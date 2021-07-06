Нужна только табличка в сервисе Google.

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Глава спортивного направления медиасервисов «Яндекса» Михаил Калашников рассказал в своей рассылке The Scope, что при переходе на работу в интернет-компанию столкнулся с проблемой: он плохо запоминает людей.

Поэтому он создал простой сервис для запоминания новых коллег, участников встречи и других малознакомых людей. Пользователь загружает свою Google-таблицу, в которой в первой колонке идёт имя, а во второй — картинка. Количество колонок не имеет значение, но у них должны быть заголовки.

Затем файл нужно опубликовать и вставить ссылку в сервис. После этого начнётся бесконечный тест, где пользователю нужно выбрать один вариант из нескольких. «Иногда получается глупо, но в жизни тоже, знаете ли, бывает всякое», — отметил Калашников.

Google-таблицу со временем можно редактировать, дополнять и выполнять другие действия. Сервис ничего не хранит. В качестве примера уже есть три загруженных таблицы: с публичными данными топ-менеджеров «Яндекса», с президентами США и 50 лучшими художниками.

Пример теста в Total Recall