого программного обеспечения, соответственно, банки не смогут подключиться быстро», — добавил второй источник. Представитель Росбанка сообщил, что «банк готов провести пилотную интеграцию и оценить интерес клиентов к такой возможности».

В МТС и «Мегафоне» сообщили, что рассмотрят возможность подключения к «Госуслугам», если она появится. В Tele2 считают инициативу интересной, но реализовывать её пока не планируют.

Собеседник «Коммерсанта» в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения: «Ресурсы потребуются заметные, а широко востребован сервис не будет».

#новость #законы #госуслуги

4 4 комментария
0
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ave ego

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чтобы число утечек ещё больше выросло? получат доступ к приложению, а через него и к госуслугам. риск увеличивается. https://www.kommersant.ru/doc/4887993

Сливной скачок
Эксперты призывают бдительность на защиту информбезопасности
www.kommersant.ru
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Митя Мурасов

1

Проектом заинтересовались банки и операторы связи

Собеседник «Коммерсанта» в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения

Заинтересовались с сомнением

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Эстетический танк88

0

В ВК уже есть вход через госуслуги?
Все мы знаем кто эту помойку будет адаптировать, и знаем через какую дыру в сельском туалете будут проходить наши персональные данные.

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Сергей Щукин

–2

О, опять "мнение никого из говногазеты" подъехало!
🤣🤣🤣

Спасибо, читаю - смеюсь каждый раз

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Минцифры запланировало разрешить получение госуслуг через коммерческие приложения Статьи редакции

Проектом заинтересовались банки и операторы связи.

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