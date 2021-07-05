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TJ

В правилах пользования звукового редактора Audacity прописали передачу данных силовикам и офису в России Статьи редакции

Разработчики также ввели ограничение на использование приложения детям моложе 13 лет.

17 17 комментариев
2086 просмотров

Программа для обработки звука Audacity обновила пользовательское соглашение 2 июня. Внимание на это обратили пользователи приложения.

Они заметили в нём новые пункты, которые позволяют собирать IP-адреса, версию операционной системы и модель процессора. Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Какие именно это данные, не уточняется.

В соглашении говорится, что хеш IP-адреса будет храниться в течение года, а затем удаляться. При помощи другой информации нельзя идентифицировать пользователя, отметили в компании.

Вся информация будет храниться на серверах в Европейской экономической зоне. «Однако иногда от нас требуется передавать ваши персональные данные нашему главному офису в России и нашему внешнему юрисконсульту в США», — отметили в соглашении. В компании отметили, что внедрили меры безопасности, которые гарантируют защиту данных, если их передадут за пределы ЕЭЗ.

Ввод возрастного ограничения может быть связан с требованиями европейского законодательства GDPR. Согласно ему, разрешение на сбор персональных данных может дать гражданин не моложе 13 лет.

В мае Audacity купила компания Muse Group, которая заявила о планах дорабатывать и поддерживать редактор. Audacity — редактор звуковых файлов, записи и оцифровки звука, изменения параметров файла, наложения треков и применения звуковых эффектов.

#новости #audacity

17 17 комментариев
8
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17 комментариев
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aokimikats

15

rip хороший продукт.

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Джон Картошкин

aokimikats
0

да ну, наверняка они просто на...бнули Muse Group: под другим именем продолжат разработку форка и баблишек получили

Ответить

MEGAtraXXXer666

11

Хорошая была программа
F

Ответить

Backend Gleb

7

Open source, который мы заслужили

Ответить

MEGAtraXXXer666

Backend
0

FFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Ответить

Дэни Трэхо

Backend
0

Хромиум шлёт телеметрию в гугель, фаерфокс шлёт в мозилу. Чем аудасити хуже? Всегда можно форкнуть.

Ответить

Большой жёлтый робот

3

Обрезочки сдайте, пожалуйста 

Ответить

alice fox

Большой
0

Может все-таки в мусор?

Ответить

Агрессивный Слава

2

Хотя бы честные.
Не будем показывать пальцем на экосистемы, которые за это молчат, а на все вопросы делают такие глаза:

Ответить

Viktor Mann

1

Форкнут продукт хорошие люди, делов-то.

Ответить

Годовой ящик

Viktor
1

И интерфейс надеюсь на QT перепишут или хотя бы FLTK, а то блинь глаза болят от одного его вида.

Ответить

Viktor Mann

Годовой
0

QT - месье знает толк. Чем ламповый GTK плох?

Ответить

Дэни Трэхо

Viktor
0

Жирными заголовками в которые вставляют кнопки и говёным видом на кроссплатформе.

Ответить

Георгий

0

Ну можно просто обрубить сеть audacity в настройках сети. Все равно никаких онлайн функций нет

Ответить

alice fox

Георгий
1

Или в песочнице запускать. Это уже не работа...

Ответить

Асхаб Кудзаев

0

Вот так вот. Компании побольше поглощают компании поменьше, которые разрабатывают неплохое opensource ПО и получаются новости подобного рода. От этого, к сожалению, никуда не деться. F.

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Louis Cyphre

0

Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Какие именно это данные, не уточняется.

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