«Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить».

Согласно антимонопольному иску, который к Google подали 36 штатов и Вашингтон, компания пыталась «уничтожить» магазин приложений Samsung Galaxy Store, чтобы он не успел стать конкурентом Google Play, пишет The Verge.

Как следует из документа, Google «почувствовала угрозу», когда Samsung стала улучшать Galaxy Store. Чтобы помешать ему стать конкурентом, Google, например, использовала соглашение о разделении выручки с производителями телефонов на Android — оно запрещало предустановку других магазинов приложений.

Кроме того, в иске утверждается, что Google пыталась напрямую заплатить Samsung, чтобы та отказалась сотрудничать с ведущими разработчиками. «Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить», — говорится в документе.

Google также предлагала разработчикам деньги, чтобы те не распространяли свои приложения за пределами Google Play. Как пишет The Verge, это стало одной из причин, по которой Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play.

В блоге Google назвала иск необоснованным, так как он «игнорирует открытость Android».