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DTF

«Безмятежность», победа в «Косынке» и возвращение Скрепыша — Microsoft представила «ностальгические» фоны для Teams Статьи редакции

Есть и графический редактор Paint.

20 20 комментариев
1072 просмотров

О новых фонах, вдохновлённых классическими элементами операционной системы, компания рассказала 8 июля в рамках традиционного для интернета хештега Throwback Thursday.

Один из фонов для Teams посвятили Скрепышу — виртуальному помощнику, который впервые появился Microsoft Office 97. Впоследствии компания отказалась от помощника, так как пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам Скрепыш стал поводом для различного рода шуток и пародий.

Среди «ностальгических» фонов есть также победный момент в «Косынке», слегка изменённые холмы из фона «Безмятежность» для Windows XP и задник, вдохновлённый растровым графическим редактором Paint.

Microsoft Teams — корпоративная платформа, которая используется для рабочих чатов и видео конференций.

#новость #microsoft #microsoftteams

20 20 комментариев
10
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20 комментариев
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S V

12

А вы помните эти трубопроводы на заставках? 

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Константин Арманкуцев

S
0

Да))) тоже крутая тема.

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Алексей Новиков

7

Они чо, думают, нам ностальгии не хватает? Думают, бл…, что мы в "администрирование" не заходим? :-)

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Akim Glushkov

4

Свело олдскулы;)

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Александр Привалов

Akim
4
Ответить

Кирилл Мельников

Akim
0

Скрепу жухнуло

Ответить

Artemy

1

А про Print Nightmare не рассказали

Ответить

Юрий

1
Ответить

Андрей Чуринов

0

Эх, аж сердце сжалось

Ответить

Christy Guerra

0

Всплакнула!

Ответить

Emilee Mecham

Christy
0

Расслабься, сыграй в косынку)

Ответить

Andrey Petrosyan

0

Ещё была собака которая непредсказуемо появлялась после ожидания и что токо не прикалывала. Норм тема была.

Ответить

Джон Картошкин

0

Набираешь в поиске "pain" - открывается Paint.

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Кирилл Мельников

Джон
0

Так а что не так? Пользоваться Паинтом - это реально pain

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Скрепыш на картинке напоминает кота, который размотал всю туалетную бумагу, скомкал ее и сидит ждет хозяина, который даст ему люлей.

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Лёха Макаров

0

Мой дед рыдал, глядя на эти фоны, увезли с сердечным приступом в итоге.

Ответить

Распутин

0

Какое прекрасное чувство ностальгии)) Плак плак

Ответить

Пермский велосипед

0

Симпатично, я б взял

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Константин Арманкуцев

0

Красиво, молодцы!

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Эдуард Лиринг

0

Конечно не майкрософт, но был ещё в 98-99 году такой утёнок переводчик. Немецкие сочинения на пятёрку писал.

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