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Сервисы
Евгения Евсеева

Календарь для автоматизации задач Focus Calendar Ивана Замесина привлёк 25 млн рублей Статьи редакции

Приложение пока только тестируют.

8 8 комментариев
1053 просмотров

Иван Замесин сообщил в Facebook, что ищет продуктового дизайнера в свой проект Focus Calendar. В вакансии он рассказывает, что проект уже привлёк 25 млн рублей в предпосевном раунде от русскоязычных бизнес-ангелов.

24 июня Иван Замесин продал Eruditor Group (входят «Профи.ру», сервисы рекомендаций Zoon и домашнего ремонта «Руки») свой сервис по подбору психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей.

Тогда он сообщил, что решил сосредоточиться на новом проекте Focus Calendar. Это календарь для англоговорящих специалистов для экономии времени с помощью автоматизации задач. Второй сооснователь проекта — Виталий Кощенко, который работал в PandaDoc, Mail.ru и WarGaming.

На момент написания заметки в Focus Calendar не рассказали vc.ru, когда именно привлекли средства и на что их направят.

Пока календарь находится в закрытом тестировании, стоит $19,99 в месяц. В проекте планируют, что к июлю 2022 года ежедневно пользоваться Focus Calendar будет 200 англоговорящих клиентов.

Демо-версия

#новость

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Dennis Gooddeni

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В чем его уникальность ?

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Сергей Щукин

Dennis
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ivan krapivin

Сергей
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В том что стоимость для каждого разная?

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Eugene Danilov

Сергей
0

Понятнее не стало

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Sergey Konik

0

Есть же гугл мит и гугл календарь

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Ruslan Fatikhov

0

Будет в iOS 16, бесплатно.

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Artemy

0

Пересекался с Иваном кратко ещё во времена веб-студии, в конце нулевых. Не знал, что начнёт в новостях мелькать.

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Eugene Danilov

0

Ивану нужно научиться делать видел, в котором ну хоть капельку будет понятно, что вообще происходит на видео и зачем это нужно

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