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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» запустил обогащённые ответы в поисковике для всех компаний Статьи редакции

Подключить сайт к системе можно бесплатно, для этого надо заполнить заявку с подробной информацией.

4 4 комментария
313 просмотров

Пользователи по запросам про фильмы, отели и автомобили смогут в одном блоке увидеть универсальную информацию с разных сайтов, сообщили vc.ru в компании.

Например, по запросу «авиабилеты в Сочи» поисковик покажет рейсы разных авиакомпаний — с ценой и расписанием. Это поможет пользователю быстрее решить свой вопрос, а компаниям — привлечь клиентов.

«Яндекс»

За 20 лет в поиске «Яндекса» появились больше 20 видов обогащённых ответов на основе данных десятков тысяч сайтов и более чем миллиона компаний. Часть из них создаются автоматически, для других нужны данные партнёров.

Любая компания сможет бесплатно интегрировать свой сервис в универсальные обогащённые ответы. Требования к подключению описаны в «Условиях подключения», которые можно найти рядом с обогащённым ответом.

Например, чтобы подключить услуги отеля, нужно заполнить информацию об отеле. Чтобы попасть в ответы с авиабилетами, агентствам по бронированию билетов и авиакомпаниям необходимо подключиться к сервису. Для подключения к ответам с киноафишей, нужно заполнить заявку, которая позволит размещать события и продавать на них билеты на «Яндекс.Афише».

Видеосервисы могут передать «Яндексу» контент и информацию о подписчиках для ответов с фильмами и сериалами, тогда видео будет отображаться в плеере «Яндекс.Кинотеатра». Также они могут использовать собственный плеер, но этот способ требует обсуждения технических и юридических деталей, сообщили в компании.

По данным компании, по запросу о киноафише показываются более 600 кинотеатров, а по отелям — более 53 тысяч сайтов.

В июне 2021 года «Яндекс» начал тестировать обогащённые ответы с HeadHunter.

  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
  • ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» подал в суд на ФАС, чтобы признать действия службы незаконными.
  • После публикаций «Яндексом» правил для подключения «колдунщиков», которые должны соблюдать партнёры, представители ИТ-коалиции не захотели сотрудничать с компанией, так как «Яндекс» требовал «раскрывать много информации, использовать свой счётчик, платёжные сервисы и мог использовать данные в своих целях и против конкурентов».

#новости #яндекс

4 4 комментария
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Давид Еловенко

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Слишком много новостей от Яндекса за один день

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Sergei Timofeyev

Давид
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Скоро отчётность

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Никита Добровольский

0

Порой удобная вещь, но работает все-таки ещё очень слабо. Классно, что развивается

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Nikitinz

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Яндексу остаётся только обогащённо микрозаймы вешать на пользователей, все данные у Яши есть. Ищешь диван, а через день тебе его привозят + уведомление о кредитных отношениях на сумму дивана. Там просто галочка стояла... Ну нафиг)

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