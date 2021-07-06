Представитель компании-владельца звукового редактора Audacity отверг обвинения о шпионаже за пользователями Статьи редакции
А один из авторов программы подчеркнул, что введение возможностей по сбору некоторых данных разработчики обсуждали с пользователями ещё в мае.
Дэниел Рэй, руководитель стратегического отдела компании Muse Group, купившей редактор Audacity в апреле 2021 года, прокомментировал обвинения утилиты в шпионаже каналу «Би-Би-Си».
- Рэй заявил, что компании не нужна личная информация пользователей, а персональные данные неспособны как-либо помочь фирме.
- Правила пользования редактора Audacity, в которых нашли новые пункты о сборе данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей», «написали юристы для того, чтобы их понимали юристы, а не обычные люди», подчеркнул представитель Muse Group.
- Audacity может «иногда» делиться данными со своей штаб-квартирой в России — это делается для отслеживания признаков потенциальных DDoS-атак, отметил Рэй. Он подчеркнул, что утилита собирает «очень ограниченное количество данных» без прямых упоминаний имён пользователей или их контактных данных.
- Один из разработчиков Audacity, Дмитрий Веденко, прояснил ситуацию в ходе обсуждения на DTF. Он подчеркнул, что создатели утилиты обсуждали необходимость сбора отчётов об ошибках и запросов информации об IP-адресе и версии ОС с пользователями на Github в мае 2021 года. На тот момент сообщество отнеслось к изменениям положительно.
- Разработчики добавят в Audacity 3.0.3 три функции, которые будут работать по сети: проверку обновлений, а также две опции отправки отчётов об ошибках авторам программы. Веденко подчеркнул, что передача информации об ошибках будет по желанию и её можно будет отключить.
5 июля 2021 года пользователи Audacity заметили изменения в обновлённом пользовательском соглашении утилиты от 2 июня. В нём появились пункты о том, что программа может собирать IP-адреса, версию операционной системы и модель процессора.
Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Это привело к тому, что многие СМИ обвинили Audacity в шпионаже за пользователями.
Audacity может «иногда» делиться данными со своей штаб-квартирой в России — это делается для отслеживания признаков потенциальных DDoS-атак
Каким образом аудиоредактор может участвовать в ддос-атаке?
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