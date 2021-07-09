Microsoft поднимет цены для бизнеса в России на 15%, чтобы приравнять их к европейским Статьи редакции
В первую очередь это затронет лицензии на ПО и облачные сервисы.
- Microsoft изменит цены на ПО и онлайн-сервисы для коммерческих заказчиков, чтобы они «соответствовали ценам в Центральной и Восточной Европе, где зафиксированы в долларах США».
- С 1 октября 2021 года цены увеличатся в среднем на 15,2% и будут соответствовать долларовым. Повышение коснётся только корпоративных продуктов.
В рамках действующих корпоративных соглашений цены не увеличатся.
- На 9 июля подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя, цены на покупку пакета для одного компьютера не указаны. Подписка на Microsoft 365 — от 312 рублей в месяц на пользователя.
- Обновленный прайс-лист на ПО и облачные сервисы в рублях станет доступен для предварительного просмотра с 1 сентября 2021 года, уточнили в Microsoft.
- Для сравнения, подписка на Microsoft 365 во Франции стоит €4,20 (около 369 рублей, больше на 18%) в месяц на пользователя, пакет Office 2019 стоит €579 (около 51 тысячи рублей) для установки на один компьютер.
а зарплаты они не хотят приравнять к европейским?)
В мелкософте так-то хорошо платят. Вполне по европейски
В среднем по 10К $?)
Опять начинается) Речь не про Европу, а конкретно про Майкрософт в Европе. Например, в Швеции средняя зарплата в МФ гроссом выше 10К евро без учёта топ-менеджмента. Да, там много сожрёт налог. Но мы же про абсолютные цифры говорим
Зато в России 13% до 5 млн. руб.
Да, знаменитые 13%...
С этим никто не спорит) Просто в статье говорят про абсолютную стоимость продукта. Поэтому и зарплаты надо брать абсолютные, без скидки на стоимость жизни.
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Там Евры
Это что за раса такая?
Например? Я ни разу у них вакансии не видел)
А где ты их хотел увидеть? На Авито в разделе "работа"?) вряд ли MS вообще размещает вакансии, там ищут кандидатов по другому.
Не Путин, так Майкрософт нас приблизит к западу )
Ответка за повышение налога на ИТ компании. Как следствие все ляжет на потребителя.
на кой болт вообще винда нужна? (: уже столько нормальных линуховых дистрибутивов, работают стабильней, железа требуют меньше, обслуживать проще
Ну вперёд. У MS и так позиции в РФ очень шаткие. Основные кормильцы - госы и крупные госкорпораты массово отказываются из-за импортозамещения, молодые конторы не имеют привычки к MS.
Остается тающая прослойка старого, малоцифровизированного среднего бизнеса.
На что они там в MS расчитывают? На какие продукты?
Office - ну окей. Хотя гугл и OpenOffice процентов на 95% уже заменяют.
MSSQL - сильно отстал уже от ведущих корпоративных СУБД.
Windows на ноутах только. Но с ростом цены на W11 неизбежно увеличится доля Linux и MacOS на рабочих машинах.
MS Dynamics CRM - не конкурентна ни в каком сегменте уже.
Ну Teams видимо тока
Да, он кстати не так уж плох, иногда пользуюсь. Но значимую долю рынка ему уже не занять никак.
Неведомый огонь
MS Dynamics CRM
А что это за зверь такой? По типу Sharepoint? умирающее старье?
Нет, вполне себе неплохая современная CRM. Только конкуренты лучше и дешевле.
Да начнётся бунт! 😇
Благоприятный будильник
Вопрос только в новом интеграторе это АЛТ или кто? Чем заменят все остальное барахло?
Новость пропаганды на Первом канале: Microsoft Билла Гейтса признала Что Россия это Европа! Мы победили! Радуйтесь!
Платить ежемесячно за office365 по 500₽+ — дичь, когда официальный ключ на год на всяких озонах и т.д, стоит 2-3К
Патриотический бинокль
Так речь для бизнеса. Для физиков я так понял останется как было.
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Интересно, случится ли относительно массовый переход на unix-like ОС или будут скрипеть зубами, но платить?
Это что же теперь, цены на ключики win 10 на ибее с 400 рублей до 500 повысятся?
Это все потому что у нас мало людей чипировались, надо компенсировать убытки.
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