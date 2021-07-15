Как лояльное на протяжении 20 лет сообщество может взбунтоваться — на примере Audacity и сбора данных Статьи редакции
Команда хотела получить немного аналитики для развития проекта и подстроиться под юридические реалии 2021 года. Но не обсудила перемены с пользователями.
Команда свободного аудиоредактора Audacity дважды столкнулась с критикой со стороны пользователей, после того как проект купила Muse Group в конце апреля 2021 года. Причиной стали изменения в политике работы с данными.
Muse Group — компания, созданная на базе музыкального сообщества Ultimate Guitar, которое основал Евгений Найдёнов в 1998 году. Помимо Ultimate Guitar и Audacity в группу входят нотный редактор MuseScore, мобильный эмулятор гитарного звука Tonebridge и другие проекты.
Audacity — приложение с открытым кодом, которое больше 20 лет было бесплатным и не собирало данные пользователей. У него 100 млн пользователей по всему миру.
Разработчики вызвали гнев сообщества, когда сначала объявили о планах собирать данные для аналитики через инструменты Google и «Яндекса», а потом добавили в пользовательское соглашение пункт о возможной передаче данных правоохранительным органам.
Представителям Audacity и Muse Group пришлось отказываться от своих планов и объяснять пользователям, почему спустя 20 лет вдруг понадобилось собирать их данные.
Однако главная проблема Audacity не в желании собирать данные — в 2021 году сложно найти приложение, которое их не собирает, пишут Ars Technica и Gizmodo. Недовольство связано с тем, что команда не обсудила изменения с сообществом, ведь программы с открытым кодом выбирают в том числе из соображений сохранить свои данные при себе.
«Вы не понимаете сути программ с открытым исходным кодом»
Пользовательское соглашение Audacity обновила 2 июля. Команда прописала, что теперь приложение может собирать некоторые данные для аналитики и улучшения:
- Название и версию операционной системы.
- Страну проживания пользователя (геолокацию по IP-адресу).
- Модель центрального процессора.
- Отчёты о сбоях в формате Breakpad MiniDump, а также коды и сообщения о некоторых ошибках при использовании (например, когда проект не открывается).
Ещё один пункт в списке гласил: «Данные, необходимые для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Но что относится к этим данным, команда не уточнила. Из-за такой неопределённости этот пункт звучит угрожающе, комментируют Ars Technica и Gizmodo. Но указывают, что интернет-компании не могут не выполнять законные запросы правоохранительных органов.
IP-адрес пользователя будет храниться на серверах Audacity в течение суток, а затем в виде закодированного хеша — ещё год, после чего удаляется, прописано в соглашении. Другая информация, например, версия операционной системы или центрального процессора, не позволяет идентифицировать пользователя, отметили в компании.
Когда изменения заметили пользователи, Audacity столкнулась с критикой: сперва в англоязычном сообществе — на GitHub и Reddit, затем в России — например, на DTF и OpenNet. Пользователи и разработчики программ с открытым исходным кодом обвинили Audacity и Muse Group в шпионаже. Некоторые призывали удалить приложение, а сторонние разработчики взялись за создание форков без сбора данных пользователей.
Audacity развёрнуто ответила на критику через три дня: 5 июля руководитель стратегического отдела Muse Group Дэниел Рэй заявил, что команда вместе с юристами исправляет пользовательское соглашение, чтобы «чётче изложить» политику работы с данными и «ясно обозначить свои намерения».
Дэниел Рэй заверил, что компания планирует собирать «очень ограниченные» объёмы данных: IP-адрес, который хешируется через 24 часа, версию ОС и тип процессора. Передавать эту информацию правоохранительным органам Muse Group будет только по решению суда, подчеркнул менеджер.
Если пользователь выберет режим автономного использования Audacity, то на эту ситуацию не распространяется политика конфиденциальности.
Если объяснения и внесли какую-то ясность, для сообщества компания отреагировала «слишком поздно». Заявление Рэя получило 138 лайков и 458 дизлайков. Два самых популярных комментария — о недоверии Muse Group и переходе на форки.
«Спасибо, что прислушались к сообществу»
В похожую ситуацию Audacity попадала ещё раньше: 4 мая команда объявила о решении подключить Google Analytics и «Яндекс.Метрику» для базовой аналитики работы с программой.
Команда хотела собирать:
- Данные о количестве ежедневных пользователей. Для этого разработчики выбрали «Яндекс.Метрику», для всего остального — Google Analytics. Оба сервиса также записывают IP-адреса пользователей.
- Начало и конец сеанса.
- Сообщения об ошибках.
- Информацию об использовании эффектов, генерации звуков и инструментов для анализа. Разработчики Audacity объясняли, что такие сведения помогут определить приоритеты будущих улучшений.
- Формат файлов для импорта и экспорта.
- Версию операционной системы и Audacity.
Отслеживать сеансы Audacity планировала с помощью UUID (уникальный идентификатор), который генерируется и хранится на устройстве пользователя.
В своём объявлении компания отметила, что сбор телеметрии — «необязательный и его можно настроить в любое время», а если пользователь отключит обмен данными — функции телеметрии не будут выполнять никаких операций (no-operation-процесс).
Сама по себе телеметрия — распространённая практика среди современных сервисов, включая приложения с открытым исходным кодом, отмечает Ars Technica. Например, данные телеметрии собирает Mozilla Firefox.
Пользователи остались недовольны тем, что компания решила собирать данные без их согласия. Особенно их беспокоила передача данных Google и «Яндексу». Под объявлением на GitHub развернулось обсуждение на 1200 комментариев, а сама публикация получила больше 3000 дизлайков и только 249 лайков.
7 мая, после негативной реакции сообщества, разработчики обновили своё сообщение и добавили, что:
- Теперь сбор телеметрии по умолчанию был отключен.
- Телеметрия работает только только в сборках, созданных через GitHub CI из официального репозитория. URL-адреса телеметрии определены только там.
- Любой, кто компилирует Audacity из исходного кода, получит возможность включить код телеметрии через систему CMake. По умолчанию опция телеметрии отключена.
В компании также постарались яснее объяснить, зачем нужны данные телеметрии:
- Понимать, насколько стабильно приложение работает на разных платформах.
- Оценивать размер аудитории.
- Решать, какие версии операционных систем поддерживать.
- Оценивать серьёзность проблем в приложении и расставлять приоритеты при их решении.
А 13 мая Audacity вовсе отозвала своё объявление и выпустила другое заявление — об отказе от сбора телеметрии через Google, «Яндекс» и другие сторонние инструменты. Вместо этого компания намерена самостоятельно собирать данные из отчётов об ошибках и проверять наличие обновлений.
Команда Audacity также признала, что неверно построила коммуникацию с пользователями, из-за чего они не поняли намерения компании и стали тревожиться о своих данных.
На это заявление Audacity сообщество GitHub отреагировало иначе — 430 лайков и 24 дизлайка.
«Увы, участникам текущего обсуждения мало интересны наши ответы и, в целом, ничего кроме громкого заголовка», — писал техлид Audacity Дмитрий Веденко в обсуждении на DTF, где пользователи спорили о слежке со стороны Audacity.
Нервозность пользователей можно понять, пишет Gizmodo: популярный музыкальный редактор существует 20 лет и вдруг внезапно обновляет пользовательское соглашение. Однако персональные данные точно так же собирают и другие сервисы, особенно крупные, некоторые собирают даже больше, чем Audacity.
Несмотря на шум, Audacity и Muse Group смогли убедить своё реальное сообщество, что компания серьёзно относится к вопросам конфиденциальности пользователей, заключает Ars Technica.
Однако у сообщества ещё остались вопросы без ответов. Например, пользователи не знают, кто стоит за Muse Group, и не понимают, как компания купила проект с открытым исходным кодом и что именно вошло в сделку: право на сам проект или только название и логотип.
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