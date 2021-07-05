В правилах пользования звукового редактора Audacity прописали передачу данных силовикам и офису в России Статьи редакции
Разработчики также ввели ограничение на использование приложения детям моложе 13 лет.
Программа для обработки звука Audacity обновила пользовательское соглашение 2 июня. Внимание на это обратили пользователи приложения.
Они заметили в нём новые пункты, которые позволяют собирать IP-адреса, версию операционной системы и модель процессора. Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Какие именно это данные, не уточняется.
В соглашении говорится, что хеш IP-адреса будет храниться в течение года, а затем удаляться. При помощи другой информации нельзя идентифицировать пользователя, отметили в компании.
Вся информация будет храниться на серверах в Европейской экономической зоне. «Однако иногда от нас требуется передавать ваши персональные данные нашему главному офису в России и нашему внешнему юрисконсульту в США», — отметили в соглашении. В компании отметили, что внедрили меры безопасности, которые гарантируют защиту данных, если их передадут за пределы ЕЭЗ.
Ввод возрастного ограничения может быть связан с требованиями европейского законодательства GDPR. Согласно ему, разрешение на сбор персональных данных может дать гражданин не моложе 13 лет.
В мае Audacity купила компания Muse Group, которая заявила о планах дорабатывать и поддерживать редактор. Audacity — редактор звуковых файлов, записи и оцифровки звука, изменения параметров файла, наложения треков и применения звуковых эффектов.
rip хороший продукт.
да ну, наверняка они просто на...бнули Muse Group: под другим именем продолжат разработку форка и баблишек получили
Open source, который мы заслужили
Хромиум шлёт телеметрию в гугель, фаерфокс шлёт в мозилу. Чем аудасити хуже? Всегда можно форкнуть.
Обрезочки сдайте, пожалуйста
Форкнут продукт хорошие люди, делов-то.
Годовой ящик
И интерфейс надеюсь на QT перепишут или хотя бы FLTK, а то блинь глаза болят от одного его вида.
QT - месье знает толк. Чем ламповый GTK плох?
Жирными заголовками в которые вставляют кнопки и говёным видом на кроссплатформе.
Ну можно просто обрубить сеть audacity в настройках сети. Все равно никаких онлайн функций нет
Вот так вот. Компании побольше поглощают компании поменьше, которые разрабатывают неплохое opensource ПО и получаются новости подобного рода. От этого, к сожалению, никуда не деться. F.
Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Какие именно это данные, не уточняется.
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