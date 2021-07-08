Приложение пока только тестируют.

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Иван Замесин сообщил в Facebook, что ищет продуктового дизайнера в свой проект Focus Calendar. В вакансии он рассказывает, что проект уже привлёк 25 млн рублей в предпосевном раунде от русскоязычных бизнес-ангелов.

24 июня Иван Замесин продал Eruditor Group (входят «Профи.ру», сервисы рекомендаций Zoon и домашнего ремонта «Руки») свой сервис по подбору психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей.

Тогда он сообщил, что решил сосредоточиться на новом проекте Focus Calendar. Это календарь для англоговорящих специалистов для экономии времени с помощью автоматизации задач. Второй сооснователь проекта — Виталий Кощенко, который работал в PandaDoc, Mail.ru и WarGaming.

На момент написания заметки в Focus Calendar не рассказали vc.ru, когда именно привлекли средства и на что их направят.

Пока календарь находится в закрытом тестировании, стоит $19,99 в месяц. В проекте планируют, что к июлю 2022 года ежедневно пользоваться Focus Calendar будет 200 англоговорящих клиентов.