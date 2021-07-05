Минцифры запланировало разрешить получение госуслуг через коммерческие приложения Статьи редакции
Проектом заинтересовались банки и операторы связи.
Услуги в электронной форме можно будет получить через сервисы, интегрированные с порталом госуслуг, с защитой персональных данных, следует из проекта постановления Минцифры.
Через сторонние приложения можно будет записаться и на приём в МФЦ.
Подключать сервисы к госуслугам планируется по инициативе компаний. Набор услуг и критерии отбора приложений пока прорабатываются.
Источник «Ъ» в крупном банке считает проект труднореализуемым в ближайшие годы. «МФЦ не имеют единого программного обеспечения, соответственно, банки не смогут подключиться быстро», — добавил второй источник. Представитель Росбанка сообщил, что «банк готов провести пилотную интеграцию и оценить интерес клиентов к такой возможности».
В МТС и «Мегафоне» сообщили, что рассмотрят возможность подключения к «Госуслугам», если она появится. В Tele2 считают инициативу интересной, но реализовывать её пока не планируют.
Собеседник «Коммерсанта» в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения: «Ресурсы потребуются заметные, а широко востребован сервис не будет».
чтобы число утечек ещё больше выросло? получат доступ к приложению, а через него и к госуслугам. риск увеличивается. https://www.kommersant.ru/doc/4887993
Проектом заинтересовались банки и операторы связи
Собеседник «Коммерсанта» в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения
Заинтересовались с сомнением
О, опять "мнение никого из говногазеты" подъехало!
🤣🤣🤣
Спасибо, читаю - смеюсь каждый раз
Компания сооснователя OneTwoTrip запланировала выход на европейский рынок и потратит инвестиции на адаптацию платформы.
Проектом заинтересовались банки и операторы связи.
Компания потратит инвестиции на улучшение сервиса и расширение географии работы.
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