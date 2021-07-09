«Безмятежность», победа в «Косынке» и возвращение Скрепыша — Microsoft представила «ностальгические» фоны для Teams Статьи редакции
Есть и графический редактор Paint.
О новых фонах, вдохновлённых классическими элементами операционной системы, компания рассказала 8 июля в рамках традиционного для интернета хештега Throwback Thursday.
Один из фонов для Teams посвятили Скрепышу — виртуальному помощнику, который впервые появился Microsoft Office 97. Впоследствии компания отказалась от помощника, так как пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам Скрепыш стал поводом для различного рода шуток и пародий.
Среди «ностальгических» фонов есть также победный момент в «Косынке», слегка изменённые холмы из фона «Безмятежность» для Windows XP и задник, вдохновлённый растровым графическим редактором Paint.
Microsoft Teams — корпоративная платформа, которая используется для рабочих чатов и видео конференций.
А вы помните эти трубопроводы на заставках?
Они чо, думают, нам ностальгии не хватает? Думают, бл…, что мы в "администрирование" не заходим? :-)
Свело олдскулы;)
Всплакнула!
Ещё была собака которая непредсказуемо появлялась после ожидания и что токо не прикалывала. Норм тема была.
Набираешь в поиске "pain" - открывается Paint.
Скрепыш на картинке напоминает кота, который размотал всю туалетную бумагу, скомкал ее и сидит ждет хозяина, который даст ему люлей.
Конечно не майкрософт, но был ещё в 98-99 году такой утёнок переводчик. Немецкие сочинения на пятёрку писал.
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Есть и графический редактор Paint.
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