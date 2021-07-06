{"id":4533,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f CEO: 5 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0442\u0440\u044b\u0432\u0430 \u043e\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=4533&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=99051f0e5fee0cc28aa5b7b06ef2b383a96b329cde017bc74bab23553a67032a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Таня Боброва

Total Recall — сервис, который позволит запомнить новых коллег, участников встречи и других людей Статьи редакции

Нужна только табличка в сервисе Google.

1 1 комментарий
369 просмотров

Глава спортивного направления медиасервисов «Яндекса» Михаил Калашников рассказал в своей рассылке The Scope, что при переходе на работу в интернет-компанию столкнулся с проблемой: он плохо запоминает людей.

Поэтому он создал простой сервис для запоминания новых коллег, участников встречи и других малознакомых людей. Пользователь загружает свою Google-таблицу, в которой в первой колонке идёт имя, а во второй — картинка. Количество колонок не имеет значение, но у них должны быть заголовки.

Затем файл нужно опубликовать и вставить ссылку в сервис. После этого начнётся бесконечный тест, где пользователю нужно выбрать один вариант из нескольких. «Иногда получается глупо, но в жизни тоже, знаете ли, бывает всякое», — отметил Калашников.

Google-таблицу со временем можно редактировать, дополнять и выполнять другие действия. Сервис ничего не хранит. В качестве примера уже есть три загруженных таблицы: с публичными данными топ-менеджеров «Яндекса», с президентами США и 50 лучшими художниками.

Пример теста в Total Recall

«Если кто-то сделает табличку, которая может быть полезна кому-то ещё (два маловероятных допущения, но чего только не случается), присылайте, добавлю в сервис со ссылкой на вас как пример», — добавил Калашников.

#память

1 1 комментарий
3
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u044c"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 266855, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Jul 2021 11:30:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Аркадий Туманов

0

Это боль! Познакомиться с участниками встречи и тут же забыть их имена!

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Медиа
Маша Цепелева
X5 Group запустила медиа Food.ru с блогами пользователей, обучающими видео и возможностью заработать на постах Статьи редакции

Медиаплатформа включает сайт, приложение, сеть пабликов и каналов в мессенджерах.

6 6 комментариев
6
Yota
Yota провела исследование наиболее популярных приложений для общения у разных поколений

Yota составила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры. Большую долю заняли видеосервисы. Так, один YouTube составляет 22% от общего объема трафика.

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Техника
Маша Цепелева
«Яндекс» выпустил «умную» колонку «Станция Лайт» в шести цветах по цене 3990 рублей Статьи редакции

Версии в фиолетовом и бирюзовом цвете стали доступны для покупки, на остальные — с 22 июля начнётся предзаказ.

«Станции Лайт» «Яндекс»
65 65 комментариев
21
Офис
TJ
В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей — продуктивность не снизилась Статьи редакции

Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.

91 91 комментарий
55
Маркетинг
Alexander Chizhov
Как продавать сложные юридические услуги в соцсетях и получить 18 млн рублей выручки. Кейс «Смолин без партнеров»

Студия Чижова рассказывает, как продвигать проекты в сфере юридических услуг, чтобы добиться продаж на миллионы рублей.

5 5 комментариев
5
Yota
Yota провела исследование наиболее популярных приложений для общения у разных поколений

Yota составила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры. Большую долю заняли видеосервисы. Так, один YouTube составляет 22% от общего объема трафика.

2 2 комментария
2
Медиа
Медиа Кухня
Почему сайты не выжимают из видеорекламы максимум и как это исправить

Рассказываем, в чём особенности российского рынка видеорекламы и что можно сделать, чтобы издатели зарабатывали больше.

2 2 комментария
Яндекс.Маршрутизация
Знает как свои пять пальцев: важно ли закреплять курьера за конкретным районом?
0 Обсудить
0
TextBack
Дайджест обновлений TextBack. Май-июнь 2021

Много обновлений, связанных с WhatsApp: WhatsApp-кнопки в чат-ботах и автоворонках, улучшения в разделе «Шаблоны WhatsApp», каталог шаблонных сообщений и другие.

3 3 комментария
5
Кухня на районе
Чем питаются сотрудники Райффайзен банка, Setters, OKKO, Skillbox и других российских компаний

Кухня на районе вместе с сервисом поиска работы Буду решили выяснить, что же сотрудники российских компаний заказывают на обед в рабочие дни, сколько это стоит и есть ли у них «офисные табу» на определенные блюда.

0 Обсудить
5
Торговля
Nazigul Jusupova
«Читай-город—Буквоед» подала в суд на 25 арендодателей, чтобы снизить арендную плату из-за пандемии Статьи редакции

Владельцы помещений часто отказывают, поскольку сами закредитованы, а суды по-разному толкуют положения о льготах, говорят эксперты.

17 17 комментариев
5
Больше статей
null