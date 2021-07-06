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DTF

Представитель компании-владельца звукового редактора Audacity отверг обвинения о шпионаже за пользователями Статьи редакции

А один из авторов программы подчеркнул, что введение возможностей по сбору некоторых данных разработчики обсуждали с пользователями ещё в мае.

3 3 комментария
502 просмотров

Дэниел Рэй, руководитель стратегического отдела компании Muse Group, купившей редактор Audacity в апреле 2021 года, прокомментировал обвинения утилиты в шпионаже каналу «Би-Би-Си».

  • Рэй заявил, что компании не нужна личная информация пользователей, а персональные данные неспособны как-либо помочь фирме.
  • Правила пользования редактора Audacity, в которых нашли новые пункты о сборе данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей», «написали юристы для того, чтобы их понимали юристы, а не обычные люди», подчеркнул представитель Muse Group.

В обновлённой политике также говорится, что дети до 13 лет больше не могут пользоваться программой — это нужно, чтобы правила соответствовали законам о защите информации. Но любой человек любого возраста может пользоваться нашим продуктом в автономном режиме.

Дэниел Рэй
руководитель стратегического отдела Muse Group
  • Audacity может «иногда» делиться данными со своей штаб-квартирой в России — это делается для отслеживания признаков потенциальных DDoS-атак, отметил Рэй. Он подчеркнул, что утилита собирает «очень ограниченное количество данных» без прямых упоминаний имён пользователей или их контактных данных.

Muse Group не стремится к монетизации продукта 21-летней давности, но хочет модернизировать его. Раньше обновления происходили каждые несколько лет. Мы же хотим обновлять программу каждые несколько недель.

Дэниел Рэй
руководитель стратегического отдела Muse Group
  • Один из разработчиков Audacity, Дмитрий Веденко, прояснил ситуацию в ходе обсуждения на DTF. Он подчеркнул, что создатели утилиты обсуждали необходимость сбора отчётов об ошибках и запросов информации об IP-адресе и версии ОС с пользователями на Github в мае 2021 года. На тот момент сообщество отнеслось к изменениям положительно.

Обсуждение с комьюнити было и реализовано в итоге именно то, о чём договаривались. Предложенный вариант был встречен сообществом положительно. Проблема в том, что люди из группы, которая учувствовала в этом обсуждение, практически не пересекается с группой, которая сейчас создает информационный фон вокруг Audacity.Увы, участникам текущего обсуждения мало интересны наши ответы и, в целом, ничего кроме громкого заголовка. Отдельные выдающиеся блогеры на TJ естественно приплели туда silovikov. Им, правда, особо это не помогло.

Дмитрий Веденко
разработчик Audacity
  • Разработчики добавят в Audacity 3.0.3 три функции, которые будут работать по сети: проверку обновлений, а также две опции отправки отчётов об ошибках авторам программы. Веденко подчеркнул, что передача информации об ошибках будет по желанию и её можно будет отключить.

5 июля 2021 года пользователи Audacity заметили изменения в обновлённом пользовательском соглашении утилиты от 2 июня. В нём появились пункты о том, что программа может собирать IP-адреса, версию операционной системы и модель процессора.

Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Это привело к тому, что многие СМИ обвинили Audacity в шпионаже за пользователями.

#новость #audacity

3 3 комментария
3
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Егор Какой-то

3

 Audacity может «иногда» делиться данными со своей штаб-квартирой в России — это делается для отслеживания признаков потенциальных DDoS-атак

Каким образом аудиоредактор может участвовать в ддос-атаке?

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MEGAtraXXXer666

2

Со мной никто ничего не обсуждал, если чо

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Канищев Максим

0

На что не пойдёшь ради своих пользователей

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