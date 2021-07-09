Сервисы
Маша Цепелева

Microsoft поднимет цены для бизнеса в России на 15%, чтобы приравнять их к европейским Статьи редакции

В первую очередь это затронет лицензии на ПО и облачные сервисы.

  • Microsoft изменит цены на ПО и онлайн-сервисы для коммерческих заказчиков, чтобы они «соответствовали ценам в Центральной и Восточной Европе, где зафиксированы в долларах США».
  • С 1 октября 2021 года цены увеличатся в среднем на 15,2% и будут соответствовать долларовым. Повышение коснётся только корпоративных продуктов.

  • В рамках действующих корпоративных соглашений цены не увеличатся.

  • На 9 июля подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя, цены на покупку пакета для одного компьютера не указаны. Подписка на Microsoft 365 — от 312 рублей в месяц на пользователя.
  • Обновленный прайс-лист на ПО и облачные сервисы в рублях станет доступен для предварительного просмотра с 1 сентября 2021 года, уточнили в Microsoft.
  • Для сравнения, подписка на Microsoft 365 во Франции стоит €4,20 (около 369 рублей, больше на 18%) в месяц на пользователя, пакет Office 2019 стоит €579 (около 51 тысячи рублей) для установки на один компьютер.

#новость #microsoft

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Marjory Stewart-Baxter

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а зарплаты они не хотят приравнять к европейским?)

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Konstantin Serebryansky

Marjory
18

В мелкософте так-то хорошо платят. Вполне по европейски

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Антон Штадлер

Konstantin
0

В среднем по 10К $?)

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Хозяин

Антон
1

нет в Европе таких зарплат

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Антон Штадлер

Хозяин
0

Опять начинается) Речь не про Европу, а конкретно про Майкрософт в Европе. Например, в Швеции средняя зарплата в МФ гроссом выше 10К евро без учёта топ-менеджмента. Да, там много сожрёт налог. Но мы же про абсолютные цифры говорим

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Sergei Timofeyev

Антон
2

Зато в России 13% до 5 млн. руб.

Ответить

Кирилл Мельников

Sergei
1

Да, знаменитые 13%...

Ответить

Sergei

Кирилл
0

Если честно, то разница есть, да

Ответить

Антон Штадлер

Sergei
0

С этим никто не спорит) Просто в статье говорят про абсолютную стоимость продукта. Поэтому и зарплаты надо брать абсолютные, без скидки на стоимость жизни.

Ответить

Sergei

Антон
0

Ну тогда и у нас с налогами может быть те же 10к ;)

Ответить

Антон

Sergei
0

Не будет, потому что к гроссу работодатель ещё заплатит сверху свои взносы в Европе. Т.е. по факту работник будет стоить ещё дороже.

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Sergei Timofeyev

Хозяин
0

Там Евры

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Кирилл Мельников

Sergei
0

Это что за раса такая?

Ответить

Sergei Timofeyev

Кирилл
0

Шуршащая

Ответить

Кирилл

Sergei
0

Шуршащие эвры?

Ответить

Sergei

Кирилл
2
Ответить

Антон Штадлер

Хозяин
0

В Англии ещё выше

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Антон Штадлер

Хозяин
0

Уточнил, 13К $ в переводе с крон средняя в шведском Майкрософт)

Ответить

Николай Шелопугин

Konstantin
0

Например? Я ни разу у них вакансии не видел)

Ответить

Nonna Mordukova

Николай
0

А где ты их хотел увидеть? На Авито в разделе "работа"?) вряд ли MS вообще размещает вакансии, там ищут кандидатов по другому.

Ответить

Николай

Nonna
0

HH например, почему бы и нет? Я вот и спрашиваю какие у них ЗП если они ищут «по другому»

Ответить

Леонид Цветков

Konstantin
0

Благодаря россиянам?

Ответить

Леонид Цветков

Marjory
0

Нет, понятное дело. 

Ответить

Станислав Мокеев

Marjory
0

Они то тут причём?

Ответить

Дарья Смолякова

Marjory
0

MS закрывает офисы в РФ, если что. Оставят один. 

Ответить

Стас Будда

7

Не Путин, так Майкрософт нас приблизит к западу )

Ответить

Дарья Смолякова

Стас
3

А будешь жить в Китае.

Ответить

Sergey Telnov

5

Ответка за повышение налога на ИТ компании. Как следствие все ляжет на потребителя.

Ответить

Alexander Ivanov

Sergey
0

Не ляжет. Просто потеряют рынок.

Ответить

Angel Vivaldi

1

на кой болт вообще винда нужна? (: уже столько нормальных линуховых дистрибутивов, работают стабильней, железа требуют меньше, обслуживать проще

Ответить

Misha Zakarin

Angel
0

А карты в Пасьянсе после победы красивыми волнами там спадают? То-то

Ответить

Alexander Ivanov

1

Ну вперёд. У MS и так позиции в РФ очень шаткие. Основные кормильцы - госы и крупные госкорпораты массово отказываются из-за импортозамещения, молодые конторы не имеют привычки к MS.
Остается тающая прослойка старого, малоцифровизированного среднего бизнеса.
На что они там в MS расчитывают? На какие продукты?

Office - ну окей. Хотя гугл и OpenOffice процентов на 95% уже заменяют.
MSSQL - сильно отстал уже от ведущих корпоративных СУБД.
Windows на ноутах только. Но с ростом цены на W11 неизбежно увеличится доля Linux и MacOS на рабочих машинах.
MS Dynamics CRM - не конкурентна ни в каком сегменте уже.

Ответить

Ivan Zenkov

Alexander
1

Ну Teams видимо тока

Ответить

Alexander Ivanov

Ivan
0

Да, он кстати не так уж плох, иногда пользуюсь. Но значимую долю рынка ему уже не занять никак.

Ответить

Неведомый огонь

Alexander
0

MS Dynamics CRM

А что это за зверь такой? По типу Sharepoint? умирающее старье?

Ответить

Alexander Ivanov

Неведомый
0

Нет, вполне себе неплохая современная CRM. Только конкуренты лучше и дешевле.

Ответить

Krem-brule

1

Ахахахахах

Ответить

Дмитрий О

1

Путин же говорил, "вы что хотите как во Франции?". Хотели? Ну получите.)))))

Ответить

Ivan Zenkov

1

Кому ещё нужны продукты Microsoft? 

Ответить

Jameson Deagle

0

Да начнётся бунт! 😇

Ответить

Благоприятный будильник

Jameson
2

Вопрос только в новом интеграторе это АЛТ или кто? Чем заменят все остальное барахло?

Ответить

Maksim Georgiev

–3

Новость пропаганды на Первом канале: Microsoft Билла Гейтса признала Что Россия это Европа! Мы победили! Радуйтесь!

Ответить

Mike Kosulin

0

Платить ежемесячно за office365 по 500₽+ — дичь, когда официальный ключ на год на всяких озонах и т.д, стоит 2-3К

Ответить

Патриотический бинокль

Mike
1

Так речь для бизнеса. Для физиков я так понял останется как было.

Ответить

Mike Kosulin

Патриотический
0

Что-то пропустил это)

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Yury Kotov

0

Яндекс Докс наш ответ 💪🚀

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Люц Шнайдер

lonsae
0

@Инспектор , Аляяярм!

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Александр Ярви

0

Интересно, случится ли относительно массовый переход на unix-like ОС или будут скрипеть зубами, но платить?

Ответить

Дэни Трэхо

0

Это что же теперь, цены на ключики win 10 на ибее с 400 рублей до 500 повысятся?

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Sergei Bark

0

Это все потому что у нас мало людей чипировались, надо компенсировать убытки.

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