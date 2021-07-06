Обсуждение с комьюнити было и реализовано в итоге именно то, о чём договаривались. Предложенный вариант был встречен сообществом положительно. Проблема в том, что люди из группы, которая учувствовала в этом обсуждение, практически не пересекается с группой, которая сейчас создает информационный фон вокруг Audacity.Увы, участникам текущего обсуждения мало интересны наши ответы и, в целом, ничего кроме громкого заголовка. Отдельные выдающиеся блогеры на TJ естественно приплели туда silovikov. Им, правда, особо это не помогло.