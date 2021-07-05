Проектом заинтересовались банки и операторы связи.

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Услуги в электронной форме можно будет получить через сервисы, интегрированные с порталом госуслуг, с защитой персональных данных, следует из проекта постановления Минцифры.

Через сторонние приложения можно будет записаться и на приём в МФЦ.

Подключать сервисы к госуслугам планируется по инициативе компаний. Набор услуг и критерии отбора приложений пока прорабатываются.

Источник «Ъ» в крупном банке считает проект труднореализуемым в ближайшие годы. «МФЦ не имеют единого программного обеспечения, соответственно, банки не смогут подключиться быстро», — добавил второй источник. Представитель Росбанка сообщил, что «банк готов провести пилотную интеграцию и оценить интерес клиентов к такой возможности».

В МТС и «Мегафоне» сообщили, что рассмотрят возможность подключения к «Госуслугам», если она появится. В Tele2 считают инициативу интересной, но реализовывать её пока не планируют.